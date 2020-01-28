«Не надо ботокса»: лицо Гвен Стефани ужаснуло соцсети

Певицу Гвен Стефани обвинили в зависимости от пластических операций. Пользователи в соцсетях пришли к этому выводу, обсуждая фотографии артистки с церемонии вручения премии «Грэмми». 50-летняя Гвен Стефани появилась на красной ковровой дорожке в компании своего многолетнего бойфренда, кантри-исполнителя Блейка Шелтона, в облегающем мини-платье Dolce&Gabbana и высоких сапогах. Однако вместо того, чтобы восхищаться подтянутой фигурой матери троих детей, комментаторы в соцсетях обратили внимание, на несколько неестественно выражение лица исполнительницы хита середины 90-х «Don't Speak».

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Пользователи настаивают: Гвен Стефани выглядит «абсолютно неузнаваемо» из-за «пластических операций и филлеров». Многие люди, писавшие под хэштегом #GRAMMYs 26 января, задавали вопросы вроде: «О Боже, что Гвен Стефани сделала со своим лицом?». Отдельная категория «доброжелателей», писавших в Twitter, сразу упомянула аккаунт певицы, чтобы удостовериться, что она точно увидит послание. Например:

«Эй, Гвен Стефани, хватит пластических операций и ботокса на твоем (когда-то) прекрасном лице! Ты начинаешь выглядеть так же фальшиво, как Мадонна!» Еще один комментатор, следивший за выходом звезд на дорожку, отметил: «Ее лицо на 99% состоит из филлеров и на 1% — из кожи».

Предположений о том, что Стефани просто повезло и она самостоятельно незаметно стареет, никто не выдвинул: «Что с ней произошло? И не надо нести чепуху о естественном старении, потому что то, что происходит, неестественно», — считают пользователи интернета.

Основным аргументом в поддержку теории о чрезмерном количестве ботокса и разнообразных филлеров стали заявления, что лицо нынешней судьи американского шоу «Голос» было абсолютно неподвижным и казалось «плотным». Если Гвен Стефани решилась на визуально омолаживающую процедуру, она действительно переусердствовала — хотя бы потому, что современная косметология позволяет избавляться даже от глубоких морщин без отказа от способности менять выражение лица. Впрочем, есть вероятность, что Гвен Стефани сделала уколы непосредственно перед премией, чтобы ее лицо выглядело безукоризненно перед камерами, особенно учитывая, что она отказалась от привычной алой помады и темных теней в пользу «нюда» с розоватой помадой и светлых теней.

При этом претензий к наряду певицы на том мероприятии не было, хотя она с незавидной регулярностью попадает в списки плохо одетых знаменитостей на различных мероприятиях — в этом виновата ее любовь к стилям вроде кантри и рок-н-ролл. На этом «Грэмми» Стефани решила не ограничиваться одним нарядом, поэтому она выбрала сразу четыре. Для совместного выступления с Блейком Шелтоном Гвен переоделась в вечерний ансамбль итальянцев Dolce & Gabbana, а пока исполнительница сидела в зрительском зале, на ней было нежно-голубое платье, выполненное в греческом стиле.

К финалу премии она, к большому сожалению модных критиков, продемонстрировала верность своему повседневному стилю — Гвен Стефани появилась в черной короткой куртке, светлых джинсовых шортах, надетых поверх черных колготок с принтом из страз, и, разумеется, белоснежных ковбойских сапогах.

Гвен Стефани не впервые уличают в чрезмерном увлечении омолаживающими процедурами. В апреле прошлого года исполнительница подверглась масштабной критике за то, что она якобы «перестаралась» с инъекциями филлеров в губы. В тот раз она приехала на вечер в честь премии Академии музыки кантри, чтобы поддержать Блейка Шелтона.

Сама певица, начавшая свою карьеру в группе No Doubt еще в конце 80-х, никак не реагирует на замечания в соцсетях: выводы о том, что певица пользуется услугами пластических хирургов, не зная меры, делают сами пользователи соцсетей.