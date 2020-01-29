«Вирус пива» и Instagram-тренд: коронавирус одолел соцсети

Коронавирус вызвал переполох в сети

Вспышка коронавируса нового типа в Китае, распространившаяся за его пределы, вызвала множество споров и паники в соцсетях. Пока одни пользователи обсуждают, этично ли публиковать фото в масках и собирать лайки, другие боятся «вируса пива», а датская газета ссорится с китайским посольством из-за карикатуры.

Instagram-инфлюенесеров заподозрили в попытке завоевать популярность на теме коронавируса нового типа, который продолжает уносить жизни людей. О блогерах, которые используют самую обсуждаемую на данный момент в мире серьезную проблему для продвижения своего аккаунта, пишет The Sun.

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So sad. #coronavirus There are 81 death so far and it is estimated 100k people are already infected. China has isolated the city with most case identified but number of them are believed to have already left the city with the virus. Spreading awareness in our communities to fight this outbreak is very important. I want to bring this important information to you as we think alot of people are still unaware abt this issue and it's spreading very quickly everywhere around the world. Here are few things that u should do to protect yourself : 1. Wear Mask ( Use the right one ( I use Cambridge Mask N99 pro from UK and KF94 ( made in Korea). 2. Wash your hands often with soap for at least 30s. I bring handwash gel when i go out too. 3. Avoid touching ur mouth, nose and eyes with unwashed hand. 4. Avoid contact with sick people. 5. Against the wildlife animal eating culture. 6. Drink plenty of water ( liquid) and vitamin. To protect other : 1. Stay home while u r sick 2. Avoid close contact with other 3. Cover your mouth n nose with tissue when u cough or sneeze, then throw the tissue away in the trash and wash your hand. 4. Clean and disinfect objects and surface. Those day I just stay home with my baby @clio.lapug eventho it Lunar new year here. #prayfortheworld. . . . . . . . . #outbreak #godsaveus #jadapositive # breaking news #pray #mask #cambridgemask #n99 #protectyourself

Публикация от Jada Hai Phong Nguyen (@hai_phong_nguyen)

Некоторые Instagram-блогеры начали делать публикации, связанные с новым смертельно опасным штаммом вируса, от которого умерли уже более сотни человек. Так, инфлюенсер Джада Хай Фонг Нгуен опубликовала в сети снимки с фотосессии, где главным аксессуаром ее образа стала маска на лице. На снимках она позирует рядом со своим псом, а под фото дает своим 88 тысячам подписчиков нелепые советы, как защититься от коронавируса.

Азиатская YouTube-звезда Джей Понг тоже опубликовала снимок в маске, дополняя таким образом свой стильный лук из юбки и укороченного топа. Этим примерам последовали десятки блогеров, и большинство их были осуждены и высмеяны за этот шаг. Одних раскритиковали за неграмотность, поскольку советы большинства затронувших эту тему в своих постах были абсолютно антинаучными, других — за «черствость», «отсутствие сострадания» и «попытку хайпануть на серьезной проблеме».

Обеспокоенный количеством инфлюенсеров, превративших эпидемию смертельного вируса в тренд на фото в маске, один из пользователей написал в Twitter: «Для таких людей все это просто забава — это не по-человечески».

Другой пользователь возмутился — он заявил, маски на самом деле не сделают ничего, чтобы защитить кого-то от вируса: «Если это не маска N95 и она не закрывает глаза, это никак не поспособствует профилактике», — отметил он.

Это не единственный скандал, который разгорелся из-за коронавируса. Датский художник Нильс Бо Боженс нарисовал на него карикатуру, после чего посольство Китая в Дании потребовало извинений от автора и газеты, опубликовавшей рисунок.

Бо Боженс изобразил китайский флаг с пятью желтыми возбудителями коронавируса вместо пяти звезд. Эту карикатуру опубликовали в номере ежедневной газеты Jyllands-Posten за 27 января.

Один из дипломатов выразил «сильное возмущение» и потребовал, чтобы газета и карикатурист признали свою ошибку и публично принесли извинения китайскому народу.

«Без всякого сочувствия это изображение пересекло черту между цивилизованным обществом и этическими границами свободы слова и оскорбляет человеческое достоинство», — цитирует Reuters дипломата.

От газеты последовал незамедлительный ответ, в котором ее главный редактор Джейкоб Нибро сообщил об отказе извиняться перед Китаем, отметив, что карикатура всего лишь отражает проблему распространения коронавируса из Китая в другие страны мира.

Нибро подчеркнул, что этой публикацией редакция газеты не пыталась высмеять ситуацию в Китае и ни в коем случае не хотела оскорбить китайский народ.

«Jyllands-Posten ценит принцип свободы выражения мнений и является площадкой для разных точек зрения. Иногда это может приводить к тому, что некоторые люди чувствуют себя оскорбленными, но это не является причиной для редактирования газеты», — отметил главный редактор Jyllands-Posten.

Еще один странный вопрос, который широко обсуждается в сети в связи с коронавирусом, обнаружило интернет-медиа BoingBoing. В одной из его новых публикаций говорится о том, что в последние несколько дней наблюдается всплеск поисковых запросов «вирус пива корона». Выяснилось, что у некоторых людей сложилось впечатление, что коронавирус имеет отношение к пиву марки Corona. Медиа также приводит график из Google Trends, на котором видно, что за последние несколько дней поисковые запросы в Google, в которых сочетаются слова «корона», «пиво» и «вирус» резко возросли. А на втором графике можно увидеть, жители каких стран чаще всего задавались этим вопросом — на нем отмечены Финляндия, Новая Зеландия, Канада, США и многие другие страны мира.