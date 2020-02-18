Эпидемия разводов: кто еще огорчил королеву Елизавету II

В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II — сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.

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Дэвид Армстронг Джонс, 2-й граф Сноудон, и его супруга Серена объявили о решении расстаться 17 февраля. «Граф и графиня Сноудонские пришли к дружескому согласию в том, что их брак подошел к концу и им нужно развестись. Они просят прессу с уважением относиться к их частной жизни и членам их семьи», — заявитель представитель графов.

Графы Сноудонские прожили в браке 26 лет — за это время у них родились двое детей, Чарльз и Маргарет.

Пара поженилась в церкви Святой Маргариты в Вестминстере 8 октября 1993 года — на свадьбе собрались 650 гостей, среди которых были Елизавета II, королева-мать Елизавета, принцесса Маргарет, принц Эдвард и другие родственники.

Семейная жизнь графов Сноудонских не была омрачена многочисленными скандалами — Дэвид Армстронг Джонс известен как дизайнер и изготовитель мебели и предметов на заказ под собственной маркой David Linley, почетный председатель аукционного дома Christie's и любящий сын (с 2000 по 2002 год он с женой и сыном прожил в Кенсингтонском дворце рядом с тяжело больной матерью).

Лишь однажды имя 2-го графа Сноудона оказалось связано с неприятным инцидентом — в 2007 году в интернете появились слухи, что один из членов королевской семьи Великобритании подвергся шантажу. Информация подтвердилась: как оказалось, двое мужчин, Ян Страхан и Шон МакГиган вымогали у племянника королевы 50 тыс. фунтов стерлингов, угрожая опубликовать якобы имевшиеся в их распоряжении видеозаписи сексуального характера, на которых можно узнать самого графа и другого известного родственника Елизаветы II, причем они еще и употребляют на видео кокаин. Денег шантажисты не получили — Дэвид Арсмтронг Джонс обратился в полицию, злоумышленники показали запись детективу под прикрытием и были арестованы. Суд приговорил их к пяти годам тюремного заключения.

Покойные родители Дэвида Армстронга Джонса, который приходится двоюродным братом будущему королю, принцу Чарльзу, тоже были в разводе. Его отец Энтони Армстронг Джонс, 1-й граф Сноудонский, британский фотограф и дизайнер, женился на его матери принцессе Маргарет в 1960-м. У пары родились сын Дэвид и дочь Сара, но после 18 лет брака — в 1978-м — сестра королевы Елизаветы II и ее муж развелись.

Причиной развода послужили многочисленные романы принцессы Маргарет на стороне.

Еще в 1966-м ее любовником стал крестный отец ее дочери Энтони Бартон, винодел из Бордо. На следующий год роль ее возлюбленного ненадолго занял Робин Дуглас-Хоум, племянник тогдашнего премьер-министра Великобритании Алека Дугласа-Хоума — принцесса утверждала, что отношения были платоническими, но письма, содержание которых стало известно позже, оказались весьма откровенными.

Уже в начале 70-х Энтони Армстронг Джонс перестал жить с женой вместе, а после того, как 1976 году закрутился ее новый роман — с Родди Ллюуэлином, который был на 17 лет ее младше, в прессе разгорелся скандал, и родители Дэвида Армстронга Джонса объявили о разводе. Официально он был оформлен в 1978 году.