«Легкие мишени»: в Голливуде смеются над британской короной

В преддверии церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится в Лос-Анджелесе уже в это воскресенье, 9 февраля, британские СМИ задались вопросом: будут ли ее гости и участники так же насмехаться над членами королевской семьи, как они уже делали на предыдущих премиях этого сезона.

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Британцы, привыкшие к тому, что в Голливуде избегают шуток над монархами, в этом году наблюдают, что это табу как будто бы снято. И винят в этом историю с Меган Маркл и принцем Гарри, уехавшими в Канаду, как многие думают, из-за «токсичности» Виндзоров. Дело в том, что в США вообще и в Голливуде в частности герцоги Сассекские пользуются большой поддержкой: как обращает внимание Daily Mail, среди друзей пары — телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес, а также Джордж и Амаль Клуни.

Объявление Меган и Гарри о том, что они хотят сложить с себя королевские полномочия и стать «финансово независимыми» практически совпало с началом сезона вручения кинопремий.

Однако к тому моменту, как оно было опубликовано 8 января, одна из них осталась позади — 5 января в Лос-Анджелесе вручали премию «Золотой глобус». Тогда ведущий церемонии Рики Джервейс не мог знать, какой повод для шуток подкинут герцоги Сассекские несколькими днями спустя, но все равно не стал игнорировать королевскую семью Великобритании, дававшую в 2019 году много скандальных поводов для разговоров.

Одним из объектов насмешек Рики Джервейса на «Золотом глобусе» стал принц Эндрю, сын Елизаветы II, отстраненный от выполнения королевских обязанностей и лишенный содержания из-за скандала с обвиненным в педофилии и работорговле финансистом Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский, в котором Виктория Джуффр, одна из жертв покойного Эпштейна, узнала мужчину, с которым ее заставляли спать, категорически отвергал обвинения в педофилии и даже дал весьма неловкое интервью «Би-би-си», в котором отрицал знакомство с Викторией Джуффр. Однако в глазах общественности он так и остался педофилом.

Над предполагаемой любовью 59-летнего принца Эндрю к молоденьким девушкам и посмеялся Рики Джервейс на «Золотом Глобусе». Он пожаловался на то, что фильм «Однажды в Голливуде» вышел слишком долгим. «Леонардо Ди Каприо пошел на премьеру, и к концу фильма его подружка оказалась для него слишком старой. Даже принц Эндрю – такой «Лео, дружище, тебе почти 50, сынок», — пошутил Рики Джервейс.

Вручение премии британской киноакадемии BAFTA, на котором встретились голливудские звезды и регулярные гости мероприятия герцоги Кембриджские, проходило 2 февраля – уже после того, как принц Гарри и Меган Маркл отбыли в Канаду и поселились в особняке на острове Ванкувер. Оно оказалось отмечено двумя неловкими ситуациями, связанными с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: члены королевской семьи на них не отреагировали, но в соцсетях и прессе они вызвали оживленную дискуссию.

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс, который в этом году привлекает всеобщее внимание, стал своеобразной звездой вручения британской кинопремии не благодаря своему выступлению: ажиотаж в соцсетях вызвал неуместный реверанс, которым он поприветствовал принца Уильяма.

Пользователи задались вопросом: было ли это неумелым проявлением вежливости по отношению к представителю королевской семьи или тонкой издевкой. Если одни приняли это за шутку, другие решили, что Хоакин Феникс просто не знает, что мужчины приветствуют королевских особ легким наклоном головы, в то время как женщины делают реверанс — к тому же, такие формы приветствия давно необязательны и часто вызывают смех.

Еще дальше пошел Брэд Питт, которому присудили награду BAFTA как лучшему актеру второг плана за роль в картине «Однажды в Голливуде». Он не смог присутствовать на церемонии, поэтому обращение актера зачитала со сцены его партнерша по фильму Марго Робби. Держа награду, она сказала: «Он передает, что назовет ее Гарри, потому что он просто счастлив забрать ее к себе в Штаты. Его слова, не мои».

В этот момент камеры, транслировавшие мероприятие, выхватили лица принца Уильяма и Кейт Миддлтон – они смеялись вместе со всеми. Эту шутку сочли удачной – в отличие от той, которую сочинила актриса Рэбел Уилсон, представлявшая номинантов на премию за лучшую режиссуру.

В свой речи в Королевском Альберт-Холле, где вручалась премия, актриса упомянула всех членов королевской семьи, с которыми за последний год были связаны скандалы. «Это правда здорово — быть здесь, в этом королевском Эндрю… Ой, королевском Гарри… Нет, простите, королевском Фил… — в этом королевском дворце», — сказала Рэбел Уилсон.

Смеха эта шутка вызвала немного — герцоги Кембриджские и вовсе сидели с каменными лицами.

В соцсетях же многие сочли непонятным, почему в этом году знаменитости норовят пошутить про скандалы у Виндзоров.

Лондонский эксперт по этикету Уильям Хэнсон, к которому обратились Daily Mail, считает, что для королевской семьи Великобритании наступило время, когда отношение к ней стало меняться. «То, что в положении монархии случаются взлеты и падения – неизбежно, — сказал он изданию. – В течение многих лет королевскую семью обожали и превозносили, когда никто из ее членов не могу поступать неправильно. Пожалуй, теперь маятник качнулся в обратную сторону, и голливудские звезды, которые никогда не поймут значимости монархии и всех нюансов, используют родственников королевы как легкую мишень для шуток».

Герцогов Сассекских, Гарри и Меган, Хэнсон счел новыми «игрушками для знаменитостей». Однако он считает, что все это ненадолго.