Монахини и блудницы: кто не справился с нарядом на «Грэмми»

close Билли Айлиш Билли Айлиш Mike Blake/Reuters

Билли Айлиш стала триумфатором 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» — она собрала четыре главные награды, в том числе и в номинации «Новый артист года». Но если бы существовала номинация «Артист, одевшийся на красную дорожку самым безобразным образом», то у нее и вовсе не было бы конкурентов.

Без сомнения, неумение одеваться — это тоже, своего рода, стиль, однако стоит ли гоняться за премией в этой категории — все же большой вопрос.

Для красной дорожки 18-летняя певица выбрала наряд в стиле городской сумасшедшей — точно такой же костюм подошел бы даме в летах, которая решила скрыть формы под объемным брючным костюмом в пижамном стиле, помня при этом, что черный цвет — стройнит.

Реклама

«Нарядным» образ делают перчатки и золотистый узор на жакете и брюках, «актуальным» — маска на половину лица, знаменующая, видимо, опасность коронавируса нового типа (других объяснений нет), «продуманным» — надетая под просторный жакет блуза с объемными рукавами и высоким воротом, которую подобрали под отчасти зеленый цвет волос талантливой артистки.

close Хайди Клум Хайди Клум Mike Blake/Reuters

В минувшем году немецкая супермодель отпраздновала свадьбу – 46-летняя Хайди Клум связала себя узами брака с 30-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Но на красной дорожке «Грэмми» она появилась одна, попытавшись своим нарядом доказать, что медленно приближающееся 50-летие — не повод стесняться своего тела.

Серебристое полупрозрачное платье свободного кроя, высокий вырез, открывающий ноги, декольте до пупка: Хайди Клум продемонстрировала смелость, однако слегка напоминающее халат платье создало впечатление, что супермодель только что вышла из душа, но уже успела высушить волосы.

К тому же, глубоким декольте на «Грэмми» вот уже 20 лет никого не удивишь — все лавры в 2000-м собрала Дженнифер Лопес в ставшем уже культовым зеленом платье Versace.

close Приянка Чопра и Ник Джонас Приянка Чопра и Ник Джонас Mike Blake/Reuters

Актриса индийского происхождения, как и Хайди Клум, решила пойти по стопам Джиннифер Лопес — и тоже проиграла в битве декольте, доказав лишь, что вырез до пупка одинаково некрасиво смотрится и на 46-летних, и на 37-летних женщинах.

Платье в стиле кимоно не создало впечатления, будто Приянка Чопра пришла на красную дорожку «Грэмми», небрежно накинув халат на голое тело, но вызвало немало вопросов к дизайнеру наряда.

Не совсем ясно, зачем серебристое платье было оборудовано шлейфом и блестящей розовой бахромой. И можно только с ужасом представлять, каково в этом ходить медленными шажками.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио Reuters

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret, кажется, собиралась на костюмную кинки-вечеринку, а не на церемонию вручения музыкальной премии. Но так и не смогла решить, кто она сегодня — монахиня или блудница. Поэтому решила одеться в обоих образах: часть наряда представляет собой черный шелковый балахон с воротом под горло, а другая – белый корсаж с максимально короткими шортами, позволяющий оценить стройность ноги Алессандры Амбросио.

FKA Twigs

close FKA Twigs FKA Twigs Mike Blake/Reuters

Английская певица, настоящее имя которой Талия Дебретт Барнетт тоже, вероятно, держала в голове образ, подходящий для костюмной вечеринки: вполне вероятно, она одевалась испанской дамой с веером с картины Веласкеса. Правда, артистка слегка заблудилась в веках — вырез на юбке, открывающий ногу, скромно прикрытую, правда, кружевом, вряд ли одобрили бы в XVII столетии. Зато никто не сможет обвинить певицу в отсутствии скромности.

Росалия

close Росалия Росалия Monica Almeida/Reuters

По поводу наряда 26-летней испанской певицы, номинировавшейся на «Грэмми» в этом году в категории «Лучший новый артист», мнения расходятся. Некоторым критикам понравилось красное кожаное платье, однако обилие деталей все же позволяет включить его в список худших.

Это тот случай, когда дизайнер не смог определиться, какой декор он хочет — и решил бахнуть сразу все.

Косая застежка, три плетеных ремешка, нагрудный карман, бахрома, — всем этим можно было ограничиться, назвав это все отсылкой к ковбойскому стилю. Но этого оказалось мало – понадобилась драпировка на бедрах, из-за которой от обилия деталей начинает рябить в глазах.

Джой Вилья

close Джой Вилья Джой Вилья Mike Blake/Reuters

Американская исполнительница и автор песен известна как сторонница Дональда Трампа – еще в 2017 году дочь президента США Иванка Трамп опубликовала в Instagram совместную фотографию с артисткой.

Ее нельзя не похвалить за смелость — в американском шоу-бизнесе поддержать Трампа значит противопоставить себя всему сообществу, — однако приходится признать, что наряд, представляющий собой политическое заявление, хорошо смотрится только на митинге сторонников кандидата в президенты.

Джой Вилья превратила свое алое латексное платье для красной дорожки в предвыборный плакат, довольно безуспешно, скорее всего, агитируя голосовать за нынешнего главу государства на предстоящих в 2020 году президентских выборах. И сама же проиграла модную битву, отправившись в список знаменитостей, выбравших самые неудачные образы для 62-й церемонии вручения премии «Грэмми».