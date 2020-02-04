Считают челядью: как Гарри и Меган унижают охрану

Сотрудники Скотланд-Ярда, состоящие в личной охране принца Гарри, Меган Маркл и их сына Арчи, жалуются, что их заставляют выполнять личные поручения своих подопечных, используя как прислугу. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник в рядах королевских сил безопасности. «Хотя ребята рады быть там, выполняя свои задачи, у них появляется ощущение, будто их считают лакеями, отправляя за продуктами в магазин или готовыми блюдами в ресторан», — рассказал собеседник издания.

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И действительно, как сообщает таблоид,

телохранителей Гарри и Меган, живущих с ними в Канаде на острове Ванкувер, видели в магазинах органических продуктов, где они делали покупки.

Причем выполнять подобные поручения не входит в обязанности сотрудников службы безопасности.

«Я бы счел выходящим за круг их обязанностей выполнение поручений и походы за покупками, — заявил The Sun Дэй Дэвис, бывший глава Королевской охраны. — В приоритете у них — защита на близком расстоянии, что означает, что они прикреплены к ним, как будто клеем. Но люди выстраивают свои отношения с сотрудниками и в подобных ситуациях руководствуются общепринятыми представлениями».

Источник The Sun видит опасность для самих же родственников Елизаветы II, которые хотя и перестали официально представлять королевскую семью Великобритании, но все же остались членами семьи британской королевы. «Это опасно по одной причине, — говорит собеседник издания. — Если что-то случится, будет нехорошо, что один из них умчался выполнять поручение или купить кофе. И именно они получат по шее от начальства, если окажутся в неправильное время в неправильном месте».

Гарри и Меган охраняют на острове пятнадцать телохранителей, которые сменяются каждые две недели – и в это время они быть рядом со своими подопечными по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Причем не заметить их на острове Ванкувер довольно сложно: мало того, что они снабжены целым парком машин — Range Rover, Land Rover и минивэнов, — да еще и выделяются среди местных жителей статью и британским акцентом. «Они выполняют свою работу хорошо, профессионально, но сложно не обратить на них внимание в таком изолированном месте, как это», — признается The Sun один из обитателей острова в Канаде.

По информации британских СМИ, на охрану принца Гарри и его семьи за рубежом у британских налогоплательщиков может уходить от 3 млн до 6 млн фунтов стерлингов. В группу охраны входят хорошо подготовленные детективы лондонской полиции.

О том, чтобы взвалить необходимость платить за Гарри и Меган не на британских, а на канадских налогоплательщиков, пока что речи не идет — сами канадцы большинством голосов высказались против того, чтобы охранять на свои деньги родственников королевы, которые официально не представляют в стране монархию, а проживают частным образом. Это показало исследование, проведенное компанией Nanos Research.

Опрос жителей Канады показал: 77% из них ответили «Нет» на вопрос «Должны ли канадские налогоплательщики оплачивать охрану Гарри и Меган?» Тех, кто согласился на такой вариант развития событий, было 23%.

Меган Маркл и раньше ловили на том, что сотрудников своего штата она воспринимает как прислугу, независимо от круга их обязанностей. В апреле прошлого года широкую огласку получило увольнение пилота королевского вертолета, долгие годы возившего членов королевской семьи Великобритании. Как выяснилось, ему надоело, что его считают «службой доставки» — герцог Сассекский вызывал пилота каждый раз, когда его находившаяся на последнем сроке беременности супруга желала что-то съесть. Отставка пилота стала самой громкой в череде увольнений сотрудников Меган Маркл.