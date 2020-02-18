Косички гордости: в США борются за равноправие причесок

В США все больше штатов борются на законодательном уровне с дискриминацией на основании прически. В течение одной недели в Колорадо, Вашингтоне и Миннесоте либо представили, либо уже подписали указ, официально запрещающий ограничивать жителей в выборе прически.

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Эти законодательные меры направлены на защиту афроамериканцев, которые жалуются, что из-за традиционных причесок — афро, африканских косичек, дредов, банту-узлов, представляющих собой множество закрученных по всей голове маленьких пучков — им мешают учиться и работать, поскольку такие укладки до сих пор запрещают дресс-коды многих учебных заведений и компаний.

Документ, который подписывают власти штатов, называется актом CROWN, что расшифровывается как «Creating a Respectful and Open World for Natural Hair» («Создавая уважительную и открытую атмосферу для натуральных волос»).

Этот акт уже подписан в трех американских штатах — Нью-Джерси, Нью-Йорке и Калифорнии, с которой и началась в прошлом году волна запретов на дискриминацию афроамериканцев из-за причесок.

В июле 2019 года губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал указ, запрещающий разрабатывать для работников офисов, учащихся, спортсменов дресс-код, ограничивающий их в возможности носить дреды или африканские косички.

«Этот закон защитит право черных калифорнийцев на возможность укладывать волосы в их естественном виде, не испытывая давления со стороны, из-за которого приходится приводить их в соответствие с европоцентричными нормами», — заявил тогда журналистам продвигавший принятие указа сенатор от Демократической партии.

Проблема, связанная с дискриминацией чернокожих, носящих дреды или афрокосички на рабочих местах, обострилась, когда в конце 2018 году рестлера Эндрю Джонсона перед началом матча заставили обрезать свои дреды под угрозой отстранения от соревнований. Видео, на котором бойцу срезают волосы ножницами, тогда возмутило американцев, особенно африканского происхождения — это сочли непростительным проявлением расизма. Это был не единственный случай — начали всплывать истории, когда детей вынуждали отказаться от дредов и афрокосичек в школах, ссылаясь на принятый в учебных заведениях дресс-код — якобы это неопрятно и отвлекает других детей от занятий.

В течение многих лет афроамериканцы действительно старались придавать своим прическам европеизированный вид — мелкие жесткие кудри жители США прикрывали париками или нарощенными волосами, разглаживали при помощи специальных химических средств, очень коротко стригли.

Однако в последнее время они все реже прибегают к этим способам: дреды, афрокосички, банту-узлы — это часть культурного кода чернокожих и становятся для них выражением гордости принадлежностью к своей расе.

Кроме того, химические средства, которыми выпрямляют волосы, довольно вредны. Как сообщало издание NBC News, исследования показывали связь химических веществ, содержащихся в выпрямителях, с развитием миом матки и разных видов рака. При этом, по данным компании Mintel, продажи средств для выпрямления волос в домашних условиях в США с 2016 года по 2018 упали на 22,7%.

Привычку носить волосы в своем натуральном виде сейчас продвигают в США и звезды-афроамериканки — например, обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль 2017 года Виола Дэвис появляется на публике с афро, а «оскаровская» лауреатка 2014 года за лучшую женскую роль второго плана Люпита Нионго носит африканские косички. Они, как и другие темнокожие, борются за то, чтобы дреды и афрокосички больше не считались неопрятными, неаккуратными прическами, которые могут испортить имидж компании или помешать школьникам получать хорошие оценки.