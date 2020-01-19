Без титулов и денег: королева решила судьбу Гарри и Меган

Королевская семья достигла соглашения по делу Меган Маркл и принца Гарри, желающих уйти с постов старших членов королевской семьи, явление уже получило в соцсетях и прессе название #Megxit. От лица Елизаветы II было выпущено официальное заявление, где и был дан финальный вердикт — самую скандальную супружескую пару из всех Виндзоров продолжат называть герцогами Сассекскими, однако к ним уже нельзя будет обращаться как к «Их королевским высочествам».

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Как и ожидалось, нововведения затронут и финансовую сторону вопроса.

С весны этого года налоги граждан Великобритании не будут распределяться в пользу младшего брата принца Уильяма и его семьи, так что родители Арчи Харрисона получат ту самую «финансовую независимость»,

о которой они писали в своем первом объявлении.

Пара также обещает возместить налогоплательщикам дорогостоящую реставрацию коттеджа Фрогмор в Виндзоре прошлой весной, сильно задевшую общественность расходами, составившими около $3 млн. Недвижимость около Виндзорского замка принадлежит королевской семье и была подарена Меган и Гарри, когда те не захотели жить на территории Кенсингтонского дворца в прошлом году. Герцоги планируют платить Виндзорам аренду за собственность, потому что они хотят оставить коттедж в качестве своей резиденции в Великобритании, но их основным местом жительства станет Северная Америка.

В официальном заявлении Букингемского дворца, выпущенном 18 января, говорится, что «с благословения королевы, герцоги Сассекские продолжат заниматься делами своих благотворительных организаций». Документ также подчеркивает, что пара формально больше не может представлять Ее величество, но они уверяют, что все их действия будут представлять ценности Елизаветы II.

Фактически все вышеперечисленное говорит о том, что бывшая актриса и когда-то самый веселый принц в мире больше не будут считаться «работающими» членами королевской семьи, что гарантирует им куда большую свободу действий, в том числе и возможность самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Гарри останется не только герцогом, но и принцем, и как человека, родившегося в этой семье, его не могут лишить титула «королевского высочества», однако пользоваться им он перестанет.

Единственным не решенным вопросом остается личная охрана герцогов, которая им понадобится независимо от того, как нужно будет к ним обращаться, и где они будут жить.

В своем персональном сообщении Елизавета II отметила, что ее внуку и его жене было непросто справляться со своими обязанностями и вниманием со стороны прессы. Королева даже выделила заслуги Меган, чьими успехами и быстрой адаптации к жизни в качестве представителя короны она «особенно гордится».

Необходимость в срочных мерах и созыве семейного совета, состоявшего из королевы, принца Чарльза и двух его сыновей, появилась после того, как Меган и Гарри оповестили общественность (без предварительной договоренности со старшими Виндзорами) о своем решении отказаться от занимаемой должности и частично переехать в Канаду. Перед собранием, состоявшимся в Сандрингеме 13 января, вышло еще одно заявление от Букингемского дворца. В нем говорилось: «Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными работающими членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимую жизнь в качестве семьи, оставаясь ценной частью моей родни».

В субботу, 18 января, королевский корреспондент Омид Скоби сообщил, что 71-летний принц Уэльский будет продолжать спонсировать своего младшего сына и его жену из средств, получаемых от принадлежащего ему герцогства Корнуолл.

Сейчас он оплачивает 95% всех затрат семьи принца Гарри на услуги сотрудников администрации. Корреспондент The Sun Эмили Эндрюс написала в твиттере, что доходы от этой собственности ежегодно приносят только герцогам Сассекским чуть менее $3 млн.