Новый развод: как разваливается семья Елизаветы II

В семье Елизаветы II – новое огорчение: внук британской королевы Питер Филлипс и его жена Отун разводятся после 12 лет брака. 42-летний сын принцессы Анны и его 41-летняя супруга, уроженка Канады, проинформировали членов своей семьи, о том, что еще в прошлом году мирно решили расстаться, поскольку считают, что это «лучшее, что можно сделать для благополучия их двоих детей и сохранения дружбы». Об этом сообщает Daily Mail.

Питера и Отун Филлипс не видели на публике вместе с сентября прошлого года, однако официально они сообщили о расставании только сейчас.

В заявлении, распространенном от их имени, говорится, что оба бывших супруга будут проживать в Глостершире и совместно воспитывать двух дочерей, девятилетнюю Саванну и семилетнюю Айлу. «Решение развестись и оформить совместную опеку пришло после нескольких месяцев обсуждений, и стало хотя и грустным, но дружеским», — говорится в заявлении внука Елизаветы II и его супруги, которая в скором времени станет бывшей.

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Издание Daily Mail уточнят, что ходят слухи, будто Отун Филлипс подумывает о том, чтобы вернуться на родину, в Канаду, и забрать с собой дочерей, имеющих двойное гражданство. И действительно, источник, близкий к ситуации, уже выразил подобные опасения в беседе с The Sun. «Нас беспокоит, что Отун может захотеть уехать в Канаду, — сказал он. — Может быть, на нее повлиял отъезде Гарри и Меган. Возможно, она подумала, что если подобное могло произойти с ними, то и она может так поступить. Может, так о ней думать и несправедливо, но не учитывать это нельзя».

Несмотря на то, что в своем заявлении о разводе супруги говорят, что решение было принято дружески, источники, близкие к семье, утверждают, что Питер Филлипс весьма огорчен таким развитием событий.

«Питер совершенно раздавлен этим, и ничего такого не мог себе представить, — сказал один из друзей пары The Sun. – Он думал, что у них счастливый брак и что у него идеальная семья с двумя прелестными дочерями. Сейчас он в полном шоке».

Новость, как предполагается, шокирует и Елизавету II, которой в последний год родственники доставляют немало хлопот. Дело в том, что, как отмечают источники, она с большой симпатией относится к Отун Филлипс. «Отун – любимица королевы, и я уверен, что она тоже будет этим очень расстроена, — признается друг семьи The Sun. — Это последнее, что ей нужно после всех недавних неприятностей, и появляется чувство, что вся королевская семья разваливается».

Отун Патришия Келли выросла в Канаде — она училась в католической школе, а после закончила университет Макгилл, получив степень бакалавра и специализируясь на культуре стран Азии. В 2002 году после окончания университета она начала работать по профессии управляющего консультанта, и в 2003-м, будучи организатором вечеринки команды BMW на Гран-при Канады, встретила на мероприятии Питера Филлипса, старшего внука королевы Великобритании. Поженились они в 2008 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Родители Питера Филлипса — тоже разведены.

Мать, принцесса Анна, встретила его отца, лейтенанта Королевского драгунского полка Марка Филлипса в 1968 году на празднике, организованном для любителей верховой езды. Свадьба, состоявшаяся 14 ноября 1973 года в Вестминстерском аббатстве, привлекла внимание зрителей по всему миру – ее телетрансляцию посмотрели 100 млн человек. Из-за того, что Марк Филлипс не происходил из аристократической семьи — Елизавета II предлагала мужу дочери графство, но он отказался, — его сын Питер и дочь Зара не носят титулов.

В 1989 году пара объявила о расставании – к этому моменту брак находился на грани распада уже несколько лет, и пару крайне редко видели вместе. Супруги разъехались, однако формально оставались женатыми и совместно воспитывали детей. Окончательно брак был расторгнут в 1992-м. В том же году, кстати, публично объявили о расставании старший сын королевы принц Чарльз и принцесса Диана, хотя официально они развелись только в 1996 году.

Кстати, в том же 1992-м расстались и второй сын Елизаветы II принц Эндрю и его жена Сара Фергюсон (развод был оформлен тоже в 1996-м). Из всех детей королевы не расстраивал ее пока только младший, принц Эдвард, граф Уэссекский: в 1999 году он женился на Софи Рис-Джонс – и пока что этот брак производит впечатление крепкого, а Софи Уэссекская пользуется симпатией королевы и любовью британской публики.