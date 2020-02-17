Скитания Муриса и Кузи: коты съехали из Рижской думы

Котов Муриса и Кузю выселили из Рижской думы

Звездные коты Мурис и Кузя, ставшие символами Рижской думы, переехали в новый дом — теперь они будут жить в рижском бюро Нила Ушакова, который теперь занимает пост депутата Европарламента. Судьба котов, которые рекламировали Ригу российским туристам, «отрабатывая свой корм», оказалась под вопросом, когда пост мэра столицы Латвии занял противник котов Олег Буров. Теперь она, кажется, решена, хотя не исключено, что после выборов они снова вернутся в думу.

Знаменитых котов, проживавших в Рижской думе, выселяют из дома: черно-белый Мурис и полосатый Кузя переедут жить в рижское бюро бывшего мэра Риги Нила Ушакова, ставшего депутатом Европарламента. В последнее время они жили в помещениях фракции «Согласие», но из-за роспуска думы животным вовсе нет места в городской ратуше.

«Коты будут переселены в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова из-за предстоящего роспуска Рижской думы, поскольку фракции «Согласие» в мэрии больше не будет, и о животных некому позаботиться», — цитирует РИА «Новости» депутата фракции «Согласие» Анну Владову. Она, впрочем, не исключила, что если после выборов в думе Риги будет представлена фракция, то и коты смогут снова там поселиться.

Мурис и Кузя жили в Рижской думе с 2011 года – сюда их взял из приюта для домашних животных тогдашний мэр Риги Нил Ушаков. Котов он держал в своем кабинете — и за то время, что мэр управлял городом,

думские коты стали символами города, регулярно появляясь в Facebook на собственной странице добавляя информации о деятельности думы Риги изрядную порцию трогательности.

По популярности Мурис и Кузя успешно соперничали со знаменитым котом Ларри с Даунинг-Стрит, 10: как и он, они попадали в кадры журналистских съемок, но, в отличие от Ларри, не только отдыхали, но и работали.

В ноябре 2015 года банк Латвии выпустил коллекционную монету достоинством пять евро с изображением пяти котов — одним из них был Мурис
В декабре того же 2015-го Кузя и Мурис снялись в рекламе с целью привлечь в Ригу российских туристов на новогодние праздники.

В Facebook Нила Ушакова были опубликованы фотографии, на которых два упитанных кота, пушистый полосаты и гладкошерстный черно-белый, были сняты среди различных достопримечательностей города рядом с табличками — на простых листах бумаги было написано: «Добро пожаловать в Ригу! Кузя и Muris».

«За прошедшие выходные коты успели сфотографироваться на столе у мэра, на рождественской ярмарке на Домской площади, в номере гостиницы в Старом городе, в рыбном павильоне Центрального рынка, в баре, где подают «Рижский бальзам», со стражем у средневекового ресторана, в национальном художественном музее. Все эти места коты очень настойчиво рекомендуют посетить российским туристам. Ну за исключением кабинета мэра», — писал об акции Нил Ушаков.

К летнему сезону 2016-го рекламную кампанию запустили вновь — Нил Ушаков не скрывал, что Кузе и Мурису нужно «отрабатывать свой корм». В сети снова появились фотографии животных в Старом городе. В подписи к снимку, изображающему думских котов на Домской площади, рассказывалось о ресторанах и гостиницах, концертах и фестивалях, которые ждут туристов в Латвии. «Муриса и Кузю в рабочее время можно встретить в Ратуше в приемной моего кабинета. Они сидят и ждут туристов», — заключал мэр Риги.

Когда 29 мая 2019 года Нил Ушаков покинул пост мэра Риги, казалось, что на судьбе котов это не скажется.

«Кузя и Мурис остаются», — написал он на своей странице в Facebook в подписи к снимку с двумя котами.

Животные продолжили жить в ратуше при преемнике Ушакова Дайнисе Турлайсе, который, впрочем, продержался в кресле совсем недолго – меньше месяца. За это время Мурис успел даже предсказать, что Турлайс скоро покинет свой пост — когда 20 июня 2019 года дума проголосовала за его отставку, латвийский журналист Иван Милов выложил в соцсети снимок от 17 июня, на котором Мурис демонстрировал свое отношение к происходящему.

«Понедельник. Интервью об ожидаемом голосовании о доверии. Мурис чует 100%», — говорилось в подписи в Twitter.

После ухода Турлайса судьба котов оказалась под вопросом. Наиболее вероятный кандидат в мэры Риги – Олег Буров – еще до своего избрания говорил, что котам не место в думе, а у него самого и вовсе аллергия на животных. «Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы… И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные», — говорил Буров в интервью изданию «Аргументы недели».

Сами животные, тем временем, переживали стресс. Источники отмечали, что коты очень скучают по знакомым людям — Нилу Ушакову и его секретарям, которые тоже ушли из думы после его отставки. Несколько раз Мурис даже мочился на кресла.

В итоге было решено, что коты поселятся в кабинете Анны Владовой, которая стала новым вице-мэром. «Кузя, Мурис и новый вице-мэр Риги Анна Владова. Рижские коты живут в кабинете у Ани. У них все очень хорошо», — писал Ушаков на своей странице в Facebook.