Победила на кураже: россиянка стала «Миссис Вселенной»

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная 2020», прошедшего в Болгарии. Ксения Вербицкая, мать четверых детей, была признана лучшей из 36 участниц. Бороться за титул самой красивой замужней женщины ее подвигла одна из пациенток. Сейчас врач обещает, что работу не бросит, несмотря на победу.

Жительница Санкт-Петербурга стала обладательницей титула «Миссис Вселенная Классик 2020», в котором принимали участие женщины старше 40 лет. Как сообщают «Известия», на конкурсе, прошедшем 21 января в столице Болгарии Софии, победу одержала 43-летняя Ксения Вербицкая — она покорила жюри, обойдя 35 соперниц.

В прошлом году гинеколог-эндокринолог городской больницы №40 Курортного района Санкт-Петербурга стала победительницей городского конкурса «Миссис Вселенная Классик». Как рассказывает «МК», принять участие в конкурсе красоты посоветовала ей несколько лет назад одна из пациенток, однако в тот момент врач не могла этого сделать, будучи беременной четвертым ребенком. Сейчас ему — три года.

В финале конкурса Ксения Вербицкая покорила жюри, выйдя на сцену в красно-белом платье в русском стиле и усилив образ кокошником, исполнив в творческом конкурсе песню на испанском языке «Besame Mucho», а также рассказав по-английски о себе — о своей работе и о Санкт-Петербурге.

После победы в конкурсе Ксения Вербицкая поразмышляла о том, что принесло ей победу. «Наверное, сработало все в комплексе: мой образ, дети, профессия, позитив, кураж», — цитирует ее издание «МК».

«Эмоции переполняют! Благодарю каждого дорогого человека! Чувствую вашу любовь и поддержку! Все благодаря вам!» — поблагодарила Ксения Вербицкая в Instagram всех, кто за нее болел. Кроме того, она успокоила пациенток. «Я обожаю свою работу и никуда не уйду», — заверила она.

Конкурс «Миссис Вселенная» проводят с 2007 года: впервые он тоже прошел в Болгарии — его организует основанная в этой стране компания «Mrs. Universe LTD». Принять участие в нем могут женщины из всех стран мира — замужние, разведенные или овдовевшие — в возрасте от 18 до 55 лет. Компания проводит и другие конкурсы красоты — «Миссис Европа», «Бабушка Вселенной», «Дети Вселенной». В прошлом году самой красивой замужней женщиной жюри признало Хани Чо из Мьянмы, а сам конкурс проводился в китайском Гуанчжоу.

В декабре прошлого года другая россиянка завоевала титул «Миссис Земной шар» на конкурсе «Mrs. Globe 2020», проходившем в Китае.

Победительницей стала кемеровчанка Ксения Кривко – жюри признало ее самой красивой из 80 участниц, приехавших из 75 стран мира.
Ксения Кривко – тоже многодетная мать: она воспитывает четверых сыновей. Пока муж занимается бизнесом, «Миссис Земной шар 2019» заботится о детях и проводит тренинги для женщин, на которых рассказывает о воспитании детей, отношениях с мужем и поисках себя.

Конкурс «Mrs. Globe» — старше «Миссис Вселенной»: проводится с 1996 года. В этом году финал проходил в китайском городе Шэньчжэнь. В международный финал Ксения Кривко попала после небольшого скандала, правда, связанного не с ней, а с Екатериной Нишановой из Геленджика, которая в прошлом году была объявлена победительницей конкурса «Миссис Россия».

Дело в том, что после объявления имени победительницы Екатерину Нишанову затравили в соцсетях — пользователи заметили на ней следы множества пластических операций и сочли ее внешность неестественной. «Это мачеха Золушки с дочерьми», — отозвалась, например, о новой «Миссис Россия» одна из пользовательниц Twitter.

В ответ на это Екатерина Нишанова, не реагируя на критику, поблагодарила в соцсетях тех, кто поддерживал ее на пути к победе. Однако позже от поездки в Китай она отказалась, заявив, что сделала это не из-за травли в соцсетях.

«Дело в том, что другая девушка получила тот титул, который как раз и дает путевку на конкурс, который пройдет в Китае, но я тоже могу в любой момент поехать туда. Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!» – приводит ее слова «СтарХитом».