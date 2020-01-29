«Страшно унижена»: почему американку не пустили в самолет

Одна из крупнейших авиакомпаний США, United Airlines, едва не отказала в посадке на самолет американке Андреа Уорлдуайд из-за ее внешнего вида. Женщина, постоянный клиент фирмы и держательница платиновой карты, заявила, что была «страшно унижена» произошедшим. Об этом сообщила британская газета Independent.

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Инцидент произошел 13 января 2020 года. Пассажирка собиралась лететь первым классом из Денвера в Ньюарк, чтобы оттуда добраться до своего возлюбленного в Пуэрто-Рико, когда сотрудник United Airlines остановил ее при посадке. Свои действия мужчина не объяснил: по словам потерпевшей, сначала она даже не поняла, почему ее не пускают на борт самолета.

В конце концов Уорлдуайд объяснили, что проблема заключалась в ее топе с глубоким декольте, позволявшем рассмотреть бюстгальтер.

Наряд пассажирки назвали «слишком открытым».

По словам женщины, на ней был широкий шарф, которым легко можно было прикрыть вырез, а также длинный кардиган, леггинсы и кроссовки. По ее словам, она и раньше надевала подобную одежду на рейсы авиакомпании, и проблем не возникало. Более того, на предыдущих стадиях посадки — на регистрации, на охране и в комнате отдыха — ее свободно пропускали.

«И все же на последнем этапе моего путешествия из денверского аэропорта, во время самого полета, мне пришлось пережить притеснения со стороны кого-то, кто решил, что мой наряд будет слишком сильно отвлекать его от работы», — прокомментировала Уорлдуйад.

В итоге сотрудники авиакомпании все же передумали и пропустили пассажирку на борт. Фирма предложила женщине туристический ваучер, чтобы уладить конфликт, однако пострадавшая не приняла его.

«Двести долларов никоим образом не соответствуют тому унижению, которое я пережила, и если еще хоть одна женщина будет вынуждена столкнуться с подобным, лучше я буду иметь возможность рассказать о случившемся, и тогда, возможно, девушки выберут другую авиакомпанию», — рассказала пассажирка.

В комментарии CBS4 Уорлдуайд рассказала, что произошедшее заставило ее задуматься о том, стоит ли и в дальнейшем пользоваться услугами авиакомпании — раньше она летала рейсами United Airlines практически каждые две недели. «Обычно я выбираю ночные рейсы, полет проходит ночью, очень удобно, и около полудня я уже на месте», — заметила она.

Женщина надеется, что авиакомпания принесет ей извинения до того, как она вернется Международный аэропорт Денвера. Представитель фирмы уже прокомментировал инцидент в разговоре с изданием The Sun: «Наша цель — сделать так, чтобы наши клиенты чувствовали себя как дома и с комфортом провели полет. Мы пытаемся связаться с этой клиенткой, чтобы лучше понять, что произошло».

В United Airlines существует дресс-код, который обязаны соблюдать сотрудники авиакомпании, а также те, кто пользуется ее услугами на правах друзей или членов семей ее работников. Для обыкновенных пассажиров действуют гораздо более мягкие правила.

Случай Уорлдуйад — не первый конфликт авиакомпаний с пассажирами из-за их внешнего вида.

В июле 2019 года врач Летиция Роув, путешествовавшая со своим сыном, была унижена требованием команды American Airlines накинуть на плечи покрывало, чтобы прикрыть свой наряд, который сотрудники авиакомпании посчитали неприемлемым.

«У меня довольно пышные формы, я одеваюсь в яркие цвета, так что выгляжу заметно. Но это не вульгарно. Не неприемлемо», — заявила оскорбленная женщина изданию Business Insider.

В American Airlines ответили, что очень обеспокоены инцидентом, и извинились перед женщиной и ее восьмилетним сыном.

В марте 2019 года подобная ситуация произошла с британкой Эмили О'Коннор. Девушка была одета в черный кроп-топ и оранжевые брюки, когда садилась на самолет компании Thomas Cook Airlines в Бирмингеме. Уже в салоне четверо членов экипажа подошли к ее креслу и заявили, что она одета неподобающе. Когда пассажирка отказалась переодеться, один из служащих ушел за ее багажом, чтобы заставить девушку покинуть борт. В итоге О'Коннор пришлось надеть куртку.