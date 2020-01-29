«Вирус пива» и Instagram-тренд: коронавирус одолел соцсети

Instagram-инфлюенесеров заподозрили в попытке завоевать популярность на теме коронавируса нового типа, который продолжает уносить жизни людей. О блогерах, которые используют самую обсуждаемую на данный момент в мире серьезную проблему для продвижения своего аккаунта, пишет The Sun.

Некоторые Instagram-блогеры начали делать публикации, связанные с новым смертельно опасным штаммом вируса, от которого умерли уже более сотни человек. Так, инфлюенсер Джада Хай Фонг Нгуен опубликовала в сети снимки с фотосессии, где главным аксессуаром ее образа стала маска на лице. На снимках она позирует рядом со своим псом, а под фото дает своим 88 тысячам подписчиков нелепые советы, как защититься от коронавируса.

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Азиатская YouTube-звезда Джей Понг тоже опубликовала снимок в маске, дополняя таким образом свой стильный лук из юбки и укороченного топа. Этим примерам последовали десятки блогеров, и большинство их были осуждены и высмеяны за этот шаг. Одних раскритиковали за неграмотность, поскольку советы большинства затронувших эту тему в своих постах были абсолютно антинаучными, других — за «черствость», «отсутствие сострадания» и «попытку хайпануть на серьезной проблеме».

Обеспокоенный количеством инфлюенсеров, превративших эпидемию смертельного вируса в тренд на фото в маске, один из пользователей написал в Twitter: «Для таких людей все это просто забава — это не по-человечески».

Другой пользователь возмутился — он заявил, маски на самом деле не сделают ничего, чтобы защитить кого-то от вируса: «Если это не маска N95 и она не закрывает глаза, это никак не поспособствует профилактике», — отметил он.

Это не единственный скандал, который разгорелся из-за коронавируса. Датский художник Нильс Бо Боженс нарисовал на него карикатуру, после чего посольство Китая в Дании потребовало извинений от автора и газеты, опубликовавшей рисунок.

Бо Боженс изобразил китайский флаг с пятью желтыми возбудителями коронавируса вместо пяти звезд. Эту карикатуру опубликовали в номере ежедневной газеты Jyllands-Posten за 27 января.

Один из дипломатов выразил «сильное возмущение» и потребовал, чтобы газета и карикатурист признали свою ошибку и публично принесли извинения китайскому народу.

«Без всякого сочувствия это изображение пересекло черту между цивилизованным обществом и этическими границами свободы слова и оскорбляет человеческое достоинство», — цитирует Reuters дипломата.

От газеты последовал незамедлительный ответ, в котором ее главный редактор Джейкоб Нибро сообщил об отказе извиняться перед Китаем, отметив, что карикатура всего лишь отражает проблему распространения коронавируса из Китая в другие страны мира.

Нибро подчеркнул, что этой публикацией редакция газеты не пыталась высмеять ситуацию в Китае и ни в коем случае не хотела оскорбить китайский народ.

«Jyllands-Posten ценит принцип свободы выражения мнений и является площадкой для разных точек зрения. Иногда это может приводить к тому, что некоторые люди чувствуют себя оскорбленными, но это не является причиной для редактирования газеты», — отметил главный редактор Jyllands-Posten.

Еще один странный вопрос, который широко обсуждается в сети в связи с коронавирусом, обнаружило интернет-медиа BoingBoing. В одной из его новых публикаций говорится о том, что в последние несколько дней наблюдается всплеск поисковых запросов «вирус пива корона». Выяснилось, что у некоторых людей сложилось впечатление, что коронавирус имеет отношение к пиву марки Corona. Медиа также приводит график из Google Trends, на котором видно, что за последние несколько дней поисковые запросы в Google, в которых сочетаются слова «корона», «пиво» и «вирус» резко возросли. А на втором графике можно увидеть, жители каких стран чаще всего задавались этим вопросом — на нем отмечены Финляндия, Новая Зеландия, Канада, США и многие другие страны мира.