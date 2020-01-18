Дайте женам поработать: как японский министр уходит в декрет

Министр окружающей среды Японии на минувшей неделе стал произвел сенсацию: Синдзиро Коидзуми станет первым крупным японским чиновником, который возьмет декретный отпуск. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

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15 января 35-летний Синдзиро Коидзуми заявил, что после рождения первенца, который должен появиться на свет в конце этого месяца, возьмет отпуск по уходу за ребенком — сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми в общей сложности возьмет две недели полноценного отдыха в течение трех первых месяцев с того момента, как он станет отцрм.

Помимо того, что у него будет достаточно выходных, новоиспеченный отец будет трудиться меньше часов, чем обычно, иногда работать на дому и сможет делегировать часть своих обязанностей.

Министр при этом пообещал, что не бросит дела государственной важности на произвол судьбы. «Я буду уделять первоочередное внимание выполнению своих официальных обязанностей и следить за тем, чтобы принимались все меры для урегулирования кризисов», — сказал Коидзуми на встрече в министерстве. Он по-прежнему будет посещать заседания и заниматься всеми критичными вопросами, но все же надеется на «создание условий, в которых [отцы] в министерстве окружающей среды также могут без колебаний взять отпуск по уходу за ребенком».

«И мое самое большое желание состоит в том, чтобы наступил день, когда наше общество больше не будет воспринимать отпуск политика по уходу за ребенком как новость», — добавил министр.

По статистике, доля мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком в Японии, в 2018 финансовом году составила 6,16%, что намного меньше по сравнению с 82,2% женщин. В связи с этим премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется поднять этот показатель среди мужчин до 13% к 2020 году, чтобы дать женщинам больше возможностей работать.

«Мы надеемся, что усилия министра окажут положительное влияние на попытки вовлечения мужчин в воспитание детей как в государственном, так и в частном секторах», — отметил главный секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга.

В Японии нет правил предоставления отпусков по уходу за ребенком для чиновников, хотя и ранее в стране встречались случаи, когда некоторые губернаторы брали отпуск по уходу за ребенком.

«Решение лидера может изменить социальную атмосферу и послужить толчком для того, чтобы больше мужчин брали отпуск по уходу за ребенком», — говорит Тецуя Андо, глава некоммерческой организации Fathering Japan.

Он также отметил, что было бы еще лучше, если бы Коидзуми мог взять отпуск сразу на три месяца, и выразил свое понимание сложившейся ситуации, поскольку у министра очень много работы. В заключение Андо пожелал Коидзуми организовать свой небольшой отпуск наилучшим образом.

Йошинобу Атсуми, исследователь по вопросам баланса между работой и личной жизнью в Toray Corporate Business Research Inc., также поддержал министра окружающей среды в этом вопросе. Атсуми сам дважды брал отпуск по уходу за ребенком, поэтому отметил, что декретный отпуск «очень важно брать такому важному человеку, как министр».

Атсуми похвалил Коидзуми за план совмещения различных способов организации рабочего дня, в особенности тот факт, что он готов трудиться удаленно, отметив, что сегодня благодаря интернет-технологиям работа может быть выполнена где угодно.

«Отпуск по уходу за ребенком не обязательно означает полное отсутствие на работе. Я думаю, что нормально выбирать что-то среднее между работой и своим отсутствием», — добавил Ацуми.

В данный момент в Японии активно предпринимаются усилия по продвижению культуры отпусков по уходу за ребенком непосредственно для отцов. В июне прошлого года правящая партия сформировала специальную группу для изучения способов заставить рабочих брать декретный отпуск. Правительство планирует поощрять мужчин-госслужащих, намеревающихся уйти в такой отпуск минимум на месяц, начиная с апреля этого года.