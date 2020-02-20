Хуже 11 сентября: коронавирус убил китайские рестораны США

Китайские рестораны становятся жертвами коронавируса нового типа: в США в заведениях, где подают блюда китайской кухни, обыватели начали видеть источник заразы. Американцы не просто начали обходить стороной рестораны, где подают дим-самы, жареную лапшу и свинину в кисло-сладком соусе, но и призывают других это не делать, а владельцы некогда популярных ресторанов и закусочных подсчитывают убытки и терпят расистские нападки.

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В американском штате Аризона из-за коронавируса Covid-19 под угрозой оказался гастрономический фестиваль в городе Меса, где недавно был создан отдельный кластер с реcторанами азиатской кухни. Ночной рынок в духе тех, что устраивают в странах ЮВА, планировалось открыть 29 февраля. Но после того, как случай коронавируса нового типа был зафиксирован неподалеку от Аризонского государственного университета, на организаторов фестиваля посыпались пронизанные ксенофобией комментарии в соцсетях и телефонные звонки.

«Кажется, мне вообще нужно перестать отвечать на телефонные звонки, — пожаловался агентству AP глава Азиатской коммерческой палаты Аризоны Висенте Рид. — Например, одна дама спросила: «А не те ли люди, которые придут на ваше мероприятие, виноваты в этом?».

Несмотря на то, что в США заболели лишь 15 человек, люди опасаются ходить в китайские рестораны — их владельцы терпят серьезные убытки.

Например, Фрэнки Чу, владелец некогда популярного заведения на Манхэттене Dim Sum House, подающего вегетарианские дим-самы, пожаловался AP, что из-за спада числа посетителей уже столкнулся с серьезными финансовыми трудностями — по его словам, продажи упали на 70%, так что он не знает, чем будет платить аренду в следующем месяце. Раньше в обеденное время в ресторан набивалось до 70 посетителей. Теперь можно насчитать четверых смельчаков.

«Не знаю, как долго я здесь продержусь, — жалуется владелец заведения с 23-летней историей. — Даже после 11 сентября было не так плохо».

По всему нью-йоркскому Чайнатауну на Манхэттене владельцы маленьких магазинчиков остаются без покупателей — продажи упали на 40% или 80%. При этом американцев китайского происхождения донимают вопросами о коронавирусе, вспышка которого произошла в стране, где они, возможно, никогда и не бывали.

«Я, возможно, большая американка, чем многие из тех, кто спрашивает меня о коронавирусе, — возмущается владелица кафе Ice Cream Factory в Чайнатауне Кристина Сид. – Честно говоря, это уже начинает раздражать». Женщина унаследовала заведение от своего отца, основавшего его 40 лет назад – в кафе подают мороженое со вкусом манго и зеленого чая. В Нью-Йорк эмигрировали еще ее прабабушка и прадедушка.

Чтобы спасти китайские рестораны, власти городов запускают кампании в соцсетях. Представители властей Нью-Йорка публикуют в Twitter фото с хэштегом #supportchinatown — «Поддержите Чайнатаун», — на которых они едят в заведениях китайской кухни. Например,

мэр города Билл де Блазио сходил в старейший ресторан манхэттенского Чайнатауна Nom Wah Tea Parlor, продажи которого за последние три недели упали на 40%.

Аналогичная акция запущена и в Бостоне, а в Чикаго жителей города не бояться ходить в китайские рестораны официально призвала глава департамента здравоохранения Эллисон Эрварди. «Пожалуйста, не позволяйте предрассудкам, ксенофобии и страху контролировать ваши решения», — заявила она.

В Лос-Анджелесе власти провели на прошлой неделе специальную конференцию, посвященную истерии и расизму, охватившим американцев из-за распространения коронавируса в Китае. Она была организована после того, как в одной из школы города мальчика китайского происхождения обвинили в том, что он является источником коронавируса, и избили – ребенок попал в больницу. Но пока власти объясняли, что не стоит бояться людей с азиатской внешностью, по городу раздавали флайеры с призывами избегать заведений китайской кухни, особенно сети ресторанов Panda Express, сообщало издание «Би-би-си».