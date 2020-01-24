Никаких домыслов: ученые доказали влияние стресса на поседение

Ученые нашли подтверждение тому, что от стресса седеют. С помощью лабораторных исследований американские специалисты из Гарварда, штат Массачусетс, доказали зависимость изменения цвета волос от стрессовых факторов. Эксперимент заключался в том, что ученые вводили мышам токсин резинифератоксин, который создавал у подопытных дискомфортные ощущения и боль. После четырех недель постоянного воздействия стрессообразующих факторов шерсть молодых особей стала белой. В результате исследователи решили продолжить наблюдение и определить роль, которую играет стресс в процессе ускоренного поседения.

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Для этого

гарвардские ученые подвергли мышей нескольким типам стресса, включая боль, психологический стресс и воздержание. Каждый из них значительно снижал количество меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) в волосяных фолликулах. Меланин, в свою очередь, отвечает за пигмент в коже и волосах — разница состоит в том, что недостаточная выработка меланина в волосах становится заметна гораздо раньше.

У абсолютно здоровых людей и многих животных количество меланоцитов уменьшается в результате возрастных изменений. Хотя и раньше было известно, что от постоянного стресса люди могут обзавестись седыми волосами в достаточно молодом возрасте, дать точное научное обоснование явлению удалось только сейчас. У мышей стресс активировал симпатическую нервную систему, что запустило выработку норадреналина.

Если упростить научную терминологию, норадреналин готовит нас к оперативной реакции на стресс — ускоряет сердце, сужает сосуды и даже блокирует процесс переваривания пищи, чтобы организм не тратил необходимые ресурсы на неприоритетные задачи. В случае, когда все вышеперечисленное происходит постоянно, а тело не успевает возвращаться к своему изначальному состоянию, здоровье несет ощутимые потери. Старший автор исследования, профессор регенеративной биологии доктор Йа-Чи Хсу охарактеризовал опыты команды как «фундамент для понимания того, как стресс воздействует на другие ткани и органы тела».

Вопросами воздействия стресса на организм занимаются не только в Гарварде, а общая картина, составленная мировыми экспертами за последние 20 лет, заставляет задуматься о целесообразности работы, связанной с высоким эмоциональным напряжением. В 1998 году группа из Университета Западного Кентукки провела опрос 50-ти женщин, половина из которых страдала от необъяснимой потери волос. Выяснилось, что 22 из тех 25-ти человек постоянно находились под воздействием стресса, еще 10 человек со здоровыми волосами отметили высокий уровень напряженности в своей жизни. Это привело ученых к выводу, что женщины, чья жизнь сопряжена с сильным давлением, подвержены риску выпадения волос в 11 раз больше остальных.

Напряженный темп работы оказывает неблагоприятное воздействие не только на состояние волосяного покрова, но и на вес, а также состояние кожи. В 2003 году группа дерматологов представила данные о взаимосвязи развития акне (воспалительного заболевания кожи) с уровнями нагрузки у студентов университета. Они пришли к выводу, что при прочих одинаковых показателях вроде употребляемых продуктов или косметическом уходе состояние акне ухудшалось в экзаменационный период. В 2012 году британские ученые доказали, что стресс способствует набору веса за пять лет работы в офисе. При этом исследователи не брали в расчет малоподвижный образ жизни, который ведет большинство офисных сотрудников, а вместо этого фокусировались на рассказах испытуемых о своем эмоциональном состоянии.

Не стоит забывать и о том, что даже если стресс еще не перегрузил вашу нервную систему, большое количество его факторов все равно сказываются на внешности мужчин и женщин, не отдающих себе в этом отчет. Для кого-то в число «рабочих» психологических привычек входит кусание губ и ногтей, а результаты этой, на первый взгляд, не слишком травматичной рутины быстро становятся заметны. Если вы когда-нибудь неосознанно занимались этим, вы вероятно знаете, что перестать проблематично.

Добавьте к этому замедление регенерации и сухость кожи, склонность к полноте, полученные в результате работы кортизола. Этот гормон вырабатывается, к примеру, когда человек оказывается в конфликтной ситуации.

Благодаря кортизолу тело способно распределить энергию на спасительное бегство или драку, но корпоративная культура любой компании бы изрядно страдала, если бы неизбежные рабочие моменты регулировались таким образом. Однако организму нельзя объяснить, что он не должен запускать процессы, неактуальные в современном обществе, так что приходится мириться с последствиями.

Появление ранних морщин свидетельствует о том, что тот же самый кортизол подавил синтез коллагена.