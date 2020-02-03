Покопалась в шкафу: зачем Кейт Миддлтон старые наряды

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне. СМИ сообщают, что для выхода на публику она выбрала вечернее платье Alexander McQueen, расшитое золотой нитью — оно хранилось у нее с 2012 года, когда герцогиня Кэтрин надела его на прием во время визита в Малайзию.

Журналисты ожидали, что герцогиня Кембриджская наденет на 73-ю церемонию вручения британской кинопремии какой-то из нарядов, в котором она уже была.

Дело в том, что таким было требование организаторов вечера — они попросили гостей не приходить в новом (ограничение потребления — набирающий популярностью способ борьбы за сохранение окружающей среды). В преддверии церемонии деятелям киноиндустрии и знаменитостям разослали специальные памятки, в которых объясняли, что дресс-код подразумевает уважение к идее «устойчивости» в моде и учили, как следовать требованиям организаторов. Так что главной интригой вечера было — какое именно платье выберет герцогиня Кембриджская.

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Выбор пал на белое платье, по которому золотой нитью вышиты цветы гибискуса — ранее оно уже появлялось на снимках из Малайзии. Правда, на этот раз на Кейт было больше драгоценностей – ожерелье и серьги Van Cleef and Arpels. Наряд она дополнила туфлями Jimmy Choo и клатчем Anya Hindmarch: все, кроме украшений, создано британскими марками.

Герцог и герцогиня Кембриджские в последнее время посещают церемонию BAFTA ежегодно — в 2020 году это уже четвертый раз подряд. Дело в том, что принц Уильям в 2010 году стал президентом Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) — теперь супруги поддерживают разнообразные инициативы организации.

Требование не надевать на мероприятие новых вещей не должно было составить для Кейт Миддлтон проблемы — она давно известна привычкой время от времени появляться на публике в уже знакомых ей нарядах. Она до сих пор время от времени выходит в вещах, в которых уже ходила в 2011-м или 2012-м.

Например, пальто Alexander McQueen в шотландскую клетку она успела надеть уже несколько раз: впервые в 2012-м при посещении школы Сэнт-Эндрюс, которую когда-то закончила, затем в 2013-м на Рождество и совсем недавно, 29 января в поездке в шотландский город Данди на открытие филиала музея Виктории и Альберта Кейт Миддлтон снова выбрала пальто в клетку-тартан.

Трижды — в 2011-м, 2014-м и 2017м — герцогиня Кембриджская выходила также в алом костюме, который составляли жакет с баской и юбка-карандаш, бренда Luisa Spagnoli.

Так же три раза — вечернее платье Jenny Packham. В одном и том же пальто Mulberry цвета фуксии Кейт Миддлтон выходила дважды — в марте 2015-го и в январе 2018-го (в первый раз она была беременна Шарлоттой, а во второй — Луи). Белое пальто Alexander McQueen герцогиня надевала и на крестины своей дочери Шарлотты в 2015-м, и на свадьбу своего деверя Гарри в 2018-м. И этот список, в котором есть пальто, костюмы и вечерние платья, можно продолжать.

Кейт Миддлтон никогда публично не комментировала свое нежелание стесняться надевать по несколько раз одну и ту же вещь. Однако если раньше это трактовали как стремление быть ближе к народу и экономить на нарядах, которые все равно приходится часто менять, то теперь оказывается, что герцогиня Кембриджская предсказала популярность тренда на sustainability — устойчивость в моде. Эта идея подразумевает, что человек не должен покупать кучу лишних вещей, чтобы спасти планету от захламления.