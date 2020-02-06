«Там так скучно»: Мадонна предупредила Меган и Гарри

Певица Мадонна предостерегла принца Гарри и Меган Маркл от жизни в Канаде и предложила им перебраться в Нью-Йорк: в своем Instagram-аккаунте она выложила ролик, на котором объясняет, чем жизнь в самом крупном городе США отличается от того, что грозит отставленным членам королевской семьи на острове Ванкувер, где они сейчас проживают.

Мадонна убеждена, что Канада — не лучшее место для жизни. «Не бегите туда. Там так скучно», — сказала она.

В ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте звезды, она сидит перед зеркалом и, готовясь к выступлению, описывает свои апартаменты в Нью-Йорке: «В этой квартире две комнаты, а с невероятного балкона открывается лучший вид на Манхэттен».

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Апартаменты, которые предлагает герцогам певица, были приобретены ей в 2008 году за $7,3 млн. По ее словам эта квартира — хороший вариант для Меган и Гарри. «У Букингемского дворца нет ничего на Централ-Парк-Уэст», — подчеркнула певица.

Меган Маркл не нужно лишний раз рассказывать о том, каково жить в Нью-Йорке — она прекрасно знакома с этим городом, и уже будучи в браке дважды убегала туда из Великобритании. Именно в Нью-Йорк в феврале 2019 года она приехала провести бейби-шауэр — традиционную вечеринку в честь рождения будущего ребенка.

«Поездка — прекрасная возможность встретиться с друзьями и провести время в любимом городе», — рассказывал инсайдер журналу Harper's Bazaar. То же издание рассказало, что на праздник, организованный друзьями Меган в отеле Mark на Манхэттене, приехали ее партнерша по сериалу «Форс-мажоры» Абигейл Спенсер, ее друг-визажист Даниэль Мартин, стилист Джессика Малруни, дизайнер Миша Нону, теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Гейл Кинг. На вечеринку неожиданно приехала и Амаль Клуни, адвокат по правам человека и жена Джорджа Клуни.

В Нью-Йорке Меган Маркл внезапно оказалась и в сентябре — перед королевским туром в Африку она слетала на несколько дней в США, чтобы поддержать Серену Уильямс в матче US Open. Во время поездки она успела поболеть за подругу, сходить в модную йога-студию и побывать на дне рождения своего приятеля Даниэля Мартина, после чего улетела обратно в Великобританию, чтобы вскоре вместе с принцем Гарри и сыном Арчи Харрисоном отправиться в ЮАР.

Пока Гарри и Меган обживаются в Канаде, Арчи уже дал понять: новый дом ему пришелся по вкусу. Выступая со своей первой речью после достижения соглашения о его уходе из королевской семьи, принц Гарри рассказал, как его 8-месячный сын отреагировал на канадский климат.

«Арчи на днях впервые увидел снег и был счастлив», — сказал принц на мероприятии благотворительной организации Sentebale.

Однако сами канадцы уже дали понять герцогам Сассекским, что рады видеть герцогов у себя на родине, только если это не накладывает на них лишние финансовые обязательства. Местные жители активно подписывают петицию, направленную против материальной поддержки бывших представителей королевской четы, а газеты открыто пишут, что им там не очень рады.

«Канада приветствует людей всех вероисповеданий, национальностей и рас, но если вы являетесь высокопоставленным членом королевской семьи, эта страна не может стать вашим домом», — отмечается в статье крупной канадской газеты The Globe and Mail.

Основной вопрос местных жителей: как герцоги Сассекские будут себя обеспечивать? По информации СМИ Великобритании, на одну лишь охрану принца Гарри и его семьи за рубежом у британских налогоплательщиков может уходить от 3 млн до 6 млн фунтов стерлингов.

Жители Канады в целом готовы тепло принять родственников Елизаветы II, но требуют от них финансовой независимости и равных прав со всеми остальными гражданами.

«За последние две недели я получил много телефонных звонков от людей, которые говорили, что рады королевской паре, но платить за них они не хотят», — заключил глава канадской федерации налогоплательщиков Аарон Вудрик.