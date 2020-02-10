Вирус не помеха: 6 тысяч пар одновременно поженились в Корее

Тысячи невест в масках

Хотя вспышка коронавируса 2019-nCoV заметно повлияла жизнь в Китае и соседних с ним странах, в Южной Корее прошло многотысячное мероприятие, к которому организаторы готовились несколько лет — церемония массовых бракосочетаний.

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Массовая свадьба состоялась в городе Капенг к востоку от Сеула в «Церкви объединения». Это религиозное движение известно также как секта Муна.

В зале собрались около 30 тыс. человек, передает сингапурская газета The Straits Times. В этот день шесть тысяч пар из 64 стран со всего мира связали себя узами брака. Женщины, как и полагается, были в белых свадебных платьях, мужчины — в смокингах или костюмах.

Такая необычная для России церемония в Корее проводится уже не первый год, однако в этот раз отличием стало то, что гостям предлагали медицинские маски для лица.

При этом далеко не все пришедшие решили ими воспользоваться, несмотря на опасения южнокорейских властей по поводу распространения вспышки коронавируса.

Напомним, по состоянию на 10 февраля в стране официально зарегистрировано 24 случая заболевания вирусом. В соседнем Китае заражены более 40 тыс. человек. В связи с опасностью распространения эпидемии власти Южной Кореи закрыли въезд для иностранцев, которые недавно были в Ухане — эпицентре вспышки.

В стране отменили фестивали, выпускные и концерты K-pop-групп, популярных у молодежи. Власти также обратились к религиозным представителям с просьбой сотрудничать в предотвращении распространения болезни.

Тем не менее «Церковь объединения» не стала отменять церемонию массовых бракосочетаний, поскольку к событию готовились около четырех лет. Это важное мероприятие, которое должно было состояться в рамках празднования 100-летия со дня рождения основателя религиозного течения, рассказал журналистам официальный представитель церкви Чан Ен Чхоль.

При этом организаторы все же приняли некоторые меры безопасности. Например, последователей религиозного течения из Китая попросили не приезжать. А перед самой церемонией в здании провели стерилизацию и установили тепловизор, который выявлял посетителей с повышенной температурой.

Защита от вируса

Вполне возможно, что даже если бы организаторы не позаботились о мерах безопасности, многие гости не стали бы отказываться от вступления в брак в этот день. Так, некоторые из них заявляли журналистам, что хотя их беспокоит ситуация с эпидемией вируса, они уверены — в это день с ними ничего плохого случиться не может.

«Было бы ложью, если бы я сказал, что меня совсем не беспокоит инфекция. Но я чувствую, что сегодня буду защищен от вируса», — сказал 21-летний студент из университета, который присутствовал на церемонии.

27-летний Ким Чан Сон участвовал в церемонии как жених. Он взял в жены девушку, с которой познакомился за 20 дней до этого. По его словам, его совершенно не беспокоит инфекция, потому что массовая свадьба имеет «особое значение».

«Выйдя замуж за другого члена церкви, я иду по пути, проложенному нашими церковными руководителями», — добавил молодой муж.

Все пары, принимающие участие в массовом бракосочетании, являются последователями «Церкви объединения», которых в народе стали называть «Moonies» по имени основателя течения — Мун Сон Мёна.

Зачастую будущие супруги знакомятся друг с другом за несколько недель или даже дней до бракосочетания. Некоторые из них увидели друг друга лишь перед самой церемонией — дело в том, что супругов друг другу подбирает руководство церкви.

Считается, что основатель течения Мун Сон Мён и его жена (а после смерти первого — новое руководство церкви) являются истинными родителями адептов, а потому могут сами выбирать для своих «детей» жен и мужей.

Перед тем как вступить в брак, жених и невеста должны подтвердить под присягой, что они не имели сексуальных отношений до брака. После их свадьбы пара должна воздерживаться от сексуальных отношений еще в течение как минимум 40 дней.

Кстати, несмотря на следование такой древней традиции, когда молодожены совсем не знают друг друга до свадьбы, до 80% пар сохраняют этот брак и до 90% остаются в лоне церкви, передает агентство Reuters.

Массовая свадьба в «Церкви объединения» была впервые проведена в 1961 году в Сеуле, тогда в ней участвовали 26 пар. С годами количество желающих женихов и невест росло как на дрожжах. Рекордным стал 1997 год, когда на церемонии в Вашингтоне брачные клятвы произнесли 30 тыс. пар. Через два года около 21 тыс. супружеских пар заполнили Олимпийский стадион в Сеуле. После смерти Мун Сон Мёна в 2012 году церемонии бракосочетания проводит его вдова Хакча Хан Мун.

Учение «Церкви объединения» имеет в своей основе Библию, однако ее основатель внес существенные коррективы. В частности, он считал себя призванным завершить начатую миссию Иисуса Христа по восстановлению человечества до состояния «безгрешной» чистоты. В официальных документах органов государственной и судебной власти ряда стран «Церковь объединения» причисляется к деструктивным и тоталитарным сектам.

Китай отменяет свадьбы и похороны

Между тем в самом Китае, где свирепствует вирус, отменяют абсолютно все общественные мероприятия, в том числе и свадьбы. Так, тысячи китайских пар не смогли пожениться 2 февраля, поскольку министерство гражданской администрации КНР настоятельно рекомендовало отказаться от этих планов.

«Органы, занимающиеся регистрацией браков, по всей территории Китая должны регулярно проводить дезинфекцию помещений и проверку температуры сотрудников.

Всем органам, которые ранее объявили, что будут регистрировать браки 2 февраля, следует все отменить и оповестить общественность», – говорилось в официальном заявлении.

Дело в том, что в китайском языке сочетание цифр 02.02.2020 созвучно с фразой «я люблю тебя, люблю тебя» и встречается «раз в тысячу лет», сообщает агентство China News. В связи с этим желающих отпраздновать свадьбу именно в этот день было очень много.

В провинции Хубэй, где находится Ухань, и столице страны Пекине проведение свадеб было запрещено на официальном уровне.

«С одобрения правительства города, все органы, регистрирующие брак в городе, отменяют регистрацию браков, запланированных на 02.02.2020», — сообщалось в заявлении столичных властей. Китайцам также советовали отменить свадебные банкеты, чтобы предотвратить заражение вирусом.

Кроме того, в Пекине на неопределенный срок введен запрет церемонии прощания с умершими.

«Сейчас в Пекине 12 похоронных бюро, они прекратили проводить прощальные церемонии. Потому что, согласно предварительной записи, на каждую прощальную церемонию собирались несколько десятков человек, максимально — более ста человек, такие масштабные собрания не способствуют борьбе со вспышкой вируса», — пояснил глава управления гражданской администрации Пекина Ли Ваньцзюн.