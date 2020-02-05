«На потребу мужчинам»: порноактрис оденут для Недели моды

На Неделе моды в Нью-Йорке, которая откроет 6 февраля сезон больших Недель, ожидается сенсация. Моделями на одном из показов станут знаменитые порноактрисы. Амбассадор PornHub 34-летняя Аса Акира и две ее коллеги — 38-летняя Марика Хейз и 21-летняя Джейд Куш — примут участие в шоу немецкого бренда Namilia по приглашению его дизайнеров Нана Ли и Эмилии Фоль. Участие порноактрис в показе коллекции, получившей название Herotica, они назвали феминистским заявлением, сообщает Page Six.

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«Космос сексуального наслаждения ограничен несколькими скучными и шовинистскими сюжетами на потребу мужчинам, — цитирует издание объяснение Ли. — Порнография не создана исключительно для мужчин — женщины просто исключены из этой повестки».

Асу Акиру, американку японского происхождения, не зря выбрали для того, чтобы возглавить дефиле, посвященное борьбе женщин за равные права на сексуальное удовольствие. Актриса давно называет себя феминисткой и весьма преуспела в порноиндустрии в сражении со стереотипами, в том числе и расовыми.

Акира — пример того, как актрисе узкого жанра удалось выйти за очерченные для нее рамки. Снимаясь в фильмах для взрослых, она еще и снимает передачи для YouTube (не порнографические — «Hobbies with Asa Akira» представляют собой серию роликах о ее попытках найти увлечение в виде вязания или бокса), ведет подкаст в интернете и написала три книги. В порноиндустрии она сумела выйти из гетто «азиатских» актрис, заключенных в отдельную категорию, когда в 2013 году получила премию AVN (Adult Video Network) как лучшая исполнительница — награду, которую обычно получают белые женщины.

Дочь эмигрантов из Японии, осевших в Нью-Йорке, Аса Акира старается не сниматься в фильмах, высмеивающих культуру стран Азии. «Я не люблю, когда насмехаются над азиатской культурой или показывают ее тупой», — сказала как-то Аса Акира изданию The Bustle. Определить, где проходит граница, за которой начинается обидное высмеивание, она не смогла — актриса призналась, что это тонкая грань, которая воспринимается весьма субъективно. Но ей, например, не нравится, когда имитируют акцент жителей стран Азии.

При этом она не отрицает культурные стереотипы, если они уместны. «Я могу быть массажисткой — я тысячу раз играла массажистку, — поясняла Аса Акира. — Если это выглядит как проявление восхищения моей культурой и даже ее фетишизация, для меня это нормально. Я не против того, чтобы быть сексуальным объектом. Моя работа подразумевает, что я заставлю людей захотеть мастурбировать на меня. Я хочу заводить людей».

«Заводить людей», однако, Аса Акира хочет в рамках своей профессиональной деятельности: воплощая на экране чужие фантазии, в жизни она называет себя феминисткой и прогрессивным человеком и не желает, чтобы за пределами экрана ее воспринимали как сексуальный объект. «Я как все: в реальной жизни я не хочу представать в виде сексуального объекта перед друзьями или даже перед возлюбленными, — сказал звезда The Bustle. — Я хочу, чтобы меня видели за пределами моей культуры или моей работы».

Коллега Асы Акиры Марика Хейз — уроженка Токио, но сейчас живет в Лос-Анджелесе, начав с японских эротических видео, она в 2012 году переехала в США, чтобы выйти на международную сцену.

И весьма преуспела — к 2019 году ее фильмография насчитывает 300 фильмов, снятых западными студиями. Сейчас в ее карьере — временный перерыв: в 2018 году Марике Хейз диагностировали рак груди. При помощи благотворительного фонда она собрала $50 тыс. на двойную мастектомию и последующее восстановление груди и сейчас проходит курс реабилитации — и обещает вернуться к работе.

Китаянка Джейд Куш — начинающая, но уже весьма популярная актриса, проживающая в США. Успех к ней приходит, как и к большинству представителей ее поколения, в соцсетях.