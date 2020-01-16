Второй в истории: Louis Vuitton купил огромный алмаз

Второй по величине алмаз в истории приобрел модный дом Louis Vuitton. Камню предстоит огранка и полировка, после чего бриллианты будут использованы при создании коллекции украшений бренда. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

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Алмаз весом 1758 карат — размером приблизительно с теннисный мяч — был добыт в прошлом году в Ботсване на руднике, принадлежащем компании Lucara Diamond. Его назвали Sewelô, что означает «редкая находка» на языке тсвана, на котором говорят в Ботсване.

В Lucara Diamond заявили, что заключили сделку с люксовым брендом и антверпенской компанией HB Company, которая займется обработкой алмаза.

Пока что неясно, какую ценность будет представлять собой алмаз после обработки, поскольку его «полный потенциал» удастся раскрыть только по завершении огранки. Примечательно также то, что, как ранее заявляли в Lucara Diamond, Sewelô не является экземпляром, относящимся к драгоценным камням высшего ювелирного стандарта.

Louis Vuitton активно занимается ювелирными украшениями с момента открытия флагманского магазина в Париже — с тех пор, как к команде модного дома присоединилась креативный директор ювелирного направления Франческа Амфитеатроф, работавшая раньше с Tiffany. В результате сделки Lucara получит право на 50% бриллиантов, которыми станет Sewelô, а 5% прибыли от продажи украшений будет инвестировано в поддержку населения Ботсваны.

«Коллекция будет посвящена этой удивительной находке и напрямую приносить пользу местным общинам Ботсваны», — подчеркнул генеральный директор Lucara Diamond Эйра Томас.

Sewelô является вторым по размерам из всех когда-либо добытых алмазов в истории. Он уступает только алмазу «Куллинан» (в переводе с местного языка «Звезда Африки») в 3106 карат, который обнаружили еще в 1905 году в британской колонии Трансвааль в Южной Африке. Уникальный камень нашел управляющий рудником Фредерик Уэлс: во время вечернего обхода он заметил блеск на стенке карьера в 9 метрах от его верха. По его приказу работники прииска извлекли огромный алмаз поразительной чистоты, в котором отсутствовали минеральные включения, пузыри и трещины.

Камень решили отправить ювелирам из Амстердама, которые полгода изучали его, а затем в течение четырех лет занимались обработкой. Из алмаза получилось два крупных, семь средних и девяносто шесть мелких бриллиантов исключительной чистоты.

Шахта Карове, в которой был добыт Sewelô, известна также другими крупными находками. В 2015 году здесь же был обнаружен алмаз Lesedi La Rona («Наш свет» на тсвана) размером в 1109 карат — он носил статус второго по величине до Sewelô. Летом 2016-го камень выставили на продажу на аукционе Sotheby's: компания Lucara Diamond рассчитывала выручить за него не меньше $70 млн, но торги были остановлены на сумме $61 млн.

Впрочем, спустя год его приобрел британский ювелир Лоуренс Графф по значительно более низкой цене — за $53 млн. Согласно данным Financial Times, Lucara Diamond в какой-то момент задумывалась распилить алмаз, чтобы выручить за него больше по частям, однако решение было принято в пользу Граффа. Как предполагает The Daily Telegraph, на это могла повлиять богатая история его компании и ориентированность на торговлю крупными драгоценными камнями.

Знаменитая шахта также принесла еще несколько особенных камней — два белых алмаза в 813 и 374 карат. Компания сообщила об их находке на следующий день после Lesedi La Rona — из обнаружили на том же месторождении.

Тот, что крупнее, получил название «Созвездие» и был продан за рекордные для компании $63 млн. Алмаз массой 374 карата, который, предположительно является осколком Lesedi la Rona, купил Лоуренс Графф. Удастся ли выручить с камня Sewelô больше — трудный вопрос, поскольку, в отличие от него, вышеупомянутые драгоценные камни относились к гораздо более ценному типу IIa.