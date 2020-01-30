Снялась с рейса: на Собчак составили протокол

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

В столичном аэропорту Внуково разгорелся скандал с участием Ксении Собчак: журналистка, возмутившаяся полуторачасовой задержкой рейса «Москва — Санкт-Петербург», потребовала, чтобы ее выпустили из самолета. Телеведущая рассказала «Газете.Ru», что на нее составила протокол транспортная полиция, но заявила, что «вела себя вполне прилично».

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции — это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании «Россия», полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

«Мне, естественно, составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти, — сообщила телеведущая «Газете.Ru». — Это была такая ситуация, в которой не выполнялись правила перевозки и задерживали людей полтора часа — а это не меньше, чем полет до Питера».

Ксения Собчак была возмущена тем, что пассажиров заставили сидеть в самолете полтора часа из-за задержки вылета, при этом требуя оставаться на своих местах, пристегнувшись ремнем безопасности.

«Прямо сейчас полтора часа сидим в самолете из-за того, что небо «Внуково» перекрыли. Полтора часа», — написала телеведущая в своем Telegram-канале в 16.51 по московскому времени.

Позже Ксения Собчак рассказала своим подписчикам, что небо было полностью закрыто из-за того, что в Санкт-Петербург направился премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сегодня летел премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц государства? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?» — возмутилась она.

В результате Ксения Собчак попросила выпустить ее с самолета — его подогнали к терминалу, к борту подали трап. Она не стала дурно отзываться о самих сотрудниках авиакомпании «Россия», но призвала в своем Telegram-канале не пользоваться услугами этого авиаперевозчика. «Не летайте авиакомпанией «Россия». Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер из за пролета начальников-я не готова», — написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Телеведущая не впервые возмущается проблемами в работе столичных аэропортов и сотрудников авиакомпаний, из-за которых ей приходится проводить в самолетах больше времени, чем предусматривалось расписанием.

Год назад, 31 января 2019 года, она осталась недовольна тем, что самолеты не приземляются вовремя в столичном аэропорту Шереметьево. В своем Telegram-канале летевшая из Парижа Собчак написала, что воздушная гавань не справляется с количеством рейсов, отчего пассажиры ждут вылета по 40-50 минут. «Третий раз я по 40, 50 минут просто жду посадки», — поделилась она. После чего добавила, что, по словам стюардесс, это происходит регулярно. «Просто возмутительно! Вот кто отвечает у нас за Шереметьево и за то, что люди бесконечно кружат над Москвой?!» — посетовала Собчак.

Еще один скандал в аэропорту произошел еще раньше — в июне 2016 года в том же Шереметьево. Как сообщал телеканал ТВЦ, Ксения Собчак, тоже летевшая в тот раз из Москвы в Санкт-Петербург, возмутилась тем, что самолет не поднимается в воздух около часа, и вступилась за пассажира, которого не пускали на борт из-за того, что он потерял билет.