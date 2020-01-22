Победила на кураже: россиянка стала «Миссис Вселенной»

Жительница Санкт-Петербурга стала обладательницей титула «Миссис Вселенная Классик 2020», в котором принимали участие женщины старше 40 лет. Как сообщают «Известия», на конкурсе, прошедшем 21 января в столице Болгарии Софии, победу одержала 43-летняя Ксения Вербицкая — она покорила жюри, обойдя 35 соперниц.

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В прошлом году гинеколог-эндокринолог городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга стала победительницей городского конкурса «Миссис Вселенная Классик». Как рассказывает «МК», принять участие в конкурсе красоты посоветовала ей несколько лет назад одна из пациенток, однако в тот момент врач не могла этого сделать, будучи беременной четвертым ребенком. Сейчас ему — три года.

В финале конкурса Ксения Вербицкая покорила жюри, выйдя на сцену в красно-белом платье в русском стиле и усилив образ кокошником, исполнив в творческом конкурсе песню на испанском языке «Besame Mucho», а также рассказав по-английски о себе — о своей работе и о Санкт-Петербурге.

После победы в конкурсе Ксения Вербицкая поразмышляла о том, что принесло ей победу. «Наверное, сработало все в комплексе: мой образ, дети, профессия, позитив, кураж», — цитирует ее издание «МК».

«Эмоции переполняют! Благодарю каждого дорогого человека! Чувствую вашу любовь и поддержку! Все благодаря вам!» — поблагодарила Ксения Вербицкая в Instagram всех, кто за нее болел. Кроме того, она успокоила пациенток. «Я обожаю свою работу и никуда не уйду», — заверила она.

Конкурс «Миссис Вселенная» проводят с 2007 года: впервые он тоже прошел в Болгарии — его организует основанная в этой стране компания «Mrs. Universe LTD». Принять участие в нем могут женщины из всех стран мира — замужние, разведенные или овдовевшие — в возрасте от 18 до 55 лет. Компания проводит и другие конкурсы красоты — «Миссис Европа», «Бабушка Вселенной», «Дети Вселенной». В прошлом году самой красивой замужней женщиной жюри признало Хани Чо из Мьянмы, а сам конкурс проводился в китайском Гуанчжоу.

В декабре прошлого года другая россиянка завоевала титул «Миссис Земной шар» на конкурсе «Mrs. Globe 2020», проходившем в Китае.

Победительницей стала кемеровчанка Ксения Кривко – жюри признало ее самой красивой из 80 участниц, приехавших из 75 стран мира.

Ксения Кривко – тоже многодетная мать: она воспитывает четверых сыновей. Пока муж занимается бизнесом, «Миссис Земной шар 2019» заботится о детях и проводит тренинги для женщин, на которых рассказывает о воспитании детей, отношениях с мужем и поисках себя.

Конкурс «Mrs. Globe» — старше «Миссис Вселенной»: проводится с 1996 года. В этом году финал проходил в китайском городе Шэньчжэнь. В международный финал Ксения Кривко попала после небольшого скандала, правда, связанного не с ней, а с Екатериной Нишановой из Геленджика, которая в прошлом году была объявлена победительницей конкурса «Миссис Россия».

Дело в том, что после объявления имени победительницы Екатерину Нишанову затравили в соцсетях — пользователи заметили на ней следы множества пластических операций и сочли ее внешность неестественной. «Это мачеха Золушки с дочерьми», — отозвалась, например, о новой «Миссис Россия» одна из пользовательниц Twitter.

В ответ на это Екатерина Нишанова, не реагируя на критику, поблагодарила в соцсетях тех, кто поддерживал ее на пути к победе. Однако позже от поездки в Китай она отказалась, заявив, что сделала это не из-за травли в соцсетях.

«Дело в том, что другая девушка получила тот титул, который как раз и дает путевку на конкурс, который пройдет в Китае, но я тоже могу в любой момент поехать туда. Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!» – приводит ее слова «СтарХитом».