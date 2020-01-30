Снялась с рейса: на Собчак составили протокол

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции — это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании «Россия», полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

«Мне, естественно, составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти, — сообщила телеведущая «Газете.Ru». — Это была такая ситуация, в которой не выполнялись правила перевозки и задерживали людей полтора часа — а это не меньше, чем полет до Питера».

Ксения Собчак была возмущена тем, что пассажиров заставили сидеть в самолете полтора часа из-за задержки вылета, при этом требуя оставаться на своих местах, пристегнувшись ремнем безопасности.

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«Прямо сейчас полтора часа сидим в самолете из-за того, что небо «Внуково» перекрыли. Полтора часа», — написала телеведущая в своем Telegram-канале в 16.51 по московскому времени.

Позже Ксения Собчак рассказала своим подписчикам, что небо было полностью закрыто из-за того, что в Санкт-Петербург направился премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня летел премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?» — возмутилась она.

В результате Ксения Собчак попросила выпустить ее с самолета — его подогнали к терминалу, к борту подали трап. Она не стала дурно отзываться о самих сотрудниках авиакомпании «Россия», но призвала в своем Telegram-канале не пользоваться услугами этого авиаперевозчика. «Не летайте авиакомпанией «Россия». Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер из за пролета начальников-я не готова», — написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Телеведущая не впервые возмущается проблемами в работе столичных аэропортов и сотрудников авиакомпаний, из-за которых ей приходится проводить в самолетах больше времени, чем предусматривалось расписанием.

Год назад, 31 января 2019 года, она осталась недовольна тем, что самолеты не приземляются вовремя в столичном аэропорту Шереметьево. В своем Telegram-канале летевшая из Парижа Собчак написала, что воздушная гавань не справляется с количеством рейсов, отчего пассажиры ждут вылета по 40-50 минут. «Третий раз я по 40, 50 минут просто жду посадки», — поделилась она. После чего добавила, что, по словам стюардесс, это происходит регулярно. «Просто возмутительно! Вот кто отвечает у нас за Шереметьево и за то, что люди бесконечно кружат над Москвой?!» — посетовала Собчак.

Еще один скандал в аэропорту произошел еще раньше — в июне 2016 года в том же Шереметьево. Как сообщал телеканал ТВЦ, Ксения Собчак, тоже летевшая в тот раз из Москвы в Санкт-Петербург, возмутилась тем, что самолет не поднимается в воздух около часа, и вступилась за пассажира, которого не пускали на борт из-за того, что он потерял билет.