С глаз долой: куда уберут амстердамских проституток

Столица Нидерландов в этом году лишится одной из своих самых известных достопримечательностей: к концу лета 2020 года Амстердам останется без Квартала красных фонарей. Теперь проститутки не будут привлекать посетителей, стоя в витринах домов: как сообщает The Guardian, городской совет постановил выделить для публичных домов отдельные помещения комплекса зданий, витрины которых не будут обращены на улицу.
По мнению мэра города Фемке Халсемы, перевести секс-работниц в здания с закрытыми окнами — лучший вариант «с наименьшим количеством недостатков». Она предложила уменьшить количество туристов на улице Де Валлен (официальное название Квартала красных фонарей). По ее словам,
секс-работницы жалуются на толпы людей, зачастую пьяных и шумных.
Помимо этого, такие туристы доставляют много неудобств и местным жителям. «Я живу в Квартале красных фонарей с 1979 года. Сейчас по улице невозможно пройти нормально из-за толп. Я стараюсь не выходить вечером. Это больше не смешно, — рассказала 70-летняя жительница Амстердама Мартин Гроэн изданию CNN. — Почему я не переезжаю? Потому что я люблю мой дом, здесь до всего близко. Так почему я должна уезжать?».
Мэр города объясняет, что причина преобразования улицы в закрытый центр секс-услуг — не только в поступающих жалобах, но и в необходимости бороться с увеличением нелегальной проституции в столице Нидерландов. «Традиционная и легализованная секс-работа в центре города находится под угрозой из-за растущего количества посетителей Амстердама», — рассказала Халсема The Telegraph. И хотя мэр намерена реформировать всю систему оказания секс-услуг, она отметила, что сама по себе эта индустрия сохранится.
Власти города планируют создать комплекс эротических развлечений, у которого будет «большая стеклянная крыша для дневного освещения и наблюдения за звездами». Останутся и окна с «интимным освещением», однако теперь они будут выходить во двор, а не на саму улицу. Помимо секс-обслуживания в центре будут салон красоты, парикмахерская и студия загара.
Впервые информация о грядущем реформировании Квартала красных фонарей появилась еще в 2018 году. И уже тогда не все были согласны с решением спрятать проституток от глаз прохожих. Например, руководитель компании Strawberry Tours, организующей туры в Амстердам, Ниек Праст сказал газете The New York Times, что для него преобразование улицы будет катастрофой.
«Я понимаю, чего они хотят добиться, но, по-моему, государство просто хочет посмотреть, как далеко оно может зайти. Они просто ждут нашей реакции», — сказал он в телефонном интервью изданию.
«Если они закроют окна, многие проститутки пойдут заниматься своей работой подпольно, а это намного сложнее контролировать. Не думаю, что реформа сработает», — объяснила секс-работница Фокси Энджел агентству Reuters.
Бороться с толпами туристов в амстердамском Квартале красных фонарей пытаются не первый год.
В апреле 2018 посетителям столицы Нидерландов не только запретили употреблять алкоголь и наркотики в районе Де Валлен, но и смотреть на девушек в витринах. При этом по новым правилам экскурсионные группы должны состоять не более, чем из 20 человек. В противном случае гиду придется получать специальное разрешение, а за нарушение правил — штраф в размере от 190 до 950 евро.
Позже, в 2019 году, муниципалитетом Амстердама было принято решение и вовсе отменить экскурсионные туры. По данным немецкого канала N-tv, 80% работающих на улице Красных фонарей считают, что толпы прохожих вредят бизнесу. «Мы планируем запретить туры вдоль окон борделей не только потому, что хотим избавиться от толп в Квартале красных фонарей, но и потому, что это проявление неуважения к секс-работницам», — заявил член городского совета Удо Кок. Он добавил: «Относиться к проституткам как к туристической достопримечательности больше нельзя».