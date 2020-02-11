После Гарри: морскую пехоту возглавит 69-летняя тетя принца

Принц Гарри готовится передать свои обязанности другим членам королевской семьи, которых полностью лишится в начале весны. В частности, кто-то должен будет принять на себя армейские звания и должности, которые занимал внук английской королевы. Недавно издание Sunday Times выяснило, кто получит звание генерал-капитана военно-морской пехоты – и это принцесса Анна, 69-летняя дочь Елизаветы II. Она станет первой женщиной, занявшей этот пост.

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В марте, как сообщает Daily Mail, принц Гарри в последний раз посетит мероприятие, связанное с деятельностью морских пехотинцев Великобритании. После этого вступят в силу его договоренности со старшими членами семьи, в том числе бабушкой, Елизаветой II, которые предусматривают, что он откажется от всех своих званий и постов в британских вооруженных силах.

Почетные звания и посты в британской армии, которые получают члены королевской семьи, имеют, скорее, церемониальное значение – дети и внуки Елизаветы II могут возглавлять на военных парадах колонны соответствующих родов войск и участвовать в мероприятиях, однако реальных решений они не принимают. Главнокомандующим вооруженных сил Великобритании считается Елизавета II, однако это не значит, что она в реальности распоряжается британскими войсками.

Генерал-капитаном военно-морской пехоты принц Гарри стал в 2017 году – эта роль перешла ему от деда, герцога Эдинбургского, когда тот принял решение в 96 лет уйти на пенсию.

Daily Mail отмечают, что сам принц Филипп склонялся к тому, чтобы передать честь возглавить морских пехотинцев после принца Гарри своей дочери, принцессе Анне. Предполагается, что это станет вдохновляющим примером для женщин, которые хотят делать карьеру в рядах вооруженных сил.

Принцесса Анна уже носит несколько воинских званий. Она – полковник 6 батальона Королевского полка Шотландии, главнокомандующий военно-морских сил Канады и почетный королевский полковник офицерского учебного корпуса Университета Эдинбурга. Кроме того, под ее патронажем находятся несколько ветеранских организаций и музеев вооруженных сил.

Принц Гарри публично не выражал сожаление о том, что он лишится постов в вооруженных силах Великобритании, однако известно, что армейская служба была для него очень важна. После окончания Королевской академии в Сандхерсте он приступил к военной службе – в 2006 году Гарри стал офицером Королевского гвардейского полка. После этого он дважды отправлялся служить в Афганистан. Когда в 2012 году он оказался в провинции Гильменд, очевидцы отмечали, что служба вдали от королевского дворца приносит ему настоящее удовольствие.

«Капитан Уэльский», как называли его сослуживцы, признавался, согласно Daily Mail: «Я получаю лучшее от этой жизни. Я могу делать все. Могу летать на вертолетах – и привлекать внимание к тому, что делаю».

Теперь, однако, он не сможет носить форму родов войск, которые возглавляет до марта. Однако Гарри остается еще почетным комендантом подразделения ВВС в Хонинтоне и руководит подразделением маломерных судов и подводных лодок Великобритании. Кто заменит его на этих постах, пока не сообщается.