Царская покупка: сын шахтера из Донецка купил виллу короля

Богатейший человек Украины приобрел особняк бывшего короля

Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, сделавший состояние на угле Донбасса, приобрел виллу «Кедры» на Лазурном берегу за €200 млн. В принадлежащей ему инвестиционной компании SCM Holdings Limited заявили, что это — долгосрочная инвестиция. Будет ли жить Ахметов в новом доме, неизвестно, однако информации о его прежних владельцев достаточно. «Газета.Ru» — о тех, кто считал виллу «Кедры» своим домом.

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, до сих пор остающийся богатейшим человеком в стране, купил имение на Лазурном берегу во Франции, которое долгие годы ждало своего покупателя, будучи самым дорогим в мире. Вилла «Кедры», построенная в XIX веке в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра, как сообщает Financial Times, стоила €200 млн.

«Кедры» Ринат Ахметов, владелец инвестиционной компании System Capital Management Holdings Limited и обладатель состояния в $6,7 млрд приобрел у компании Campari Group.

На вопрос Financial Times, будет ли выходец из Донецка (отец Рината Ахметова был шахтером) использовать особняк на Лазурном берегу во Франции как частную резиденцию, в SCM Holdings Limited не ответили.

Однако в официальном заявлении указали, что компания рассматривает виллу как инвестицию. «Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении недвижимого имущества, виллы «Кедры» (Франция) у Campari Group, — говорится в объявлении о покупке, распространенном 27 января. – Компания рассматривает это имущество как долгосрочную инвестицию».

Вилла «Кедры» была выставлена на продажу в 2016 году — об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Продать роскошное имение Campari Group решили после того, как приобрели алкогольный бренд Grand Marnier — именно его владелец Александр Марнье-Лапостоль приобрел виллу в 1924 году, — и вместе с производителем знаменитого одноименного ликера в 2016-м недвижимость фирмы тоже досталась Campari.

Тогда СМИ называли виллу самой дорогой в мире, говоря о цене в €1 млрд, однако журнал Forbes опровергал эту информацию, уточняя, что «Кедры» — лишь маленькая часть того, что Campari приобрели вместе с Grand Marnier. Предполагалось, что имение продадут до 2021 года — так оно и вышло. Как сообщал Forbes, новые владельцы договорились оставить себе после выплаты всех налогов €80 млн, вырученных за «Кедры», а то, что останется, разделить между акционерами Grand Marnier.

Особняк с 14 спальнями окружен парком, который в описании Campari Group назывался «одним из лучших ботанических садов во всем мире» — в общей сложности имение занимает около 14 тыс. га.

Особняк в палладианском стиле был построен в курортном городке на Лазурном берегу в 1870 году – в нем есть бальный зал и часовня, а на территории имения можно обнаружить конюшню на 30 лошадей и теплицы, где растут тропические растения. У виллы «Кедры» — вообще богатая история, в том числе, кинематографическая.

Но сначала — любовная: дело в том, что в 1904 году дом в курортном местечке неподалеку от Ниццы приобрел бельгийский король Леопольд II – там поселилась его любовница, француженка Каролин Лакруа, которой на момент их знакомства в 1899-м было 16 лет, в то время как монарх уже отметил 65-летие. Роман Леопольда с юной француженкой — он одаривал ее подарками и домами, вкладывал на ее имя деньги в зарубежные трастовые фонды и даже даровал ей титул баронессы — вызывал возмущение бельгийцев.

Каролин путешествовала с королем, тратила огромные суммы на покупки и даже инкогнито сопровождала Леопольда II на похоронах британской королевы Виктории в 1901-м.

Из-за того, что большую часть богатств, которые дарил своей возлюбленной король Бельгии, была получена из колонии в Конго, Каролин Лакруа начали называть за глаза «королевой Конго». После смерти короля Леопольда в 1909 году она лишилась зарубежной недвижимости – племянник монарха Альберт I велел ей покинуть виллу «Кедры».

Когда в 1924 году виллу, использовавшуюся во время Первой мировой войны в качестве госпиталя, приобрел Александр Марнье-Лапостоль, началась новая глава ее жизни. Здесь гостили знаменитости – Уинстон Черчилль, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплин, — она «снималась» в кино. В этом имении, например, была снята картина «Красные башмачки» 1948 года – фильм о балете по сказке Ганса Христиана Андерсена. В качестве одного из мест съемок она использовалась и для ленты Альфреда Хичкока «Поймать вора».

Какой будет нынешняя глава истории имения — неясно: Риинат Ахметов, президент футбольного клуба «Шахтер», украинский владелец горно-металлургических, телекоммуникационных, финансовых компаний, сделавший состояние на торговле углем шахт Донбасса, свои планы не обнародовал.