Больше не мальчик: зачем Трюдо седая борода

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сменил имидж: с рождественских каникул в Коста-Рике он вернулся с бородой «голливудского типа», которая оказалась почти седой. Новый образ политика не мог не привлечь внимание пользователей соцсетей и журналистов: дело в том, что растительность на лице, несмотря на свою популярность в народе, у политических деятелей не приветствуется и считается непозволительной вольностью.

Трюдо и раньше демонстрировал либеральное отношение к своей внешности, выбирая для официальных мероприятий носки с легкомысленными рисунками, однако борода все же удивила публику.

Теперь журналисты пытаются понять, что хочет сказать своим новым имиджем премьер-министр Канады, а пользователи соцсетей шутят по поводу его внешности.

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Джастин Трюдо появляется на публике с растительностью на лице не впервые. В 2010 году, отвечая в Либеральной партии Канады за работу с молодежью, он уже отращивал усики и «островок» — небольшой участок волос под нижней губой. Позже все превратилось в козлиную бородку и более внушительные усы, после чего выяснилось, что это была разовая акция — в поддержку «Мовембера», месяца осведомленности о мужских проблемах, то есть о суицидах, а также раке простаты и яичек. Через некоторое время после того, как ноябрьский «Мовембер» закончился, Трюдо всю растительность сбрил и извинился перед общественностью за то, что все это время выглядел как его «собственный злобный близнец».

Тогда Джастин Трюдо мог себе это позволить — его партия находилась в оппозиции, а наличие растительности на лице политика исторически символизирует его бунтарскую позицию (это, разумеется, не касается государственных лидеров, которые носят бороды по религиозным соображениям). Однако сейчас 48-летний политик — премьер-министр, недавно возглавивший правительство страны во второй раз, а не оппозиционер.

Возможно, появление бороды у либерального канадского политика свидетельствует о том, что нормы политической моды становятся все более свободными. В наше время государственные лидеры все чаще появляются без галстуков, а негласный запрет на растительность на лице, которая вошла в моду в начале 2010-х и до сих пор не вышла, снят теперь не только в офисах, но и во властных структурах.

«Растительность на лице в прошлом столетии, как считалось, отражала склонность человека к индивидуализму и неповиновению», — объяснял еще в 2013 году профессор истории государственного университета Райт в Огайо Кристофер Олдстон-Мур «Би-би-си». В подтверждение этому издание приводило в пример Маргарет Тэтчер, которая, как говорят, утверждала, что «не потерпит в своем кабинете министра с бородой».

Сейчас, однако, эксперты оценивают появление у Джастина Трюдо бороды положительно. Так, бизнес-консультант Линн Маккей сообщила «Би-би-си», что растительность на лице позволяет канадскому премьер-министру выглядеть «более зрелым, особенно с проглядывающей сединой». А неназванный изданием консультант по имиджу политиков Канады сказал, что Трюдо обрел «авторитетный образ».

И действительно,

с ухоженной «голливудской» бородой с изрядной проседью Джастин Трюдо выглядит более серьезным — возможно, он заявляет новым имиджем, что не намерен больше быть хорошеньким мальчиком в ярких носках.

Так же думают и интернет-пользователи. «Это попытка Трюдо выполнять роль зрелого государственного деятеля», «Он выглядит намного лучше. Более зрелым и серьезным» — так звучит большинство комментариев. Нашлись, впрочем, и те, кому образ премьера не понравился, а также критики, которых огорчил сам факт того, что публика обсуждает не действия политика, а его внешность. «Вот что бывает, когда выбирают лидера, который считается красавчиком, — написал один из таких пользователей Twitter. — Его критикуют, основываясь на внешности».