Канада против: никто не хочет платить за герцогов Сассекских

Крупнейшая канадская газета The Globe and Mail предупредила Меган Маркл и принца Гарри, что они не смогут жить в Северной Америке как в «реабилитационном центре». Критическая колонка полна довольно резкими высказываниями о том, что Канада не ждет с распростертыми объятиями любого, кто хочет покинуть Великобританию, будучи при этом членом королевской семьи.

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Несмотря на то, что премьер-министр Джастин Трюдо писал в Twitter, что королевской паре «всегда рады», когда они провели рождественские праздники в Ванкувере, в статье категорично отметили, что ответ правительства должен быть «простым и лаконичным — «нет»».

The Globe and Mail описали планы герцогов Сассекских как «смутные и переменчивые» и предупредили, что будут «держать [их] на расстоянии».

«Уникальная монархия этой страны и ее хрупкое, но существенное место в нашей конституционной системе, говорит о том, что королевский резидент — принц, шестой в очереди на престол, — это не то, что Канада может допустить. Это противоречит негласному конституционному табу», — говорится в статье.

Канадцев весьма настораживает статус принца Гарри:

«Канада приветствует людей всех вероисповеданий, национальностей и рас, но если вы являетесь высокопоставленным членом королевской семьи, эта страна не может стать вашим домом», — отмечается в публикации с пометкой, что на другой стороне Атлантики «для принцев не найдется полезных дел».

Местные жители также весьма обеспокоены вопросом, как герцоги Сассекские будут себя обеспечивать. Слухи о том, что правительство предложило покрыть их многомиллионные расходы на обеспечение безопасности, разозлили значительную часть налогоплательщиков Канады.

В своих предыдущих материалах The Globe and Mail цитировала экспертов в области безопасности, которые подсчитали, что ежегодная стоимость защиты Гарри, Меган и их сына Арчи может обойтись бюджету государства примерно в 10 млн канадских долларов (более 470 млн рублей).

Издание Global News обратилось к Джастину Трюдо за комментарием по этому поводу. Он ответил, что «еще не говорил с Ее величеством напрямую», и что им «предстоит многое обсудить».

Однако тысячи канадцев уже обозначили свою позицию. Более 90 тыс. человек подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл самостоятельно покрыли расходы на собственную безопасность. Петиция, адресованная Трюдо, гласит: «Канадцы желают герцогу и герцогине Сассекским, Гарри и Меган, всего наилучшего, поскольку они стремятся к финансовой независимости. А это важно, потому что так канадским налогоплательщикам не придется покрывать счета пары».

При этом Аарон Вудрик, глава канадской федерации налогоплательщиков, заверил издание The Independent, что беспокойство местных жителей не носит враждебный характер, и их волнует только денежный вопрос:

«За последние две недели я получил много телефонных звонков от людей, которые говорили, что рады королевской паре, но платить за них они не хотят», — отметил Вудрик.

Граждане Канады во многом разделяют мнение главы федерации налогоплательщиков. Они готовы обеспечить родственникам Елизаветы II теплый прием и даже помочь избежать пристального внимания со стороны СМИ, однако это будет возможно при их равных правах со всеми остальными.

Майкл Филлипс, назвавший себя анти-роялистом, согласен с этой точкой зрения. 73-летний Филлипс, переехавший в Канаду из Великобритании 30 лет назад, сказал The Independent, что журналисты должны оставить пару в покое, но канадцы не могут нести расходы за эту конфиденциальность. «Канадцы не должны платить ни цента», — заявил Филлипс, добавив, что «королевская семья должна быть и вовсе распущена, и им всем должно быть позволено жить своей жизнью».

«Я думаю, проблема в том, что они либо частные лица, либо члены королевской семьи. Если они частные лица, им не нужны охранники. В любом случае, Канада не должна платить», — рассуждает Брюс Уэлш, бывший музыкант и ведущий радиопередачи.

Политолог Мена Брэш, в свою очередь, отметила, что Трюдо еще предстоит учесть все существующие законы и правила. «Если есть соглашение, нам придется платить. Петиция не будет иметь никакого значения», — предупредила Брэш.