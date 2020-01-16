Наплели: сестер Дженнер обвиняют в воровстве

Дизайнер обвинил Кендалл и Кайли Дженнер в копировании его кружева. Американская компания, занимающаяся производством исключительно этого вида текстиля, подает в суд на звезд Instagram. Об этом сообщает портал TMZ.

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Сестры Дженнер — супермодель и основательница косметического бренда — занимаются, помимо прочего, продажей одежды собственной марки.

Линия Кендалл и Кайли была создана еще до того, как младшие дочери Крис Дженнер добились успеха, но поклонники девушек до сих пор обеспечивают их магазины прибылью.

Судя по моделям, которыми торгуют от лица современных суперзвезд, ничего общего с их персональным стилем продукция не имеет — в число бестселлеров бренда входят ночнушки и трусы.

Согласно судебному иску, который на этой неделе подала компания Klauber Bros., Inc., дизайнеры бренда Kendall + Kylie украли у них кружевной рисунок, чтобы использовать на товарах из своей линейки нижнего белья. Для людей, не занятых в этой сфере, дизайн кружева может показаться чем-то не имеющим значения, но когда становится понятно, что вокруг кружева выросла целая индустрия, претензии со стороны истца выглядят справедливо.

По информации источников TMZ, в судебном документе указано, что дизайн, о котором идет речь, был настолько уникален, что производители защитили его товарным знаком. Это, в свою очередь, означает, что представители селебрити-бренда обязаны либо выплатить компенсацию и снять продукцию с продажи, либо перечислять Klauber Bros. процент от всех проданных предметов гардероба, где использовалось именно такое плетение. На данный момент ритейлеры не согласовали использование разработок компании, поэтому без штрафа им в любом случае не обойтись.

Если вина сестер Дженнер будет доказана, этот инцидент станет не первым случаем, когда семья пользуется чужими идеями. В 2017 году Кайли Дженнер выпустила коллекцию одежды с рыжим «камуфляжным» принтом, которую планировала продавать на своей одноименной онлайн-платформе, однако сразу после выхода превью пользователи соцсетей заметили явные сходства с одеждой менее раскрученной американской марки, уже появившейся в продаже.

Многие подписчики предпринимательницы в соцсетях вроде Twitter обратили ее внимание на подобное совпадение, но из-за того, что та марка не посчитала нужным обратиться к органам судебной власти, идентичную продукцию, разрекламированную Кайли Дженнер, быстро раскупили.

В том же году репутация марки Kendall + Kylie была изрядно подпорчена обвинениями в краже идеи у обувного бренда — тогда предметом для дискуссий стали сандалии на платформе. Тем не менее, здесь всех, кто занимается делами сети магазинов, тоже ждала удача, потому что плагиат в моде не считается нарушением законодательства, пока производитель не поставит на ту или иную вещь или модель собственный товарный знак. Так как все вещи Kendall + Kylie относятся к сегменту масс-маркета и вызывают ужас защитников природы из-за используемых некачественных материалов, едва ли менеджмент будет тратить средства на коллаборации с другими модельерами. Куда легче будет попросту «позаимствовать» наработки у тех, кто решил не регистрировать принты и фасоны как свою собственность.