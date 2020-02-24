Секс и агрессия: во что превратилась итальянская мода

Дизайнеры, представлявшие коллекции сезона «Осень-зима 2020», будто бы сговорились создавать одежду для женщин, облеченных властью. Не то чтобы большая часть коллекций состояла из деловых костюмов, предназначенных для форума в Давосе или саммитов «большой двадцатки», но из большинства образов сквозили агрессия и сексуальность женщин, решивших играть по своим правилам.

Fendi

Одним из самых неожиданных оказался показ дома Fendi, креативным директором которого после смерти Карла Лагерфельда в прошлом году стала Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей марки, раньше занимавшаяся аксессуарами и мужской линией. Она избавилась от традиции раскидывать по предметам гардероба логотип дома — две лежащие «валетом» букв F, — впервые в истории дома пригласила для участия в показе моделей размера плюс и вывела звездных манекенщиц, возраст которых уже перевалил за средние модельные цифры, 41-летних Лию Кебеде и Карен Элсон.

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Коллекция вышла в духе 40-х — суровых военных 40-х. Слегка расклешенные юбки до середины колена, кожаные пальто, шерстяные шинели, глухие блузы с объемными рукавами, приталенные жакеты-оверсайз не оставляют вопросов, в каком периоде Фенди черпала вдохновение.

Единственное, где она позволила женщине быть нежной — это цвет: горчичный и оливковый чередовались на подиуме с нежно-розовым, как будто обещающим, что под оболочкой строгости бьется нежное любящее сердце.

Versace

Еще одна женщина, представлявшая в Милане свою коллекцию — Донателла Версаче. Она не стала, разумеется, отказываться от своей фирменной агрессивной сексуальности, но сейчас она не в пример жестче, чем раньше.

В серебристом мини-платье фасона «песочные часы», в котором вышла на подиум Кендалл Дженнер, легко можно врезать неприятелю с ноги, несмотря на декольте и ультракороткую длину.

В этом году в Милане Versace впервые представил одновременно женскую и мужскую коллекцию. На предварявшей показ пресс-конференции Донателла Версаче настаивала, что в основе в этом году лежат «гиперфеминность» в виде подчеркнутой талии и объемных бедер и «гипермаскулинность», выражающаяся в огромных мужских плечах. Однако и мальчики, и девочки вышли у нее весьма суровыми и мощными — плечи женских пиджаков сравнимы по ширине с мужскими, а шапки-пирожки у российского зрителя и вовсе должны ассоциироваться с элементами власти, потому что в точно таких же ходили когда-то советские партийные деятели.

Prada

Итальянский модный дом, вторым дизайнером которого, как было объявлено в Милане, будет теперь бельгийский дизайнер Раф Симонс, нередко играет с мужественностью в женских коллекциях, однако в этот раз Миучча Прада зашла совсем далеко: маскулинность костюма она совместила с фривольностью. В результате из-под сурового шерстяного пиджака выглядывает едва скрывающая дамские ноги бахрома юбки. Разрезы деловых юбок-миди множатся и доходят до самого верха, уравновешенные строгими жакетами, безрукавками и мужскими галстуками.

Вязаная кофта с глухой блузкой и плотные черные колготы оказываются антитезой прозрачной юбке-миди.

Безусловной мужественности моделям добавляли и майки баскетболистов, служившие моделям блузами. Однако безусловный хит — это дубленка в стиле 70-х, увидев которую, уже нельзя избавиться от образа Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа», то и дело приходившего в голову при просмотре коллекции.

Dolce&Gabbana

Итальянские дизайнеры умудрились удивить публику одним легким движением — им было достаточно всего лишь представить черно-белую коллекцию. Сдержанность цветовой гаммы не отменила, впрочем, фирменной сексуальности — разве толстый свитер, надетый на корсет и чулки, не выглядит эротичным?

Впрочем, блудницы на подиуме чередовались с монахинями — те выступали в черных вязаных платьях, по горло замотанные в слои трикотажа. Не обошлось и без элементов мужского костюма — часть моделей снабдили аксессуарами в виде лихо заломленных кепи.