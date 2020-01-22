«Сломала мечты каждой девушки»: отец осудил Меган Маркл

Томас Маркл высказался на тему отказа его дочери и зятя от своих обязанностей в качестве членов королевской семьи. Скандально известный различными обвинениями в адрес герцогини Сассекской пенсионер дал интервью для документального фильма, в котором охарактеризовал действия супругов как разрушительные для всей системы, которую представляют Виндзоры. Премьера состоялась в эфире телеканала Channel 5 под названием «Томас Маркл: моя история».

Реклама

Настоящей причиной отъезда герцогов в Канаду отец Меган Маркл назвал желание разбогатеть, а вовсе не отстраниться от давления со стороны прессы, чтобы история с преследованием принцессы Дианы не повторилась.

Принц Гарри тоже не остался без внимания бывшего голливудского директора по свету — отца Арчи Харрисона Маркл назвал «слишком чувствительным» из-за того, что принц подал в суд на издание Mail On Sunday, опубликовавшее письмо, которое Меган прислала своему отцу. В послании, написанном уже после свадьбы, бывшая актриса умоляла Томаса перестать разговаривать с журналистами и создавать инфоповоды, связанные с ее прошлым. В иске Гарри собирался отстаивать право своей жены на частную переписку.

Решение перестать заниматься благотворительной деятельностью и посещать официальные мероприятия от лица короны тоже нашло объяснение в разговоре господина Маркла с репортерами. По мнению отца Меган, поступок семейной пары, который сравнивают с отречением Эдуарда VIII от престола ради женитьбы на американке Уоллис Симпсон, стал «разочарованием».

«Это разочаровывает, потому что

на самом деле она получила то, о чем мечтает каждая девушка, — заявил отец Меган. — Любая молодая девушка хотела стать принцессой, и у нее это получилось, а теперь она выбрасывает все это, и кажется, что все из-за денег».

Судя по следующей фразе, его, как и многих налогоплательщиков, задела стоимость ремонта в коттедже Фрогмор, резиденции герцогов Сассекских неподалеку от Виндзорского замка. «Очевидно, 3 млн долларов и 26-спального дома им недостаточно», — отметил американец. При этом он не упомянул о свадьбе, на которой у него не получилось появиться ввиду проблем со здоровьем — она также была формально оплачена королевской семьей и обошлась британцам в 32 млн фунтов стерлингов (около $42 млн).

Помимо прочего, оказалось, что Томас поддерживает мнение таблоидов, значительно разбогатевших на разгромных критических статьях о Меган Маркл, обо всем, включая выполнение ее долга перед влиятельной семьей.

«Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и это обязательства заключается в том, чтобы быть частью королевской семьи и представлять ее, не делать это было бы глупостью с их стороны», — сказал Маркл.

Спустя почти два года со дня бракосочетания младшего сына принцессы Дианы и его собственной дочери, Томас Маркл, поначалу желавший, чтобы ради него пренебрегли правилами Виндзоров, начал отстаивать соблюдение королевского протокола. Его высказывания сейчас напоминают пассажи британского телеведущего Пирса Моргана, главного неофициального хейтера экс-звезды «Форс-мажоров». «Это одно из самых великих и старых учреждений, и они разрушают его. Они делают его более дешевым и потрепанным», — сказал Томас Маркл о влиянии Меган и Гарри на положение королевского дворца. При этом он заметил, что сложившиеся обстоятельства его «смущают».

В октябре прошлого года то же мнение высказал и ведущий шоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган, когда в своей колонке для Mail Online призвал Меган и Гарри перестать вести себя так, как будто им должны потакать. Кстати говоря, из всех журналистов Морган был единственным, кто до последнего открыто говорил, что герцогам следует помириться с Томасом Марклом — в этом ведущий видел единственный выход для остановки «взаимной истерики» Виндзоров и СМИ.

Однако воссоединения семьи Маркл так и не произошло, а судя по сказанному отцом герцогини в документальном фильме, он уже не надеется, что ему покажут внука или познакомят с зятем не по телефону. При этом корреспондент Channel 5 не скрывал от аудитории, что это интервью было платным для канала, и спросил у бывшего оператора по свету, почему он решился на очередной разговор. Ответ Томаса Маркла не сильно отличался от его постоянных доводов — по его словам, он хотел остановить спекуляции о нем, а в этот раз добавил, что Меган и Гарри нужно увидеть видеозапись, чтобы понять, что «это несправедливо».