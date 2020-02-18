Для богатого жениха: племянница леди Ди примет иудаизм

Племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер примет иудаизм: старшая дочь графа Чарльза Спенсера, младшего брата леди Ди, выходит замуж за предпринимателя Майкла Льюиса и ради этого брака меняет конфессию. Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники среди друзей пары, сейчас она проходит необходимую подготовку к религиозной церемонии перехода в иудаизм, после которой она войдет в еврейскую религиозную общину и должна будет соблюдать кашрут и субботние запреты, а также отмечать еврейские праздники.

Реклама

О помолвке 29-летней леди Китти и 61-летнего Майкла Льюиса сообщило издание Hello!: по его информации, церемония состоялась в декабре прошлого года во время поездки в Южную Африку, где родился предприниматель и где в детские годы долго жила сама леди Китти.

Предполагается, что свадьба пройдет там же, в ЮАР.

Влюбленные, как считается, начали встречаться в 2018-м — именно тогда девушку впервые заметили выходящей из лондонского особняка Льюиса. Это не первые отношения леди Китти с мужчиной намного старше нее (Льюису на шесть лет больше, чем ее отцу графу Спенсеру). Ранее она встречалась с итальянским магнатом в области недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Пьетро, с которым у кузины принцев Уильяма и Гарри была разница в 20 лет. Роман продолжался три года — до 2017-го.

Для Майкла Льюиса это будет второй брак — от первой жены Леолы у него есть трое взрослых детей. Состояние жениха леди Китти Спенсер оценивается в $80 млн: Льюис — влиятельная фигура в индустрии моды, он владелец корпорации Foschini Group, в которую входит около десятка брендов модной одежды. Фундамент состояния заложил в 30-е годы дед Льюиса Мейер, основавший сеть магазинов по продаже мебели, контрольный пакет акций Foschini Group в 80-х приобрел его отец Стенли Льюис.

И Майкл Льюис, и леди Китти Спенсер — выпускники Кейптаунского университета. Уроженка Лондона, старшая дочь Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд росла в Кейптауне. После того как в 1997 году (леди Китти было тогда шесть лет) ее родители развелись, девочке пришлось жить на две страны — в Великобритании с отцом и в ЮАР с матерью.

Леди Китти Спенсер — как и мать, довольно успешная модель.

Девушкой с обложки она стала еще в 1992 году, когда в годовалом возрасте снялась вместе с Викторией Локвуд для издания Harper's Bazaar.

Много позже она подписала контракт с модельным агентством Storm Management, в котором когда-то числились Карла Бруни и Синди Кроуфорд, и в 2015-м появилась на обложке декабрьского выпуска Tatler.

После этого она украшала обложки и других журналов, но чаще всего леди Китти Спенсер можно видеть на подиуме на показах Dolce&Gabbana, а также в рекламных кампаниях итальянского модного дома.

В 2018 году леди Китти стала лицом ювелирной фирмы Bvlgari.

Племянница леди Дианы занимается и благотворительной деятельностью — она поддерживает молодых людей, живущих на улице, выполняет роль попечителя благотворительного фонда для бывших военных Give Us Time, а в 2017 году помогла собрать 140 тыс. фунтов для фонда Элтона Джона, помогающего ВИЧ-инфицированным людям.