«Испортила лоб»: известная модель поразила фанатов татуировкой

Модель и телевизионная знаменитость Америки Эмбер Роуз, известная своим экстравагантным поведением, в очередной раз удивила публику нестандартным поступком. Женщина, которая зарабатывает лицом, сделала на лбу две татуировки, о чем гордо рассказала в своем Instagram. Теперь на лбу у Эмбер Роуз навсегда крупно написано курсивом «Бэш» и «Слэш», это имена двоих детей 36-летней модели, семилетнего Себастиена Тейлора Томаса и малыша по имени Слэш Электрик, который родился в октябре 2019 года.

Решение молодой матери запечатлеть имена детей запечатлеть имена детей прямо на лбу вызвало некоторую волну критики. В частности, резко против такого выражения любви выступила американская телеведущая Венди Уильямс — в эфире своего телешоу, которое так и называется «Шоу Венди Уильямс» она задалась вопросом, зачем модели было нужно портить лицо на всю жизнь.

«Эмбер, девочка, я тебя люблю, но зачем ты испортила себе лоб?» — поинтересовалась ведущая в эфире во вторник, 11 февраля.

Реклама

По мнению Венди Уильямс, в возрасте Эмбер Роуз такие экстравагантные поступки ни к чему. «По мне так она немножко старовата для того, чтобы изображать из себя рокершу, делая татуировку на лице». С этим были согласны и многие подписчики Эмбер Роуз в Instagram, которые выражали надежду на то, что это ненастоящие татуировки.

Такую же реакцию за неделю до этого вызвал и поступок сына супермодели 90-х Синди Кроуфорд — 20-летний Пресли Гербер тоже вызвал волну недоуменных комментариев после того, как опубликовал фото с крупной татуировкой на лице. На правой скуле было вытатуировано слово «Misunderstood» — «Неправильно понятый», — что немало озадачило поклонников, уверенных, что при успешной модельной карьере Пресли Герберу не стоило вносить такой яркий штрих в свою внешность.

«Неужели тату на лице входят в моду? – задался вопросом один из пользователей интернета. – Боже милосердный! Единственное, что может быть неправильно понято, это татуировка. Ты просто испортил свое полотно».

«Ты правда настолько неправильно понят? Иметь столько денег в своем распоряжении — не лучшее, что может случиться с человеком в жизни, — иронизирует другой пользователь. — Тебе, должно быть, ужасно скучно».

Многие комментаторы также задались вопросом, что сказала мама успешного манекенщика — Синди Кроуфорд.

После Пресли Гербер решил ответить на критику. «Тут говорится «неправильно понят», потому что это то, что я чувствовал всю свою жизнь», — заявил он. Людей, которым не понравилась его татуировка, он в нецензурных выражениях послал подальше.

Говоря о моде на татуировки на лице, пользователи соцсетей отчасти правы: сейчас их делают не только рэперы, рок-звезды или другие люди, для которых протест – это состояние души. Небольшие наколки есть у Джастина Бибера – это выполненное курсивом слово «grace» («милосердие») над левой бровью и символизирующий приверженность христианству крест у уголка правого глаза. И хотя сделать татуировку на лице – это по-прежнему не слишком социально приемлемое действие, эта зона перестала быть табу для тех, кто любит украшать себя рисунками, которые останутся навсегда.