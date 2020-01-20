«Другого варианта не было»: принц Гарри объяснился с британцами

Принц Гарри попытался объясниться с подданными Ее Величества. Выступая вечером 19 января на частном благотворительном вечере организации Sentebale, созданной им в 2006 году для поддержки ВИЧ-инфицированных молодых людей и детей в Африке, он отметил, что все пошло не совсем так, как планировали они с Меган, но другого выхода он все равно не видел.

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Как рассказал 35-летний внук британской королевы, объявляя о своем уходе, он надеялся, что по-прежнему сможет служить Ее Величеству, Британскому содружеству и армии Великобритании, не пользуясь при этом материальной поддержкой налогоплательщиков. «К несчастью, это оказалось невозможно», — посетовал Гарри. «Решение, которое я принял для себя и своей жены, не было легким, — заявил он. — Это были месяцы разговоров после многих лет сложных задач. И я знаю, я не всегда воспринимал их правильно, но когда все зашло так далеко, другого варианта правда не оказалось».

При этом Гарри признался в горячей любви к своей стране. «Великобритания — мой дом, место, которое я люблю, — сказал он гостям благотворительного вечера. — Это никогда не изменится. Я хочу прояснить: мы никуда не уходим, и уж точно никуда не уходим от вас».

Зная, сколько критики звучит в Великобритании в адрес Меган Маркл, которую многие винят в том, что она подчинила себе принца Гарри и разрушила королевскую семью, он заявил, что жена разделяет его ценности.

«Мы оба делаем все возможное, чтобы высоко держать флаг и выполнять свои роли в этой стране с гордостью. Когда мы с Меган поженились, мы были воодушевлены, исполнены надежд, готовы выполнять свой долг. Поэтому я испытываю огромную грусть из-за того, что все дошло до такого», — подчеркнул Гарри.

Он также упомянул, что во многом в их решении уйти виноваты СМИ, назвав их «мощной силой», а после этого еще раз настоял, что он остается все тем же Гарри, но с «более ясной перспективой».

«Это никогда не изменится. Я вырос, чувствуя поддержку столь многих из вас, и я видел, что вы приняли Меган с открытой душой, видя, что я нашел любовь и счастье, которые искал всю мою жизнь. Наконец-то второй сын Дианы попался, ура!» — заявил Гарри.

В заключение он объяснил, что говорит все это для того, чтобы люди поняли: он уходит от своей семьи и всего, что знал до этого, чтобы «сделать шаг вперед туда, где, хочется надеяться, будет более мирная жизнь».

«Я был рожден жить так, как я жил, и служить своей стране и королеве было большой честью… Это было огромной привилегией — служить вам, и мы продолжим своей служение», — завершил свою речь принц Гарри.

В субботу, 18 января, Букингемский дворец выпустил официальное заявление, которое прояснил дальнейшую судьбу Гарри и Меган. Несмотря на то что они выражали желание служить королеве, живя на два континента и пользуясь преимуществами финансовой независимости, им это сделать не позволили.

Они больше не смогут формально представлять Корону, а принц Гарри не будет больше возглавлять три армейских подразделения, но при этом супруги «продолжат заниматься делами своих благотворительных организаций» частным образом.

Кроме того, они не будут больше пользоваться титулами герцога и герцогини Сассекских, а роскошный ремонт коттеджа Фрогмор, обошедшийся британским налогоплательщикам в 2,9 млн фунтов стерлингов, возместят. При этом он останется их британской резиденцией, за которую Гарри и Меган будут платить аренду.

Помимо официального заявления дворца было опубликовано еще и личное — от Елизаветы II, бабушки Гарри. «Гарри, Меган и Арчи всего будут очень любимыми членами моей семьи», — заверила 93-летняя королева. Она добавила, что понимает, с какими сложностями они столкнулись в последнее время, и поддерживает их желание жить независимо.