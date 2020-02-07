Пластырь от мяса и кожа из грибов: что облегчает жизнь веганам

Британские ученые придумали девайс, который поможет легче отказаться от мяса тем, кто решил стать веганом или вегетарианцем. Они создали пластырь, который очень похож на никотиновый, однако работает совершенно по другому принципу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Ирландский бренд замороженных продуктов для вегетарианцев Strong Roots совместно с профессором из Оксфорда придумали клейкий пластырь, который поможет усмирить желание есть мясные продукты. Однако, в отличие от никотинового пластыря, который выделяет никотин посредством трансдермальной системы, новый девайс для вегетарианцев просто источает запах бекона, если почесать наклейку.

Профессор Чарльз Спенс, принимавший участие в разработке, пояснил принцип действия газете The Telegraph:

«Наше обоняние обладает тесной взаимосвязью со способностью ощущать вкус, поэтому ощущения, имеющие отношение к еде, такие как аромат бекона, могут привести нас к мысли о том, что ты употребляешь его в пищу», — комментирует профессор экспериментальной психологии из Оксфорда.

«Просто представьте, что вы наедаетесь беконом, и тогда вы можете почувствовать реальное насыщение», — добавил Спенс.

Сэмюэль Денниган, основатель Strong Roots, отметил, что изобретение еще находится на стадии тестирования. Он также добавил, что инновационный пластырь в первую очередь предназначен для тех, кто намерен экспериментировать при переходе на растительную диету, и пообещал обеспечить таким людям «научно доказанную помощь в отвыкании от мяса».

Сейчас вегетарианцам приходится гораздо проще, чем несколько десятков, или даже пару лет назад. Они сами для себя продолжают придумывать все новые и новые способы, чтобы упростить свою жизнь. Например, сейчас крупнейшее веганское сообщество VeganNation работает над созданием собственной криптовалюты Vegancoin, которой можно будет оплачивать покупки только в проверенных веганами сервисах, что поможет лучше следить за качеством продукции.

В данный момент в этой сфере быстрее всего развиваются приложения для смартфонов. Помимо банальных сервисов, которые помогают найти веганские и вегетарианские кафе или отслеживать рацион, чтобы сбалансировать питание, существуют программы, которые решают более узкие задачи. К примеру, существует приложение, с помощью которого можно отыскать растительную пищу в разных аэропортах мира. А начинающим вегетарианцам поможет освоиться программа, сканирующая с помощью камеры смартфона маркировки продуктов питания. Она анализирует список ингредиентов и определяет, подходит ли продукт для растительной диеты.

Вопрос, является тот или иной продукт вегетарианским, уже подкинули искусственному интеллекту. Роботом, который распознает продукты и определяет их происхождение, уже мало кого удивишь, поэтому ученые пошли дальше и начали работу над более серьезным проектом для веганов и вегетарианцев. Компания NotCo создала компьютерную программу под названием Giuseppe, которая определяет, какие из 250 тыс. съедобных видов растений могут имитировать молекулярную структуру мяса или молочных продуктов, чтобы создать съедобные и вкусные альтернативы.

Та же технология применяется, чтобы найти источник веганской версии ароматов, имитирующих запахи «запрещенных» продуктов. С помощью этой программы уже разработали несколько альтернатив майонезу и яйцам, а сейчас ее используют для поиска новых версий мясоподобных продуктов. По мнению разработчиков, искусственный интеллект способен гораздо быстрее находить правильные варианты компонентов, чем человек.

Активные поиски альтернативной продукции для веганов происходят не только в сфере питания. В последнее время для многих брендов все острее становится вопрос выпуска этичной одежды. В первую очередь, ученые ищут ответ на вопрос, чем без вреда экологии заменить натуральную кожу.

Например, компания Bolt Threads разработала методику, в которой используется грибной мицелий. С помощью специальных технологий он сжимается, и получается похожий на кожу материал. А в Cork Leather Company делают альтернативную кожу из коры пробкового дуба, которую кипятят и обрабатывают специальным составом, чтобы затем создавать из этого материала этичную продукцию.