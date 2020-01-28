Царская покупка: сын шахтера из Донецка купил виллу короля

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, до сих пор остающийся богатейшим человеком в стране, купил имение на Лазурном берегу во Франции, которое долгие годы ждало своего покупателя, будучи самым дорогим в мире. Вилла «Кедры», построенная в XIX веке в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, как сообщает Financial Times, стоила €200 млн.

«Кедры» Ринат Ахметов, владелец инвестиционной компании System Capital Management Holdings Limited и обладатель состояния в $6,7 млрд приобрел у компании Campari Group.

На вопрос Financial Times, будет ли выходец из Донецка (отец Рината Ахметова был шахтером) использовать особняк на Лазурном берегу во Франции как частную резиденцию, в SCM Holdings Limited не ответили.

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Однако в официальном заявлении указали, что компания рассматривает виллу как инвестицию. «Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении недвижимого имущества, виллы «Кедры» (Франция) у Campari Group, — говорится в объявлении о покупке, распространенном 27 января. – Компания рассматривает это имущество как долгосрочную инвестицию».

Вилла «Кедры» была выставлена на продажу в 2016 году — об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Продать роскошное имение Campari Group решили после того, как приобрели алкогольный бренд Grand Marnier — именно его владелец Александр Марнье-Лапостоль приобрел виллу в 1924 году, — и вместе с производителем знаменитого одноименного ликера в 2016-м недвижимость фирмы тоже досталась Campari.

Тогда СМИ называли виллу самой дорогой в мире, говоря о цене в €1 млрд, однако журнал Forbes опровергал эту информацию, уточняя, что «Кедры» — лишь маленькая часть того, что Campari приобрели вместе с Grand Marnier. Предполагалось, что имение продадут до 2021 года — так оно и вышло. Как сообщал Forbes, новые владельцы договорились оставить себе после выплаты всех налогов €80 млн, вырученных за «Кедры», а то, что останется, разделить между акционерами Grand Marnier.

Особняк с 14 спальнями окружен парком, который в описании Campari Group назывался «одним из лучших ботанических садов во всем мире» — в общей сложности имение занимает около 14 тыс. га.

Особняк в палладианском стиле был построен в курортном городке на Лазурном берегу в 1870 году – в нем есть бальный зал и часовня, а на территории имения можно обнаружить конюшню на 30 лошадей и теплицы, где растут тропические растения. У виллы «Кедры» — вообще богатая история, в том числе, кинематографическая.

Но сначала — любовная: дело в том, что в 1904 году дом в курортном местечке неподалеку от Ниццы приобрел бельгийский король Леопольд II – там поселилась его любовница, француженка Каролин Лакруа, которой на момент их знакомства в 1899-м было 16 лет, в то время как монарх уже отметил 65-летие. Роман Леопольда с юной француженкой — он одаривал ее подарками и домами, вкладывал на ее имя деньги в зарубежные трастовые фонды и даже даровал ей титул баронессы — вызывал возмущение бельгийцев.

Каролин путешествовала с королем, тратила огромные суммы на покупки и даже инкогнито сопровождала Леопольда II на похоронах британской королевы Виктории в 1901-м.

Из-за того, что большую часть богатств, которые дарил своей возлюбленной король Бельгии, была получена из колонии в Конго, Каролин Лакруа начали называть за глаза «королевой Конго». После смерти короля Леопольда в 1909 году она лишилась зарубежной недвижимости – племянник монарха Альберт I велел ей покинуть виллу «Кедры».

Когда в 1924 году виллу, использовавшуюся во время Первой мировой войны в качестве госпиталя, приобрел Александр Марнье-Лапостоль, началась новая глава ее жизни. Здесь гостили знаменитости – Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, — она «снималась» в кино. В этом имении, например, была снята картина «Красные башмачки» 1948 года – фильм о балете по сказке Ганса Христиана Андерсена. В качестве одного из мест съемок она использовалась и для ленты Альфреда Хичкока «Поймать вора».

Какой будет нынешняя глава истории имения — неясно: Риинат Ахметов, президент футбольного клуба «Шахтер», украинский владелец горно-металлургических, телекоммуникационных, финансовых компаний, сделавший состояние на торговле углем шахт Донбасса, свои планы не обнародовал.