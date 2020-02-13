Изменить язык: зоозащитники придумали для питомцев новое слово

Крупнейшая в мире зоозащитная организация «Люди за этичное обращение с животными» (PETA) призывает пересмотреть термины, которыми мы называем животных. В частности, представители PETA считают, что словосочетание «домашние животные» унижает их.

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Основательница организации Ингрид Ньюкирк заявила, что термины «домашнее животное» или «питомец» выражают снисходительное отношение к животным точно так же, как прозвища для женщины типа «сладенькая» или «милашка». Называя свою собаку «питомцем», человек, по мнению Ньюкирк, подразумевает, что для него она является такой же собственностью, как автомобиль или дом, которой можно свободно распоряжаться.

Это приводит к «спесишизму» — видовой дискриминации, которая подразумевает, что человек априори превосходит другие биологические виды.



«То, как мы говорим о животных, влияет на то, что мы о них думаем, поэтому необходимо немного изменить язык, с помощью которого мы описываем животных, живущих с нами. «Домашнее животное» — это товар, но животные не должны быть вещами на полках или в коробках, о которых люди говорят: «Мне нравится, как выглядит эта собака, она сочетается с моими шторами или соответствует моему ощущению себя». Надеюсь, время такого отношения проходит», — заявил Ньюкирк.

В качестве примера отношения к животным как к вещам она привела заводчиков. По ее словам, они продвигают в массы идею покупки породистых кошек и собак, которые являются модными аксессуарами.

«Животные не питомцы — они не ваша дешевая охранная сигнализация или повод чаще выходить на прогулку. Они не принадлежат нам, как украшения или игрушки, они живые существа», — говорится в сообщении PETA на официальном сайте.

Организация предлагает заменить привычные термины «домашнее животное» и «питомец» на «компаньон», а «владелец» или «хозяин» — на «опекун» или «попечитель».

Представители PETA отмечают: теория о том, что выбор слов влияет на поведение человека, подкреплена и научными исследованиями. Так, журнал этики животных (Journal of Animal Ethics) опубликовал статью, в которой исследователи также рассказали, что уничижительные слова вроде «домашнее животное» и «вредитель» влияют на наше отношение к живым существам.

В PETA осознают, что их предложение новое и непривычное, однако отмечают, что человеческий язык постоянно развивается. Изменение нашей речи будет отражать более ответственное отношение к животным, ведь люди узнают все больше об их способности страдать и чувствовать боль.

Предложение организации уже обсудили на британском новостном шоу «Доброе утро, Британия!». Представитель организации Дженнифер Уайт сказала, что обращение к животным словами, подчеркивающими, что они являются неодушевленными объектами, «может отражать наше отношение к ним».

«Мы не ненавидим слово «домашнее животное», мы просто поощряем людей использовать слово получше», — пояснила она.

В ответ на это ведущий шоу Пирс Морган эмоционально воскликнул: «О Бога ради! Вы же на самом деле в это не верите, правда?»

К слову, PETA предлагает не останавливаться на замене терминов, но также использовать более «мирные» устойчивые фразы, в которых упоминаются животные. Например, поговорку «убить двух зайцев одним выстрелом» можно было бы заменить фразой «накормить двух зайцев одной лепешкой».

Еще один гость студии Ник Эд, публицист и хозяин щенка по кличке Беверли, сказал, что не согласен с предложение PETA.

«Дело не в терминах, а в образованности людей, — считает он. — PETA делает серьезную работу по защите прав животных, но сейчас вы упрощаете вашу деятельность, пытаясь изменить слова, которыми мы называем домашних питомцев».

По его словам, нужно учить людей, что они несут ответственность за свою собственность, в том числе домашних животных. «Я несу ответственность за свою собаку», — сказал британец.