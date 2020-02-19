Теряют самое дорогое: Гарри и Меган должны сменить имя

От принца Гарри и Меган Маркл потребуют изменить название их бренда Sussex Royal с тем, чтобы в нем не фигурировало само слово «royal» — «королевский». Как сообщает Daily Mail, это произойдет по результатам долгих и сложных дискуссий между британской королевой Елизаветой II и представителями британских властей: они пришли к общему выводу, что герцогам Сассекским не имеют права использовать слово «королевский» в своих проектах, не имеющих отношения к Букингемскому дворцу.

Теперь паре придется придумывать новые названия для всего, что она запустила, создала и произвела. Это, прежде всего, новый сайт Sussex Royal, запущенный в начале года — на его создание были потрачены десятки тысяч фунтов стерлингов, — и Instagram-аккаунт @sussexroyal с 11,2 млн подписчиков.

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Кроме того, герцоги уже начали претворять в жизнь план создания собственной благотворительной организации — Фонда герцога и герцогини Сассекских Sussex Royal. Они также собирались зарегистрировать торговую марку Sussex Royal, чтобы выпускать коммерческую продукцию – от одежды и канцелярских принадлежностей до книг и учебных материалов.

По информации источников, пара уже приняла тот факт, что называться «королевскими Сассексами» больше не сможет, несмотря на то, что поначалу рассчитывала зарабатывать на бренде именно с таким названием.

Как объясняет в своей колонке для Daily Mail британский журналист, автор книг о королевской семье Великобритании Роберт Хардман, то, что принцу Гарри и Меган придется отказаться от использования термина «королевский» по отношению к себе, стало ясно сразу после того, как 8 января они объявили о своем желании отказаться от королевских обязанностей. Неочевидно это было лишь для команды их американских юристов, занимавшихся регистрацией их торговой марки и защитой интеллектуальной собственности. Дело в том, что королева никогда не согласилась бы позволить внуку и его жене называться «королевскими Сассексами». И не потому, что она их не любит и желает им зла.

Право называться «королевским» в Великобритании регулируется законом.

За тем, как используются атрибуты власти, следит Геральдическая палата — именно герольды перед тем, как королева открывает сессию парламента, должны удостовериться, чтобы все символы монархии находятся на своих местах. К чему применим термин «королевский», определяют несколько законодательных актов, включая Акт о торговых марках 1994 года и Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883-го.

Именно благодаря этому в Великобритании невозможно найти слово «royal» на пачке чипсов или пакете молока — это запрещено законом. Таким образом он защищает монарха от того, чтобы его титул использовался мошенниками и аферистами — этим занимается Ассоциация держателей королевских патентов, созданная еще в XIX веке.

Сегодня королевские патенты выдаются компаниям, которые поставляют свою продукцию королевскому двору в течение нескольких лет подряд. Если поставки прекращаются, отзывается и лицензия, купить или продать которую нельзя. Если же «королевскую» фирму продают, патент не переходит к новому владельцу автоматически: он регистрируется на конкретного человека.

Обо всем этом, по мнению Роберта Хардмана, не мог не знать принц Гарри, когда соглашался запустить скорейший процесс регистрации бренда Sussex Royal. «Единственное, что удивляет в этой ситуации, — это то, что [запрет на использование слова «королевский] оказался сюрпризом для самих Сассексов», — удивляется эксперт.