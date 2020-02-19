Королевская классика: как прошла Неделя моды в Лондоне

В Лондоне закончилась Неделя моды, во время которой главным и единственным сюрпризом оказалось участие в одном из показов голливудской актрисы и сценаристки Лины Данем, отстаивающей идее феминизма и бодипозитивизма — она стала моделью на шоу бренда 16Arlington.

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В остальном первая после Brexit Неделя прошла в классическом стиле — даже протесты активистов экологического движения Extinction Rebellion, уже традиционно выступающих за отмену мероприятия, не стали сенсацией.

Перекрытые защитниками природы улицы, дизайнеры, публично настаивающие на своей модели развития, и сдержанный английский дизайн: Неделя моды в Лондоне показала стабильность, присущую королевской семье Великобритании, члены которой даже во времена кризисов продолжают улыбаться и делать вид, что ничего не меняется.

Английские модные дома остаются верны себе.

Richard Malone

Модельер из Ирландии — один из тех, кто не лицемерит, твердя о том, что мода должна следовать по пути устойчивого развития. О том, как создавалась последняя коллекция, говорилось в буклетах, ожидавших гостей показа — они могли сделать вывод, что вещи сшиты либо из переработанных материалов, либо из органических, окрашенных натуральными красителями. А работники при этом получают справедливую оплату — не менее 25 фунтов в час.

Это не помешало дизайнеру показать пальто и костюмы, которые выглядят кожаными и меховыми.

Если забыть об экологии, можно обратить внимание на то, как Ричард Малоун умудряется сделать вещи весьма сложного, замысловатого кроя такими, что их можно носить. Многослойные жакеты, платья с разбегающимися в разные стороны драпировками, лоскутные костюмы складываются в некий образ будущего. Правда, хотим ли мы, чтобы оно было таких блеклых тонов, — большой вопрос.

JW Anderson

Коллекция «Осень-зима 2020» британского модного дома, основанного в 2008 году модельером Джонатаном Андерсоном, — исследование границ допустимого объема. Вещи оверсайз в будущем сезоне, видимо, по-прежнему не выйдут из моды — если ориентироваться на то, что показали JW Anderson. Рукава-фонарики (хотя, скорее, полноценные фонари), юбки-баллоны, огромные пальто-трапеции или бушлаты, вечерние платья в форме ромбов и трапеций: в те редкие моменты, когда на подиуме появлялись модели, у которых можно было разглядеть фигуру, казалось, что они ошиблись адресом и зашли не на тот показ.

В JW Anderson использовали все способы скрыть, где у женщин находятся не только талия, но и все остальные части тела, оставив только аккуратно причесанные головы моделей.

Victoria Beckham

Каждый сезон с новым своим показом Виктория Бекхэм доказывает, что не ошиблась, когда решила переквалифицироваться из певиц в дизайнеры. В этом году отличительной особенностью ее коллекции оказались сапоги ботфорты под шерстяными юбками до середины колена или длины миди.

Шерстяные свитеры с аккуратно выглядывающими белыми воротничками, приталенные пальто, воротники-стойки на платьях и блузах, объемные рукава, клетка:

коллекция выдержана в спокойных цветах, из которых выделяются лишь свитеры ярко-синего и сливочно-желтого цвета, и не оставляет никаких сомнений в том, что в одной из этих вещей вы непременно увидим Кейт Миддлтон, Софи Уэссекскую или еще какую-нибудь из пока не оставивших Елизавету II родственниц.

Burberry

Коллекцию одного из старейших домов моды Великобритании ее креативный директор Риккардо Тиши назвал «Воспоминания». В ней он постарался слить воедино традиции бренда и свои собственные идеи, которые дизайнер продвигал еще во времена учебы в Колледже Святого Мартина в Лондоне. Традиционная клетка и пальто-тренчи фигурируют в коллекции наравне с хулиганской леопардовой блузкой, клетчатое платье оказывается перекрученным на животе и плечах, а вездесущая клетка «принц Уэльский» или Burberry расползается не только по подкладке, но и по мужским и женским брюкам, юбкам и пиджакам.