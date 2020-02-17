Скитания Муриса и Кузи: коты съехали из Рижской думы

Знаменитых котов, проживавших в Рижской думе, выселяют из дома: черно-белый Мурис и полосатый Кузя переедут жить в рижское бюро бывшего мэра Риги Нила Ушакова, ставшего депутатом Европарламента. В последнее время они жили в помещениях фракции «Согласие», но из-за роспуска думы животным вовсе нет места в городской ратуше.

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«Коты будут переселены в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова из-за предстоящего роспуска Рижской думы, поскольку фракции «Согласие» в мэрии больше не будет, и о животных некому позаботиться», — цитирует РИА «Новости» депутата фракции «Согласие» Анну Владову. Она, впрочем, не исключила, что если после выборов в думе Риги будет представлена фракция, то и коты смогут снова там поселиться.

Мурис и Кузя жили в Рижской думе с 2011 года – сюда их взял из приюта для домашних животных тогдашний мэр Риги Нил Ушаков. Котов он держал в своем кабинете — и за то время, что мэр управлял городом,

думские коты стали символами города, регулярно появляясь в Facebook на собственной странице добавляя информации о деятельности думы Риги изрядную порцию трогательности.

По популярности Мурис и Кузя успешно соперничали со знаменитым котом Ларри с Даунинг-Стрит, 10: как и он, они попадали в кадры журналистских съемок, но, в отличие от Ларри, не только отдыхали, но и работали.

В ноябре 2015 года банк Латвии выпустил коллекционную монету достоинством пять евро с изображением пяти котов — одним из них был Мурис

В декабре того же 2015-го Кузя и Мурис снялись в рекламе с целью привлечь в Ригу российских туристов на новогодние праздники.

В Facebook Нила Ушакова были опубликованы фотографии, на которых два упитанных кота, пушистый полосаты и гладкошерстный черно-белый, были сняты среди различных достопримечательностей города рядом с табличками — на простых листах бумаги было написано: «Добро пожаловать в Ригу! Кузя и Muris».

«За прошедшие выходные коты успели сфотографироваться на столе у мэра, на рождественской ярмарке на Домской площади, в номере гостиницы в Старом городе, в рыбном павильоне Центрального рынка, в баре, где подают «Рижский бальзам», со стражем у средневекового ресторана, в национальном художественном музее. Все эти места коты очень настойчиво рекомендуют посетить российским туристам. Ну за исключением кабинета мэра», — писал об акции Нил Ушаков.

К летнему сезону 2016-го рекламную кампанию запустили вновь — Нил Ушаков не скрывал, что Кузе и Мурису нужно «отрабатывать свой корм». В сети снова появились фотографии животных в Старом городе. В подписи к снимку, изображающему думских котов на Домской площади, рассказывалось о ресторанах и гостиницах, концертах и фестивалях, которые ждут туристов в Латвии. «Муриса и Кузю в рабочее время можно встретить в Ратуше в приемной моего кабинета. Они сидят и ждут туристов», — заключал мэр Риги.

Когда 29 мая 2019 года Нил Ушаков покинул пост мэра Риги, казалось, что на судьбе котов это не скажется.

«Кузя и Мурис остаются», — написал он на своей странице в Facebook в подписи к снимку с двумя котами.

Животные продолжили жить в ратуше при преемнике Ушакова Дайнисе Турлайсе, который, впрочем, продержался в кресле совсем недолго – меньше месяца. За это время Мурис успел даже предсказать, что Турлайс скоро покинет свой пост — когда 20 июня 2019 года дума проголосовала за его отставку, латвийский журналист Иван Милов выложил в соцсети снимок от 17 июня, на котором Мурис демонстрировал свое отношение к происходящему.

Pirmdiena. intervija par gaidmo uzticbas balsojumu. Muris 100% nojauta! pic.twitter.com/G49IJVhfdd — Ivans Milovs (@IMilovs) June 20, 2019

«Понедельник. Интервью об ожидаемом голосовании о доверии. Мурис чует 100%», — говорилось в подписи в Twitter.

После ухода Турлайса судьба котов оказалась под вопросом. Наиболее вероятный кандидат в мэры Риги – Олег Буров – еще до своего избрания говорил, что котам не место в думе, а у него самого и вовсе аллергия на животных. «Согласитесь, что тут люди работают, ведут переговоры, решают проблемы… И несколько странно, что во время серьезных бесед по столу разгуливают животные», — говорил Буров в интервью изданию «Аргументы недели».

Сами животные, тем временем, переживали стресс. Источники отмечали, что коты очень скучают по знакомым людям — Нилу Ушакову и его секретарям, которые тоже ушли из думы после его отставки. Несколько раз Мурис даже мочился на кресла.

В итоге было решено, что коты поселятся в кабинете Анны Владовой, которая стала новым вице-мэром. «Кузя, Мурис и новый вице-мэр Риги Анна Владова. Рижские коты живут в кабинете у Ани. У них все очень хорошо», — писал Ушаков на своей странице в Facebook.