Переписка с Меган: Томас Маркл даст показания в суде

Меган Маркл, которую многие обвиняют сейчас в разрушении семьи Виндзоров, ожидает другая семейная драма. Отец герцогини Сассекской Томас Маркл готовится дать показания против нее в суде — по делу издания Daily Mail, опубликовавшего личную переписку Меган с ним. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. Слушания пройдут по иску, поданному Меган Маркл против таблоида в октябре — она надеется засудить Daily Mail за публикацию сообщений частного характера.

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Документы, собранные в деле, демонстрируют, как ухудшались отношения отца с дочерью. Они были переданы в суд 14 января — на следующий день после того, как королева Великобритании Елизавета II опубликовала официальное заявление, в котором выразила поддержку Гарри и Меган и объявила, что семья договорилась о переходном периоде к «новой жизни».

Защита Daily Mail будет опираться на слушаниях на данные, полученные из этих бумаг, а в качестве свидетеля в суд могут вызвать Томаса Маркла.

Издание заявляет, что герцогиня и другие члены королевской семьи «опираются на публичность в отношении себя и своей жизни, чтобы сохранять свое привилегированное положение», поэтому Меган не должна «иметь основать ожидать, что ее частная жизнь будет оставаться тайной и что содержание ее переписки будет оставаться личным делом». По утверждению Daily Mail, публика испытывает огромный интерес к частным делам королевской семьи — таблоид будет отстаивать свою правоту, основываясь на этой позиции, в то время как сами Виндзоры будут решать, что делать с желанием Гарри и Меган избегать в будущем внимания публики.

Переписка, по поводу публикации которой Меган Маркл судится с британским таблоидом, имела место в 2018 году. Герцогиня в своем иске настаивает, что при ее публикации были нарушены ее авторские права, однако Daily Mail отвергает эти обвинения, основываясь на том, что письма не были литературными произведениями.

Издание, с которым судится Меган Маркл, будет настаивать на том, что Томас Маркл имеет право публично защищать себя и свобода слова позволяет ему предавать огласке личные письма и давать интервью. При этом Daily Mail напомнило, что в феврале этого года американское издание People опубликовало с подачи, как они уверены, друзей Меган, статью, рисующую положительный образ герцогини в отношениях с отцом, в которой говорилось, что она писала ему «исполненное любви письмо» — именно из-за того, что оно было опубликовано, Томас Маркл якобы решил сделать достоянием общественности переписку совсем другого характера. Это станет одним из аргументов защиты: если Меган можно публиковать личные сообщения, то и ее отцу это делать никто не может запретить.

«Томас Маркл имеет полное право излагать свою версию того, что произошло между ним и его дочерью, включая содержание письма. Она не предложила попробовать наладить отношения, — пишет в поданных в суд документах сторона защиты Daily Mail. — Помимо этого письма, господин Маркл не получал от дочери никаких известий с тех пор, как написал ей, что слишком болен, чтобы приехать на свадьбу. Также его не приглашали познакомиться с принцем Гарри или их сыном, его внуком».

Сторона обвинения — то есть адвокаты юридической фирмы Schillings, которые будут представлять интересы Меган Маркл в суде, — уже подтвердила, что у Меган Маркл сохранялась копия письма, которое она от руки написала отцу и которое было передано ее американскими представителями в Лос-Анджелесе Томасу Марклу. Как сообщает The Guardian, герцоги Сассекские пообещали передать деньги, которые они, возможно, отсудят у Daily Mail, на благотворительность.