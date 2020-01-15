Меган вместо короны: британцы не поняли принца Гарри

Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям, а также герцоги Сассекские смогли прийти к единому решению насчет желания Меган и Гарри отделиться от королевской семьи. Хоть этот вердикт и назвали предварительным, обсуждение вопроса на встрече семьи в Сандрингеме обошлось без скандала.

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Королева Великобритании назвала встречу с младшими родственниками «очень конструктивной».

«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган создать новую жизнь в качестве молодой семьи, — говорится в заявлении Елизаветы II. — Хотя для нас было бы предпочтительней, если бы они сохраняли за собой обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь ценной частью моей семьи».

Однако Меган и Гарри не перестанут существовать отдельно от королевской семьи в один момент. Некоторое время займет переходный период, в течение которого Меган и Гарри будут жить на два дома — в Канаде и Великобритании. Супруги также заверили семью, что не будут рассчитывать на материальную поддержку от государства в своей новой жизни. Елизавета II надеется, что «финальное решение» будет принято в ближайшее время.

Как и ожидалось, на такое заявление герцогов Сассекских в Сети отреагировали достаточно бурно.

В соцсетях собралось довольно много негативных пожеланий. «Если их сердце не лежит к тому, чего от них ждут, они могут уйти. Однако, уходя, они должны потерять ВСЕ привилегии, связанные с ролью. Они не могут быть наполовину и там, и там; они все же ждут королевских привилегий. Уберите их», — написал один из пользователей в Twitter.

Житель Канады добавил: «Я сомневаюсь, что им здесь будут рады. Гарри, может быть, но… простите за то, что я сказал это... это просто отговорка и удар по британцам… Они должны стать простолюдинами как Сара Филлипс и другие».

«Боюсь, если Сассексам будет разрешено сохранить свое имя, а затем продавать под ним свою продукцию, товары в глобальных масштабах... это плохо кончится для всей нашей любимой монархии. Она утратит свою ценность», — написал другой пользователь Twitter.

Стоит отметить, что в продаже уже действительно появились различные мелочи, связанные с отделением герцогов Сассекских. К примеру, прямо сейчас на Amazon можно заказать кружку с надписью «Megxit». Впрочем, многие отнеслись к решению Меган и Гарри с юмором.

«Задумывались ли вы о том, как ситуация с принцем Гарри и Меган Маркл в XV веке привела бы к 35 годам войны и уничтожению целого поколения англичан. А сейчас мы делаем мемы и мерч», — шутят в соцсетях.

«Представьте, вам уже за 30, и весь мир в страхе после того, как вы написали в Instagram, что хотите быть финансово независимым», — твитнула американская писательница Клэр Малон.

Однако большинство все же заботит тот факт, как герцоги Сассекские собираются себя обеспечивать после отказа от материальной поддержки со стороны государства.

«Во-первых, он шестой в очереди на престол. Во-вторых, он лишил своих детей шанса когда-нибудь унаследовать корону. В-третьих, эта корона приносила бы ему 5 миллионов в год. Вопрос: стоила ли Меган Маркл таких жертв?» — задается вопросом один из поклонников королевской семьи.

«Посмотрим, что скажет Арчи, когда поймет, что из-за капризной мамочки ему придется всю жизнь работать», — поддержал другой комментатор.

«Как и многие, очень переживаю, на какие деньги теперь будут жить Меган Маркл и принц Гарри. Утром, перед работой, было очень приятно воображать, что Меган Маркл теперь тоже будет [идти] на трамвай, а не ходить красивая в Stella McCartney! Но к вечеру я смягчилась. Пусть ходит», — иронизирует еще одна пользовательница.

Гостеприимные жители Канады между тем уже напряглись: в Twitter появился мем с плачущим Малышом Йодой: «Это лица налогоплательщиков, которых Трюдо попросил оплачивать счета за безопасность Гарри и Меган», — говорится в надписи.

Не обошлось и без конспирологических теорий: «Где-то слышал, что Меган пригрозила рассказать всю правду о королевской семье, если их с Гарри не отпустят. Я, конечно, рад, что они договорились, но было бы интересно узнать, что, например, Гарри — сын конюха».

«А что если Гарри и Меган не сами ушли, а это королева их выгнала? А для прессы подали как неожиданный уход? Выгнала за то, что Маркл — грязнокровка, а ее настоящее имя — Меган Магл», — пошутил другой пользователь с отсылкой к саге о Гарри Поттере.

Однако помимо недовольных и шутников о ситуации высказываются и сторонники герцогов.

«Вы, британцы, всегда говорите, что устали от королевской семьи, живущей за счет налогоплательщиков. Теперь некоторые члены предпочитают этого не делать, и вы все еще возмущаетесь? Желаю им лучшего!» — поддержала поклонница семьи в комментариях.

В то же время другая заставила всех задуматься: «Меган Маркл победила бабушку. Вы за кого?»