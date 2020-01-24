Свое фото в свою соцсеть: на Ким Кардашьян подали в суд

Времена, когда знаменитости подавали в суд на папарацци за вторжение в их частную жизнь и незаконную добычу каких-либо материалов, остались в прошлом.

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Ким Кардашьян-Уэст предстоит разбираться с судебным иском за ее же фотографию, которую она выложила в свой аккаунт в Instagram. Предпринимательница опубликовала снимок, где она запечатлена вместе с Канье Уэстом на вечеринке в 2018 году, что вызвало привычно положительную реакцию со стороны ее подписчиков. Однако подобная демонстрация того, что в отношениях знаменитой супружеской пары все по-прежнему благополучно, обрадовала не всех. Теплых чувств к матери четырех детей, по крайней мере теперь, не питает фотограф Сэид Болден, сделавший фото звезд и подавший на Кадашьян-Уэст иск в суд Нью-Йорка.

По словам Болдена, Ким даже не пыталась получить разрешение на использование изображения, так что ее обвиняют в нарушении авторских прав. Фотография была выложена в соцсеть в октябре 2018-го и собрала более 2 млн лайков, а теперь художник с Лонг-Айленда заявил, что его работа понесла ущерб.

Согласно судебным документам, главная сестра клана Кардашьян-Дженнер «преднамеренно и целенаправленно пренебрегла правами истца», когда опубликовала контент, являющийся его интеллектуальной собственностью. Фотограф подал заявку на рассмотрение в федеральный суд Бруклина на этой неделе, а в качестве ответчика указал не только Ким Кардашьян-Уэст, но и менеджмент принадлежащего ей бренда утягивающего белья.

Сложно понять, почему он выбрал именно это предприятие из всех бизнесов, которыми занимается звезда реалити шоу «Жизнь семейства Кардашьян», но пользователи в комментариях под ожившим спустя два года постом предполагают, что мужчина постарался привлечь к своей проблеме больше внимания.

Вероятно Ким захочет лично разобраться с этим делом, так как 39-летняя звезда готовится к получению своей лицензии адвоката, и это дело может подпортить ее репутацию как специалиста по юридическим вопросам.

Это не первый раз, когда представителей семьи обвиняют в эксплуатации чужой собственности. Младшая дочь Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер Хлои тоже стала ответчицей в похожем деле в 2017 году в федеральном суде Лос-Анджелеса. Еще один автор ее снимка, который хотел, чтобы его упомянули в публикации, запечатлел ее вместе со старшей сестрой Кортни у ресторана в Майами. Неизвестно чем закончилось судебной разбирательство — в общем доступе можно найти только информацию о том, что стороны достигли соглашения.

Не только члены одной из самых популярных семей в мире в разное время полагали, что они могут свободно распоряжаться снимками самих себя и не брать в расчет интересы тех, кто держал в руках камеру.

В октябре прошлого года была подана жалоба на певицу Дженнифер Лопес. Один из лидирующих банков фотографий звезд шоу-бизнеса потребовал от нее суммарно $300 тысяч за использование двух фотографий авторства их сотрудников. Возмущение фирмы можно понять — знаменитости с подобным охватом аудитории фактически лишают их зарплаты, распространяя материалы в свободный доступ.

В ту же ловушку попала супермодель Джиджи Хадид, причем дважды, с разницей в два года. Впервые ей пришлось извиняться и возмещать ущерб Питеру Цепиде, сфотографировавшему ее на улице, в 2017-м. Также как и известные сестры, модель либо не знала, либо забыла о правилах размещения чужих работ в своих аккаунтах в соцсетях. Цепида зарегистрировал фото в Бюро авторского права США, а также в фотобанке для использования таблоидами TMZ и Daily Mail. Однако Хадид не посчитала нужным платить за лицензию, а ее фотографии из Instagram и Twitter, в свою очередь, скопировали остальные порталы о жизни звезд — и все это без упоминания фотографа. Питер Цепида подал иск за нарушение его прав на эксклюзивное копирование и распространение работ, но дело было быстро улажено без лишних подробностей в прессе. Вероятнее всего, автору контента выплатили компенсацию и пообещали уважать его права в будущем.

Практически идентичный случай произошел в начале 2019-го, но в этот раз недовольство изъявило уже целое агентство. Для Джиджи ситуация выглядела куда печальнее именно из-за того, что к этому моменту она уже должна была осознавать последствия использования чужих кадров без покупки лицензии. От внушительного штрафа ее спасло то, что фирма не установила торговую марку на снимки, хотя юристы, защищавшие модель в суде, настаивали на том, что девушка действовала абсолютно легально.