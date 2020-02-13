Битва феминисток: за что Портман оправдывается перед Макгоуэн

Голливудская актриса Натали Портман оказалась под прицелом критики со стороны активистки движения #MeToo и тоже актрисы Роуз Макгоуэн, которая не оценила восхитивший всех наряд Портман на «Оскаре». Идея лауреатки премии Американской академии надеть на церемонию в этом году накидку-кейп с вышитыми по ней именами женщин-режиссеров, которыми пренебрегли академики, показалась Макгоуэн фальшивой – в соцсетях она опубликовала пространное заявление, в котором напрямую обвинила Натали Портман в своеобразном мошенничестве и манипулировании общественным мнением.

Реклама

В своем посте в Facebook, опубликованном накануне, Роуз Макгоуэн решила отдельно поговорить о наряде Портман, который с восторгом приняли СМИ. Журналистам, восхищавшимся смелостью Натали Портман, Макгоуэн заявила: «Смелость? Даже рядом не стояла. Больше похоже на актрису, играющую роль человека, которому не все равно. Как и большинство из них».

Роуз Макгоун, которая в последнее время посвящает больше времени защите прав женщин в киноиндустрии, чем съемкам, написала, что тип активизма, которым занимается Портман, «глубоко оскорбителен» для тех, кто «делает всю работу». «И я пишу это не от обиды, а от отвращения, — уточнила Макгоэун. — Я просто хочу, чтобы она и другие актрисы прошли этот путь».

В подтверждение того, что Натали Портман — показная феминистка, которая на деле не предпринимает шагов для улучшения положения женщин в киноиндустрии, Роуз Макгоуэн напомнила, что за всю свою карьеру звезда «Черного лебедя» работала лишь с двумя женщинами-режиссерами, одной из которых была она сама.

«У тебя есть продакшн-компания, которая наняла единственную женщину-режиссера — себя», — добавила Роуз Макгоуэн.

Возмущение актрисы-активистки было направлено не на одну только Натали Портман — по ее мнению, все женщины-звезды фильмов категории «А» не используют свои возможности для того, чтобы изменить отношение к представительницам своего пола в Голливуде. В лице Натали Портман Макгоуэн обратилась ко всем актрисам первой величины: «Конечно, женщины по всему миру будут покупать духи, которые вы продвигаете, фильмы, в которых вы снимаетесь, и думать, будто понимают, кто вы такие. Но какие вы?»

И все же под огнем критики оказалась в этот раз именно Портман — как женщина, одна из последних на сегодня выступившая как фальшивая феминистка. «Я была на мероприятии «Женщины в кино», где ты выступала, Натали, — напомнила Макгоуэн. — Ты разглагольствовала о печальной статистике, а потом все уткнулись обратно в салаты. И я быстро поняла, что ты и другие женщины-спикеры <…> — просто мошенницы. Вы говорите пустое, вы ничего не делаете».

В заключение Роуз Макгоуэн объяснила, что она считает активизмом. «Что же касается меня, я всегда буду возвышать свой голос и бороться за перемены безо всяких компенсаций. Это и есть активизм», — написала звезда «Грайндхауза» и «Зачарованных».

В ответ на обвинения Роуз Макгоуэн Натали Портман выступила с заявлением, в котором не стала возражать — она, скорее, попыталась оправдаться перед актрисой, в 2017 году одной из первых заявившей, что ее изнасиловал Харви Вайнштейн. Портман полностью поддержала активистку #MeToo. «Я согласна с госпожой Макгоуэн, что называть меня смелой за то, что я надела предмет гардероба с именами женщин, — некорректно. «Смелость» — это понятие, которое я, скорее, ассоциирую с другими действиями — например, с выступлением с показаниями против Харви Вайнштейна в течение последних нескольких недель под сильнейшим давлением».

Портман постаралась убедить свою противницу в том, что она старается повлиять на положение женщин в индустрии.

«Это правда, что за всю свою карьеру я сделала всего несколько фильмов с женщинами-режиссерами — я снималась в короткометражках, рекламах, музыкальных клипах и роликах у Марии Коэн, Миры Наир, Ребекки Злотовски, Анны Роуз Холмер, Софии Копполы, Ширин Нешат и у себя самой», — перечислила Портман. После чего назвала студии, которым не хватает фильмов, снятых женщинами, и рассказала, что кинематографистки сталкиваются с большими проблемами с финансированием и продвижением, чем деятели индустрии мужского пола.

«Если картины все же начинают сниматься, женщины сталкиваются с чудовищными сложностями в процессе работы, — жалуется актриса. — Я несколько раз помогала женщинам-режиссерам получать работу над проектами, из которых они позже вынуждены были уходить из-за условий работы».

По словам Натали Портман, фильмам женщин-режиссеров трудно попадать на фестивали и выходить в широкий прокат. «Я хочу сказать, что я стараюсь и буду стараться. И хотя у меня пока не получилось, я надеюсь, что наступит день, когда придет успех».