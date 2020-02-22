От Спилберга до Чана: как дети разрушают жизнь звезд

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг — приемная дочь знаменитого режиссера Стивена Спилберга и его жены Кейт Кэпшоу — на этой неделе заявила в интервью The Sun, что хочет стать танцовщицей в стрип-клубе и уже снимается в сольных порнороликах. Свое желание зарабатывать в индустрии эротических развлечений девушка объяснила тем, что ей нравится чувствовать, что она может удовлетворить людей.

«Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и от разговоров, что его нужно ненавидеть. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовлетворения... Не хочу быть зависимой от родителей. В этом нет ничего плохого, просто мне так неудобно», — призналась Микаэла в интервью.

По словам девушки, родители в курсе ее планов. Она считает, что они не были расстроены, узнав эту новость — скорее, «заинтригованы». Дочь голливудского режиссера уверена, что когда они увидят успехи дочери, скажут: «Мы на самом деле вырастили очень уверенную в себе юную леди».

Реклама

Впервые Микаэла сообщила о своем намерении стать порнозвездой в начале февраля в своих социальных сетях. Она разместила серию видеороликов на популярном сайте PornHub, однако затем удалила их до того момента, пока не получит одобрение по ее заявке на получение лицензии секс-работника в штате Теннесси.

Микаэла — не первая дочь знаменитости, которая нашла себя в фильмах для взрослых. Дочь Лоуренса Фишборна — исполнителя роли Морфеуса в фильме «Матрица» — Монтана Фишборн в 18-летнем возрасте снялась в серии порнофильмов. В 2010 году на полки магазинов для взрослых попали сразу несколько видеороликов с ее участием. Лоуренс Фишборн пытался с помощью юристов выкупить все копии фильма у дистрибьютора за $1 млн, но у него это не получилось. Тогда он перестал общаться с дочкой, а Монтана решила не останавливаться, и ее активная карьера порнозвезды продлилась более двух лет.

«До тех пор, пока отец не начнет уважать и принимать меня такой, какая я есть, не думаю, что мы будем много общаться», — заявляла Монтана.

Съемки в порно — не единственное, чем она расстраивала родителей. В 2017 году девушку задержали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и попытку публично справить нужду прямо перед полицейскими. А после этого — осудили на три года условно и назначили $9 тыс. штрафа за избиение подруги бывшего парня.

Звездные родители разрывают отношения с детьми не только из-за порнографии.

Известный актер Джеки Чан — активный борец с наркотиками, но несмотря на это, его сын Джесси был задержан в 2015 году за употребление наркотиков в Гонконге.

Во время обыска его квартиры полиция нашла 100 граммов марихуаны. По законам Гонконга ему грозило длительное тюремное заключение или смертная казнь, однако из-за смягчающих обстоятельств, которые так и не были названы следствием, его приговорили только к шести месяцам лишения свободы. После этой истории Джеки Чан заявил, что лишает сына наследства и отдает все деньги — по оценкам Forbes, это больше $400 млн — на благотворительность.

«Если у Джейси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает». — заключил актер.

В истории с наркотиками был замешан не только сын Джеки Чана, но и дочка музыканта Джона Бон Джови. В 2012 году в 19-летнем возрасте Стефани Роуз Бон Джови была госпитализирована из-за передозировки героином. В ее комнате полиция нашла небольшое количество героина, а также марихуану и другие наркотики. Однако в ходе судебного разбирательства с девушки сняли обвинения: по законам штата Нью-Йорк человек, получивший передозировку наркотическими веществами, не может быть привлечен за их хранение. Сам Бон Джови от комментариев отказался.

Не все дети знаменитостей избегают тюремного срока из-за наркотиков. Кэмерон Дуглас — старший сын оскароносного актера Майкла Дугласа — в 2010 году был осужден за продажу и хранение метамфетамина. В 1999 году его впервые задержали с кокаином, но до тюрьмы тогда дело не дошло. Второй арест случился в 2007 году, а третий и последний — в 2009, тогда его заключили под стражу на 5 лет.

Его отец выступил с публичным заявлением о том, что считает себя виновным во всем случившемся. Майкл назвал себя плохим отцом и сказал, что больше всего в жизни сожалеет, что не уделял сыну достаточно внимания, пока тот рос.

Семья надеялась, что Кэмерон выйдет из тюрьмы спустя три года за примерное поведение, однако он просидел в ней семь лет. Произошло это из-за того, что Кэмерон продолжил продавать наркотики в тюрьме и был пойман на этом. За это суд добавил к его сроку еще два года. После выхода из тюрьмы сын Майкла Дугласа проходил реабилитацию в специализированном центре.