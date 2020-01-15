Сняла наряд герцогини: Меган Маркл вышла в свет после отставки

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

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Во вторник, 14 января, герцогиня Сассекская заглянула в женский кризисный центр, который находится в Истсайде, неподалеку от Ванкувера. Супругу принца Гарри запечатлели еще во время посадки на борт гидросамолета в аэропорту Виктория Харбор, на котором она отправилась на материк. Журналисты отметили, что Меган пребывала в явно приподнятом настроении, улыбалась и общалась с людьми. Герцогиня была одета в теплую парку с меховым капюшоном, узкие брюки и высокие сапоги.

Кризисный центр, в который приехала герцогиня, представляет собой специальное место для малоимущих, где обеспечивают питанием и другими вещами первой необходимости более 500 женщин и детей. Во время чаепития с сотрудницами центра Меган обсудила проблемы, от которых страдают женщины в современном обществе.

О визите Меган рассказали представители центра в соцсети: «Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся женщин», — поделились новостью представители центра в своей официальной группе в Facebook.

Meghan Markle chooses a women's shelter in the poorest suburb of Vancouver to break cover https://t.co/jtHiGg40Yx — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 15 января 2020 г.

В соцсетях также обратили внимание на внешний вид герцогини. Многие отметили, что Меган Маркл действительно выглядит счастливой и отдохнувшей. Некоторые, как обычно, поспешили высказаться насчет ее наряда. Однако в этот раз комментарии в большинстве своем несли положительный характер:

«Мне нравится, что она пришла в повседневной одежде, а не в «наряде герцогини», так сказать. Она очень приземленная, такая же, как Гарри», — написала одна из пользовательниц соцсети.

Этот выход герцогини Сассекской в свет — первый с того момента, как она и ее супруг принц Гарри решили отказаться от звания членов королевской семьи. Вечером 8 января пара объявила об этом решении в Instagram: «Мы намерены отойти от деятельности «старших» членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать более финансово независимыми, продолжая полностью поддерживать Ее Величество королеву», — говорится в сообщении герцогов Сассекских.

Они уточнили, что приняли такое решение после нескольких месяцев «размышлений и внутренних дискуссий», и рассказали, что в будущем планируют жить на несколько домов — в Великобритании и Северной Америке. При этом супруги заверили, что намерены работать и заниматься собственными проектами.

«Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына ценящим королевские традиции, в которых он был рожден, но в то же время даст нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на новой главе, включая запуск новых благотворительных проектов», — объяснили принц Гарри и Меган Маркл.

В данный момент герцогиня Сассекская проживает в Канаде со своим восьмимесячным сыном Арчи, периодически совершая благотворительные визиты, пока принц Гарри находится в Великобритании. Ей пришлось на три дня прилететь в Лондон, чтобы обсудить вопрос отказа от королевских обязанностей, после чего герцогиня снова вернулась в Ванкувер к сыну.

13 января королевская семья обсудила решение герцогов Сассекских отказаться от звания старших членов королевской семьи. Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Гарри смогли прийти к единому решению, и обсуждение вопроса на встрече семьи в Сандрингеме обошлось без публичного скандала.

«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, — говорится в заявлении Елизаветы II. — Хотя для нас было бы предпочтительней, если бы они сохраняли за собой обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи», — отметила королева. Она добавила, что «финальное решение» будет принято в ближайшее время.