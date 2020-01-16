«Пахнет, как моя вагина»: Гвинет Пэлтроу объяснилась за свечу

Гвинет Пэлтроу обвинила людей, критикующих выпускаемую ее платформой Goop продукцию, в сексизме. Это случилось на презентации в Национальной федерации ритейла в Нью-Йорке, где актриса, монетизировавшая свое увлечение здоровым образом жизни, представила публике ароматизированную свечу «Пахнет, как моя вагина». Продукт с противоречивым названием стоимостью $75, выставленный на сайте Гвинет Пэлтроу Goop, уже распродан, однако споры вокруг него по-прежнему идут.

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На презентации Гвинет Пэлтроу не позволила фотографам провести много времени в зале — как сообщает Page Six, она попросила их выйти вскоре после начала, чтобы побеседовать с 2000 участников мероприятия без свидетелей. Актриса и предпринимательница заявила, что в мире бизнеса к ней относятся неоднозначно. «Там много разных противоречий, — сказала Пэлтроу. — Прежде всего, я оказалась крупной целью, потому что я очень известная актриса, которая решила основать свое дело и стать предпринимательницей — и я думаю, это направило людей по неправильному пути».

Она призналась, что в истории бренда бывали некоторые потрясения. «Я думаю, люди смешанно реагируют на женщин, выходящих за рамки, им вполне комфортно, когда мы находимся внутри и делаем что-то иное», — заявила селебрити. Гвинет Пэлтроу считает, что когда бизнесом занимаются актеры-мужчины, это не воспринимается в штыки так, как в ее случае: «Это довольно невероятно, что мы против этого восстали».

Свеча под названием «Пахнет, как моя вагина» вызвала противоречивые отклики из-за своего названия, хотя на деле вопросы может вызвать словосочетание, но не сам аромат.

Имя для продукта родилось из шутки: когда Гвинет Пэлтроу и парфюмер Дуглас Литтл создавали аромат, эту фразу Гвинет Пэлтроу произнесла, понюхав результат работы. Как говорится в описании, это «веселый, восхитительный, сексуальный и удивительно неожиданный» запах с нотами герани, бергамота, кедра, дамасской розы и мускусной травы.

Выпуск свечи, название которой относится к половым органам предпринимательницы, стал поводом для многочисленных шуток в соцсетях. «А как пахнет отчаянное желание привлечь внимание?» — спрашивали в Twitter. «Только что услышал о свече «Пахнет, как моя вагина». Она полностью уничтожила мою свечу «Пахнет, как моя крайняя плоть», — шутил другой пользователь. В соцсетях выдвигали малоаппетитные предположения и в целом критиковали такую попытку вызвать общественный интерес.

Женские половые органы так или иначе постоянно фигурируют в списке продукции, выпускаемой Goop — и иногда провоцируют куда более громкий скандал, чем свеча. В 2018 году выпуск одного из таких продуктов стоил Гвинет Пэлтроу $145 тыс..

Виновниками скандала оказались выпущенные Goop яйца для помещения в вагину из нефрита и розового кварца, которым компания Гвинет Пэлтроу приписала несвойственный им эффект. Знаменитость утверждала, что они способны выравнивать гормональный фон и регулировать менструальный цикл — это вызвало вопросы у организации по защите прав потребителей Калифорнии, которая подала на компанию в суд из-за ложных обещаний и антинаучных заявлений.

«Здоровье и деньги жителей округа Санта-Клара никогда не должны подвергаться риску из-за ложных рекламных обещаний, — сообщил тогда прокурор округа Джефф Розен. — Мы будет усердно защищать потребителей от компаний, которые сулят пользу для здоровья без хороших научных обоснований… или научных обоснований вообще».

Goop в ответ отметили, что видят несовпадение во мнениях относительно продукта, но согласились выплатить $145 тыс. по досудебному соглашению и решить дело миром. Сами яйца для вагины стоимостью $66 за нефритовые и $55 за те, что из розового кварца, остались в продаже, но антинаучные обещания пользы для женского здоровья из описания убрали. Это произошло и с цветочной эссенцией, которая якобы лечила депрессию.

Другие продукты для женских половых органов привлекали внимание, скорее, ценой. Например, золотой фаллоимитатор стоимостью $15 тыс. — вместе с более бюджетной версией из нержавеющей стали за $7 тыс. он входит в категорию секс-игрушек.

Не обошлось и без ценных советов от считающей себя гуру здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу, посвященных уходу за половыми органами. Отпаривание вагины, как она утверждает, помогает этому органу очиститься и освежиться — процедура, во время которой женщины садятся на емкость с горячей водой, практикуется во многих спа-салонах Америки с ее подачи. Однако хочется надеяться, что она утратила свою популярность после того, как августе 2019 года стало известно, что 62-летняя женщина, решившая прибегнуть к этому методу «очистки», получила ожоги второй степени.

Говоря о сексизме на презентации своей свечи, Гвинет Пэлтроу могла бы прибегнуть к феминистской риторике — с 2017 года в США вагина стала практически символом феминизма после женских маршей протестов против Дональда Трампа, участницы которого носили розовые шапки, напоминающие половые губы. Она могла бы превозносить женские половые органы как таковые, заявлять о том, что гордится ими — и так далее. Однако Гвинет Пэлтроу на аудиторию феминисток, видимо, не полагается: ее продукты и советы предназначены для тех, кто готов тратить огромные деньги на бессмысленные и даже вредные вещи, продающиеся на Goop.