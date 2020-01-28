Ищите женщину: кто помогал Николя Саркози

Самый яркий политик Франции начала 2000-х отмечает во вторник 65-летие: Николя Саркози, занимавший пост президента страны с 2007 по 2012 год, оставил яркие воспоминания о периоде своего управления — он совпал с рецессией конца нулевых и «арабской весной», при нем были запущены пенсионная реформа и реформа высшего образования во Франции.

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Однако фактической звездой таблоидов и глянцевых журналов Саркози стал не столько благодаря своим политическим решениям, сколько повороту в личной жизни, случившемуся в 2007-м: едва заняв пост президента Франции, 52-летний политик развелся с женой, Сесилией Сиганер-Альбенис, и познакомился на одном из приемов с 40-летней супермоделью Карлой Бруни. Поженившись в 2008-м, пара оказалась в центре внимания таблоидов и глянцевых изданий на долгие годы — никогда еще первой леди мощной европейской державы не оказывалась певица и одна из самых известных супермоделей 90-х.

Биография Николя Саркози доказывает, насколько важную роль на пути мужчины к успеху могут сыграть женщины. Первой женой будущего президента Франции была Мари-Доминик Кульоли, дочь предпринимателя-фармацевта с Корсики и племянница Ахилла Перетти, мэра городка Нейи-сюр-Сен неподалеку от Парижа. Саркози и Кульоли поженились в 1982 году, когда будущий президент уже входил в городской совет Нейи-сюр-Сен: дядя супруги стал для Николя Саркози наставником.

После того, как в 1983 году Ахилл Перетти скончался, Саркози решил баллотироваться на пост мэра города — и победил на выборах, став самым молодым градоначальником Франции.

Через 10 лет, в 1993-м, его имя станет известно всей Франции из-за трагического инцидента, когда мужчина, обмотанный взрывчаткой, захватил в заложники ребенка в детском саду. После двух дней переговоров, в которых Саркози принимал непосредственное участие, преступник был убит.

В 1996 году Николя Саркози и Мари-Доминик Кульоли развелись – родители двоих сыновей к тому моменту уже не жили вместе. Второй женой политика стала Сесилия Сиганер-Альбенис, модель, крупный специалист по связям с общественностью, которая стала фактическим советником политика, когда тот занимал министерские посты — с 2002 по 2004 годы и с 2005 по 2007 Николя Саркози возглавлял министерство внутренних дел Франции, сделав в 2004-м перерыв на службу в качестве министра финансов. В здании МВД кабинет Сесилии Саркози располагался рядом с помещением, которым распоряжался ее муж. Именно благодаря супруге президента в 2007 году в Ливии были освобождены пять медсестер и врач из Палестины, оказавшиеся в тюрьме по обвинению в намеренном заражении детей — их ожидала смертная казнь.

В 2007 году Николя и Сесилия Саркози развелись – это случилось в октябре, вскоре после президентских выборов. Этому предшествовал ряд скандалов, связанных с личной жизнью супругов – еще в 2005 году швейцарская газета Le Matin написала о романе супруги министра внутренних дел с предпринимателем Ришаром Аттиасом, за что Николя Саркози подал на нее в суд, в то время как во Франции ходили слухи об отношениях министра с журналисткой издания Le Figaro Анн Фульда.

2007 год стал по-настоящему судьбоносным для Саркози: после развода избранный президент встретил новую любовь – супермодель и певицу Карлу Бруни. Как позже будет вспоминать об этом сама первая леди Франции, это была настоящая любовь: в 2010 году в интервью изданию Sky News Карла Бруни призналась, что Николя Саркози стал первым и единственным мужчиной, за которого она захотела выйти замуж. «Я никогда не была в моногамных отношениях до брака, — рассказала первая леди Франции. — И поэтому я никогда не выходила замуж. Для меня моногамия наступает после свадьбы».

Церемония бракосочетания президента Франции и супермодели 90-х прошла в Елисейском дворце 2 февраля 2008 года.

А в 2011-м у пары родилась дочь Джулия. Николя Саркози стал отцом в четвертый раз — в браке с Мари-Доминик Кульоли у него родились двое сыновей, Пьер и Жан, а в Сесилия Сиганер-Альбенис стала матерью его сына Луи.

Сейчас Николя Саркози ушел из политики — попытка вернуться в 2014-2016-х не удалась. Но одной из самых красивых пар среди знаменитостей он и Карла Бруни по-прежнему остаются. В прошлом году они оказались на обложке издания Pairs Match, вызвав горячий интерес читателей – они не поняли, как получилось, что Саркози ростом 165 см оказался на фотографии выше супруги, рост которой составляет 175 см. Журналу даже пришлось выпустить официальное объяснение, в котором говорилось, что на фотосессии бывший президент стоял на ступеньке.