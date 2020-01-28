Со всеми бывает: внебрачные дети монархов борются за правду

Австралиец британского происхождения Саймон Доранте-Дэй, считающий себя непризнанным внуком королевы Елизаветы II, хочет заставить принца Чарльза и его супругу Камиллу сдать ДНК для анализа — он надеется, что экспертиза докажет, что они его родители. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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53-летний житель Квинсленда давно утверждает, что он — внебрачный сын Камиллы Паркер-Боулз (в момент его рождения — еще Шэн) и принца Чарльза. Сейчас о планирует обратиться в Верховный суд Австралии, чтобы заставить своих предполагаемых родителей принять участие в анализе ДНК. Ранее он уже ходил по судам, откуда его иски со смехом неоднократно возвращали обратно, однако Доранте-Дэй отказывается прекращать свой «сорокалетний поиск правды» о своих родителях.

«Это, безусловно, самый важный шаг из тех, что я сделал на данный момент — я должен был установить дедлайн, назначить им срок, потому что нам нужны ответы», — прокомментировал Саймон свое решение.

Доранте-Дей считает, что это самая «взрывная» новость в королевской семье и что она может вызвать у ее членов «панику». Мужчина убежден, что на переговорах в Сандрингеме, которые были посвящены Megxit, его вопрос обсуждался наравне с проблемой принца Гарри и Меган Маркл.

«Пока весь мир думал, что они говорят о Гарри, мы считаем, что этот вопрос также был в повестке дня и обсуждался», — отметил он.

Доранте-Дэй родился в Великобритании, в Госпорте, в апреле 1966 года. Когда мальчику было полтора года, его усыновила пара пожилых англичан — вместе с ребенком они переехали в Австралию. Саймон утверждает, что его приемные дедушка и бабушка Уинифред и Эрнест работали на королеву и принца Филиппа в качестве повара и садовника и «много раз» говорили ему, что он «ребенок Чарльза и Камиллы».

«Я знаю, это звучит невероятно, но все, что я говорю, можно проверить… Я просто человек, разыскивающий своих биологических родителей, и любой путь приводит меня обратно к Камилле и Чарльзу», — рассказывал мужчина в одном из своих интервью.

Если бы его утверждения были правдой, Доранте-Дэй должен был быть зачат в 1965 году, когда Чарльзу было всего 17 лет, а Камилле — 18.

Примечательно, что жена Саймона Эльвианна поддерживает его: «Мы считаем, что Камилла забеременела от Чарльза, и с помощью членов королевской и своей семьи воспитывала Саймона до 18 месяцев», — заявляла она журналистам.

Мужчина называет себя «принц Саймон» в социальных сетях, и его страница в Facebook заполнена постами, в которых он сопоставляет свое лицо с детских и современных фотографий с лицами Чарльза, Камиллы и их детей, уделяя при этом особое внимание принцу Уильяму и Тому Паркер-Боулзу, сыну Камиллы. Доранте-Дэй утверждает, что его скулы и зубы очень похожи на «Виндзорские».

В прошлом году «принц» заявил, что смерть принцессы Дианы в августе 1997 года произошла после того, как «она собиралась это обнародовать» — то есть рассказать о том, что у Чарльза и Камиллы есть внебрачный сын.

Мужчина также говорил, что у него есть неопровержимые доказательства, подтверждающие его теорию, но в одном из постов в соцсетях написал: «Поскольку сейчас все это является частью судебного дела, я не могу раскрывать детали».

История Доранте-Дэй вряд ли правдива, однако внебрачные дети в королевских семьях — дело хоть и необычное, но не такое редкое, как могло показаться. В понедельник, 27 января, бывший король Бельгии Альберт II признал свою внебрачную дочь после многолетних разбирательств.

В начале этой недели адвокат Альберта опубликовал заявление, в котором отмечалось, что после исследования результатов ДНК-теста он готов признать, что бельгийская художница Дельфина Боэль является его дочерью от бельгийской аристократки баронессы Сибил де Сели Лонгшам. «Король Альберт решил с чистой совестью положить конец этой болезненной процедуре», — объяснил адвокат.

Семь лет назад Дельфина Боэль попросила о встрече с королем Альбертом и двумя его детьми, герцогом Брабантским, ныне королем Филиппом, и бельгийской принцессой Астрид, эрц-герцогиней Австрийской, в надежде получить ДНК для тестирования. В то время король пользовался иммунитетом, однако его скорое отречение от престола в июле 2013 года позволило Боэль сделать новый запрос.

Бывший король долго отказывался явиться в суд и не хотел иметь ничего общего с Боэль. В конечном итоге ему пришлось принять участие в анализе ДНК в мае 2019 года. Альберт также получил штраф в размере 5 тыс. евро за каждый день с момента отказа сдать тест.