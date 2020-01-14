Просто Гарри и Меган: герцогов Сассекских могут лишить титулов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, находящаяся сейчас в Канаде, не стала участвовать в прошедшей накануне встрече Елизаветы II, принца Уэльского, герцога Кембриджского и герцога Сассекского, созванной в связи с желанием Гарри и Меган сложить с себя королевские полномочия. Об этом стало известно во вторник: британские СМИ выяснили у источников, знакомых с ситуацией, что герцоги Сассекские не посчитали нужным для Меган общаться с семьей Гарри. «В результате Сассекские решили, что герцогине необязательно присоединяться», — сказал инсайдер.

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Британские СМИ опубликовали и некоторые другие подробности встречи, однако исключительно со ссылками на источники, близкие ко дворцу, поскольку официально Букингем опубликовал лишь публичное заявление королевы, не говоря о деталях. В частности, источник Daily Mail рассказал, что

принц Чарльз считает, что проблема еще весьма далека от решения — поскольку знает, что младший сын рассчитывает на материальную поддержку отца и его супруги Камиллы Паркер-Боулз.

«У него нет неисчерпаемых ресурсов. Гарри нужно об этом знать», — сказал собеседник издания.

План отделения герцогов Сассекских от семьи королева Елизавета II поручила разработать в ближайшие несколько дней. Пока что общественность знает, что она отнеслась к желанию внука и его супруги обрести независимость с понимаю, хотя и хотела бы, чтобы они остались работать «Виндзорами» — кроме того, на встрече семья договорилась о переходном периоде, в течение которого Гарри и Меган будут подолгу жить и в Канаде, и в Великобритании.

По информации Daily Mail, для Гарри и Меган разработают инструкции по использованию их бренда Sussex Royal — они уже выразили намерение стать «финансово независимыми», сделав свое имя коммерчески выгодным. «Никто не хочет видеть имя «Сассексы» на пачке маргарина», — объяснил источник издания.

Одним из вопросов, интересующих общественность, остается будущее титула герцогов Сассекских – пока неясно, сохранят ли их принц Гарри и Меган Маркл. Косвенное указание на то, что пару могут лишить герцогства, наблюдатели находят в формулировке заявления Елизаветы II, опубликованного после встречи в Сандрингеме.

«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, — говорится в официальном сообщении от имени Ее Величества. — Хотя для нас было бы предпочтительней, если бы они сохраняли за собой обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи».

Многие обратили внимание на то, что, вопреки обыкновению, внук Елизаветы II и его супруга названы не герцогами Сассекскими, а попросту Гарри и Меган.

Эксперт по королевским делам Виктория Арбитер усмотрела в этом намек на то, что герцогами Сассекскими они не останутся. «Я действительно думаю, что это было очень четко, особенно в заявлении королевы. Придется ли им отказаться от титула? Это может быть знаком того, что придется», — написала она в Twitter.

Сейчас Меган Маркл находится в Канаде вместе с сыном Арчи, его няней и двумя собаками — она улетела еще вечером 9 января, и теперь живет в том же особняке стоимостью в $11 млн на острове Ванкувер, в котором семья оставалась на рождественских каникулах. Ожидается, что принц Гарри присоединится к ней в конце недели – после того, как в четверг примет участие в мероприятии в Букингемском дворце — там пройдет жеребьевка перед стартом Кубка мира по регби.