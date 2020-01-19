Неделя моды: как в Париже хоронили стиль улиц

Jacquemus

Симон-Порт Жакмюс уже который сезон владеет воображением миллениалов и представителей поколения «Z», и в этот раз продемонстрировал, как не устраивать показы каждый месяц и при этом не давать о себе забывать. Jacquemus — единственная марка в этом списке, которая устроила совместный показ мужской и женской коллекции сезона осень-зима 2020, а в следующий раз Симон-Порт выведет своих моделей на подиум только в июне. Французский дизайнер запустил линию одежды для мужчин только в 2018 году, а совмещенную демонстрацию коллекций для обоих полов он устроил на своем шоу в прошлом году, когда мужчины и женщины шагали по импровизированному подиуму на лавандовом поле в Провансе. Едва ли в том сезоне во Франции произошло что-либо более запоминающееся.

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Хотя многие бренды видят бонусы в общих показах, Jacquemus явно смог отличиться, потому что, как правило, к таким мерам прибегают в рамках женских недель, когда в город приезжает больше модных редакторов. Но давайте будем откровенны — глянец уже передал солидную часть влияния инфлюенсерам и стихийным трендам в соцсетях, так что Симон-Порт наверняка продаст куда больше своих коллег. Из-за того, что январь нельзя назвать самым оживленным сезоном, продукция сможет быстрее отправиться в бутики, где их уже будут ждать восторженные фанаты.

После показа стало очевидно, что нам стоит настраиваться на более природные оттенки и ткани платьев и костюмов. И остается только ждать, пока в продаже появятся (и сразу же исчезнут) новые модели сумок.

На этот раз всем любителям минимальной практичности предложили ридикюль с низом как у корзинки, и чехлы для термоса, правда, мы еще не разобрались, идет ли удерживающая тепло тара в комплекте с кожаной портупеей на лямках.

Если показ Jacquemus однозначно обошел конкурентов по масштабу освещения в соцсетях, то лавры главных мастеров сет-дизайна (оформления помещения, где состоялась презентация) в этом сезоне мужских недель мод определенно должны достаться мужской линии Louis Vuitton. Раньше на подобные риски шли разве что в Chanel, где во французском Grand Palais строили ракеты и воссоздавали пляж с морскими волнами, но на прошедшей неделе гости увидели нечто необычное в Саду Тюильри. Все началось с того, что приглашения на показ коллекции осень-зима 2020 выглядели как часы, время на которых идет вспять.

В помещении, полностью расписанном как слегка облачное небо, Вирджил Абло, который всего несколько лет назад привел не просто спортивный шик, а именно стритвир в современный модный люкс, его же оттуда и забрал.

Все меньше культовых модных брендов стремятся дополнить свои новые коллекции подобными уличными элементами, но для креативного директора мужского отделения Louis Vuitton это значит гораздо больше, чем для всех остальных. Швейное мастерство марки было отмечено не только в классических костюмах, но и при помощи более очевидных намеков на изготовление одежды, вроде гигантской катушки и ножниц, служивших декорациями на подиуме. Можно было наблюдать и слегка измененные, но не при помощи неона, знаковые черты дома вроде их сумок и саквояжей. Специально для «небесной темы» мастера вручную покрывали нестареющую классику краской из аэрографа.

Comme des Garçons

Модному дому не интересна погоня за мемами или трендами, а его стиль в основном входит в категорию «Не для всех», так что он редко отображается в подборках самых запомнившихся шоу Парижа. Тем не менее, в этот раз им все же удалось наделать шуму, но перед тем как порадоваться за уделенное им внимание, стоит подумать, существует ли плохой пиар. Дело в том, что марку обвинили в культурной апроприации из-за того, что задумку стилиста по волосам сделать белым моделям египетские парики приняли за подражание африканским косичкам. Марка уже принесла извинения, если это решение кого-либо обидело, но вначале конфузной ситуации с хейтерами пытался разобраться стилист, сотрудничающий с креативным директором марки Рэй Кавакубо уже несколько лет.

Под его начальными фразами о «глупости» претензий подписался модельер Марк Джейкобс, правда американцу в комментариях сразу напомнили о неприятных последствиях его собственного шоу в 2017-м, когда он сделал своим моделям дреды. Время, когда профессионалы сферы не должны были отчитываться перед поборниками морали и культурных традиций разных народов, официально ушли вместе с Карлом Лагерфельдом, которому скорее по привычке было откровенно все равно.