Куклы без конечностей: как Barbie пытается стать модной

В скором времени в России будет представлена необычная коллекция кукол Barbie. Детские игрушки с инвалидностью и прочими особенностями появятся на отечественных прилавках уже в этом году. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в российском представительстве компании Mattel.

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Речь идет о коллекции Fashionista, в которой представлены куклы с протезами ног, болезнью витилиго, полным облысением головы, в инвалидной коляске. По словам представителей компании, эта линейка посвящена индивидуальной красоте и разнообразию современных людей. Некоторые из игрушек, к примеру кукла в инвалидной коляске, поступили на российский рынок еще в прошлом году и сейчас продолжают пользоваться хорошим спросом.

Barbie

Создатели кукол отмечают, что такие модели позволят детям точнее понимать особенности реального мира и придумывать еще больше сценариев для игр на основе ситуаций, с которыми они встречаются в настоящей жизни.

«Все люди разные, у всех разное телосложение, физические возможности, стиль одежды, цвет кожи, волос. Особенная кукла Барби позволит вашей малышке лучше понять и представить разнообразие мира и людей вокруг, а также сформировать представление о здоровье как ценности человеческой жизни», — гласит описание куклы в инвалидном кресле на сайте одного из российских ритейлеров.

Barbie

В этом году коллекция пополнилась новыми моделями. В нее теперь входят куклы с более распространенными «признаками индивидуальности», как отмечает производитель.

Некоторым куклам достались непривычные для Barbie фигуры — уменьшенный бюст, менее выраженная талия, узкие и наоборот широкие бедра.

В линейке также есть куклы мужского пола — у одной из них нет типичного накачанного тела, а у другой длинные волосы.

Barbie

Споры о том, стоит ли производить подобные игрушки, ведутся не одно десятилетие. Первая попытка внедрить куклу-инвалида в ассортимент Barbie производилась еще в конце 90-х, однако эксперимент провалился. Модель быстро сняли с производства, поскольку фирменный «Дом мечты» был неприспособлен для игры с такой куклой — ее коляска не проходила в некоторые двери и не вмещалась в лифт.

В следующий раз внимание к этой проблеме решила привлечь журналистка Ребекка Аткинсон. Она заметила, что современные игрушки не несут никакого положительного представления об инвалидности, поэтому в 2015 году запустила кампанию #ToyLikeMe. Вместе с популярным детским брендом Playmobil она создала несколько инклюзивных игрушек — фею в инвалидной коляске, принцессу с собакой-поводырем, ковбоя на костылях и других сказочных персонажей с особенностями. Затем команда запустила петицию с просьбой выпустить реальную партию этих игрушек — она собрала более 50 тыс. подписей, и идеи Аткинсон пошли в массовое производство.

Следом за этой петицией они открыли новую, для Lego. Компания долго не реагировала на призывы Аткинсон и собранные ею 20 тыс. подписей, однако в январе 2016 года Lego представила свою первую в мире мини-фигурку с инвалидностью на Нюрнбергской ярмарке игрушек, о чем сразу заговорили в прессе. Следующим известным проектом #ToyLikeMe стала партия игрушек фей Тинкербелл с игрушечными слуховыми аппаратами. А затем кампания Аткинсон добралась до Mattel — их совместную работу мы наблюдаем прямо сейчас.

Внести разнообразие в линейку своей продукции Mattel стараются не первый год.

В 2016-м в продажу поступили куклы, создатели которых попытались, наконец, учесть многолетнюю критику ее нереалистичных пропорций — Barbie стали полными (размер, впрочем, соответствует вполне нормальному 44-му или 46-му — и фигура по-прежнему относилась к типу «песочные часы»), высокими и низкими. Так бренд отреагировал на падение продаж, хотя в течение многих лет отбивался от феминисток, утверждавших, что кукла создает у девочек неверные представления об идеальной фигуре и может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения.

Еще в 1994 году финские ученые заявляли: если бы Barbie была реальной женщиной, у нее были бы проблемы с репродуктивной системой — из-за нехватки жировых тканей у такой девушки не может быть менструации (что и происходит с женщинами, страдающими нервной анорексией). В Mattel утверждали: вина за развитие анорексии и булимии у старших школьниц лежит не на их куклах, а на слишком худых моделях и матерях, которые волнуются, как бы не поправились их дочери — и это несмотря на то, что в 1960 году (Barbie поступила на рынки в 1959-м) к кукле стала прилагаться книга по диетическому питанию с единственным советом: «Не ешь».

В 2006 году в журнале Developmental Psychology было опубликовано исследование, доказывавшее, что девочки, которые с детства привыкли играть с Barbie, проявляют большую обеспокоенность своей фигурой, чем те, кому покупают других кукол.

В Mattel обратили внимание на критику, только когда потребитель начал голосовать рублем (а точнее, долларом). В середине 2000-х продажи кукол стали падать — Barbie начали вытеснять с рынка куклы Bratz с огромными головами, которым можно было наносить макияж. Однако на положении компании Mattel это пока не сказывалось — у нее было достаточно других продуктов, которые хорошо продавались, в том числе игры и телешоу.

Тем не менее, в 2012 году продажи Barbie упали на 3%. В 2013-м — на 6%. В 2014-м — уже на 16%. Оправдания Mattel, которые утверждали, что их кукла — феминистка, и их Барби в костюме космонавта, врача или предпринимательницы учат девочек тому, что они могут добиться успеха в любой области, перестали работать. На подиумах и обложках модных журналов стали появляться модели размера плюс, девушки с ограниченными возможностями и витилиго — однако Barbie по-прежнему обладала нереалистично тонкой талией. Запуск новой линейки стал попыткой Mattel встроиться в новую систему ценностей.