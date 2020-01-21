Меган вместо саммита: принц Гарри покинул Великобританию

Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы наконец встретиться со своей женой Меган Маркл и восьмимесячным сыном Арчи. Об этом сообщает эксперт по королевской семье ABC News Омид Скорби.

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Скорби отметил, что герцог Сассекский поднялся на борт пассажирского лайнера поздно вечером в понедельник. Позже издание The Guardian опубликовало фотографии, на которых видно, как принц Гарри покидает самолет авиакомпании WestJet в международном аэропорту Ванкувера. В окружении охранников он отправился к автомобилю, который ожидал его прямо у трапа.

В понедельник, 20 января, герцог Сассекский мог бы выполнить свои последние обязанности в качестве члена королевской семьи. В этот день британское правительство организовало саммит с лидерами Африки, в честь которого принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили прием в Букингемском дворце. Однако вместо того чтобы поприсутствовать на этих мероприятиях, принц Гарри выбрал поскорее увидеть Меган и Арчи, которые все зимние праздники провели в Ванкувере.

Накануне принц Гарри выступил на частном благотворительном вечере организации Sentebale, созданной им в 2006 году для поддержки ВИЧ-инфицированных молодых людей и детей в Африке. Он попытался объясниться с подданными Ее Величества, оправдываясь, что дела пошли не совсем так, как они с Меган планировали, и другого выхода он не видит.

35-летний внук британской королевы признался, что рассчитывал на возможность служить Ее Величеству, Британскому содружеству и армии Великобритании, не пользуясь при этом материальной поддержкой налогоплательщиков, однако этот вариант оказался невозможен.

«Это были месяцы разговоров после многих лет сложных задач. И я знаю, я не всегда воспринимал их правильно, но когда все зашло так далеко, другого варианта правда не оказалось», — пожаловался Гарри на нелегкость их с Меган решения.

Герцог также уточнил, что значительную роль сыграла непрерывная критика в адрес Меган Маркл.

«Мы оба делаем все возможное, чтобы высоко держать флаг и выполнять свои роли в этой стране с гордостью. Когда мы с Меган поженились, мы были воодушевлены, исполнены надежд, готовы выполнять свой долг. Поэтому я испытываю огромную грусть из-за того, что все дошло до такого», — подчеркнул Гарри, говоря о «мощной силе» СМИ.

В заключение он объяснил, что говорит все это для того, чтобы все поняли: он отстраняется от своей семьи, чтобы «сделать шаг вперед, туда, где, хочется надеяться, будет более мирная жизнь».

«Я был рожден жить так, как я жил, и служить своей стране и королеве было большой честью… Это было огромной привилегией — служить вам, и мы продолжим свое служение», — завершил свою речь принц Гарри.

Однако многие эксперты сильно сомневаются в том, что у Сассексов это получится. Они считают, что на знаменитую пару может свалиться еще больше внимания, чем было до этого. Хоть Меган и Гарри и продемонстрировали свое презрение к системе взаимоотношений СМИ и королевской семьи, которая предоставляет британским журналистам доступ ко всем знаменательным личным событиям, эта практика также подразумевала контроль определенной информации, публикуемой прессой. Но теперь все рамки сняты.

«Папарацци будут следовать за ними везде, куда бы они ни пошли», — прокомментировал ситуацию Associated Press Джонатан Шалит, профессиональный агент знаменитостей.

«Фотография Меган, гуляющей по магазинам в Ванкувере, будет востребована. Я думаю, что, конечно, с таким вниманием [СМИ] будет труднее контролировать», — считает Шалит.

Если Меган и Гарри стремятся быть финансово независимыми, они не смогут совсем избегать внимания СМИ, поскольку клиенты, которые будут приобретать их услуги, захотят рекламы, связанной непосредственно с ними, уверяет Шалит.

В надежде герцогов Сассекских на спокойную жизнь сомневается и Полина Макларен, автор книги «Королевская лихорадка: Британская монархия в потребительской культуре».

«Они верят, что если больше не будут представлять монархию, таблоидная пресса в конечном итоге отступит, <…> и не будет таких же диких нападок. Они чувствуют, что смогут больше контролировать этот процесс из Канады. Не думаю, что это реально», — сказала Макларен AP.