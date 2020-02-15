Королевский каприз: как нужно носить мужской костюм

Мужской брючный костюм — что мы о нем знаем? Что свой современный вид он обрел еще в конце XIX века, что его разделяют на подвиды — для повседневной носки и для торжественных случаев. А еще то, что по костюму легко можно определить статус человека в обществе — дресс-код предполагает, что носят их финансисты и политики, служащие банков и больших корпораций.

Лишняя пуговица

В платье Jason Wu на инаугурационном балу 2009 года Pablo Martinez Monsivais/AP

За свою долгую историю ношение костюма обросло определенными нормами. Например, если у пиджака три пуговицы, основное правило звучит так: «Иногда, всегда, никогда». Иногда застегивается верхняя пуговица, всегда средняя, и никогда — нижняя. Если у же пиджака две пуговицы, то всегда застегивается только верхняя.

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Существует несколько версий появления этого правила. Первая отсылает нас на Дикий Запад, там пуговицу не застегивали для преимущества в скорости стрельбы. Расстегнутая нижняя пуговица давала стрелку дополнительные несколько секунд, чтобы он успел достать пистолет.

Однако правдоподобнее звучит вариант возникновения этого правила в Англии.

Когда в конце XIX века Эдуард VII — сын королевы Виктории — был еще принцем Уэльским, а пиджаки только начинали входить в моду, костюм оказался узковат будущему монарху из-за его полноты и он перестал застегивать нижнюю пуговицу. За королем последовали и придворные, а затем и остальные жители Англии.

Не все историки моды согласны с этой версией. Некоторые отмечают, что пиджак с незастегнутыми нижними пуговицами пришел на смену неудобному для езды сюртуку.

Другие элементы костюма — например, пуговицы на рукавах — перешли к нему от военной формы. Ответственность за их появление на мундирах приписывают императору Наполеону, который приучал своих солдат пользоваться платками. Пуговицы должны были мешать военнослужащим вытирать свои носы об рукава.

Зачем брюкам стрелки

close Президент Франции Эмманюэль Макрон, 4 июня 2019 года Президент Франции Эмманюэль Макрон, 4 июня 2019 года Christophe Petit Tesson/Reuters

Эдуарду VII приписывают не только введение моды на расстегнутую пуговицу пиджака, но и появление стрелок на штанах. Направляясь на светский раут, однажды он попал под дождь и его брюки намокли и потеряли форму. Тогда он попросил служанку отутюжить их. Однако та вместо того, чтобы погладить их со стороны передних и задних половинок, совместила боковые швы и отутюжила брюки в таком положении. Принцу это понравилось — так стрелки на штанах и вошли в моду.

По другой версии, костюмные брюки обрели стрелки из-за бурного развития фабричного пошива одежды во время правления королевы Виктории.

Огромные партии брюк плотно складывались и отправлялись по всему миру. После того, как они добирались до места назначения, на них уже были жесткие, почти не разглаживаемые складки. И именно такие штаны и стали носить современное название «брюки».

В брюках под арест

close Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле, 11 января... Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле, 11 января 2020 года POOL/Reuters

Первое время после того, как костюмы вошли в моду, их носили исключительно мужчины. В женском гардеробе костюмы появились несколько позже, однако долгое время они состояли из юбок и приталенных жакетов. На внедрение брючного костюма в женский гардероб ушло более 100 лет — он стал появляться только в 1920-х годах.

Считается, что именно дизайнер Коко Шанель в 30-х годах создала женский костюм таким, как он выглядит и по сей день. Однако общество восприняло его не очень хорошо. Да и сама Коко надевала его только на отдыхе или во время загородных прогулок. «На выход» она предпочитала исключительно платье.

Вплоть до 1950-х женщину в брючном костюме могли арестовать за то, что она в буквальном смысле «прикидывается мужчиной».

Но уже в 1966-м модельер Ив Сен-Лоран представил публике свой Le Smoking — элегантный женский костюм для вечерних выходов. Благодаря ему у женщин появилась возможность сделать брючный костюм как деловой, так и вечерней одеждой. Однако в ту пору к этому предмету одежды все еще относились с недоверием.

Только в 80-х брючный костюм окончательно закрепляется в женском гардеробе. Во многом этому поспособствовал итальянский модельер Джорджо Армани, который создавал стильные коллекции костюмов предназначенные для работающих женщин.